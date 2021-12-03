Задержите дыхание и плывите к своей цели

Недавно на Meduza мне попалась статья «Эволюция нас к такому не готовила — но человек способен погружаться на глубину больше ста метров и не дышать дольше семи минут», и казалось бы, какое это имеет отношение к тем, кто не занимается дайвингом? То есть к вам, например.
С одной стороны — весьма поверхностное, а с другой — вы тоже человек, а понимание возможностей и механизмов работы своего организма часто является ключом к достижению того, чего не могут достичь другие.
Ниже я в вольной интерпретации приведу некоторые абзацы текста и разбавлю своими ассоциациями. Кстати, оригинал поста находится в моем канале Sad But True.
Диссоциация — способ выжить под водой
При погружении на сотню метров под воду без акваланга одной из главных причин успеха дайвера оказывается способность игнорировать рефлекторные импульсы.
Это одна из ключевых мыслей: при встрече со сложностями, когда мозг говорит вам «стоп, у тебя не получится, не пытайся даже», победа достается тому, кто это предупреждение игнорирует.
Дайверы погружаются не только физически в холодную сдавливающую тьму, но и ментально — уходят в себя. Самообладание оказывается важнее воздуха: типичная реакция организма на стресс, когда учащается пульс и напрягаются мышцы, может убить.
Надеюсь, что в своей работе вы редко сталкиваетесь с ситуациями, способными вас убить. Но совершенно точно чуть ли не каждый день вы встречаете преграды, убивающие в вас крутого специалиста и лидера. Например, когда прокрастинируете в телеграм-каналах вместо того, чтобы выполнять сложные задачи, или когда даже не рассматриваете возможность выступить на профильной конференции или поделиться мыслями в статье для популярного медиа.
От редакции — кстати, поделитесь своими мыслями в нашей Песочнице
Есть такое состояние — диссоциация. В нем дайвер переживает задержку дыхания отстраненно, словно без воздуха остался не он, а кто-то другой.
Такое случается с людьми в момент катастрофы, физической либо эмоциональной. Ситуации могут быть разными: падение с большой высоты, гибель родных, встреча с агрессивным хищником, известие о неизлечимой болезни, насилие. Объединяет их то, что ужас и отчаяние настолько сильны, что блокируют рассудок и волю.
Тогда и включается механизм диссоциации — сознание наблюдает события как бы со стороны, будто зритель смотрит кино, и так изолируется от чрезмерных переживаний.
Когда страдания тела сильны, психика перестает считать его своим, вплоть до вызова иллюзии выхода из тела, феномена out-of-body experience. И это мудрый адаптивный прием, не баг. Он спасает людям жизнь. Диссоциация помогает не сойти с ума, не застыть в ступоре, а начать мыслить и действовать разумно. И еще она притупляет физическую боль.
Дайверы умеют включать этот механизм по собственной воле: абстрагируясь от сигналов тела на вдох, они спокойно и уверенно идут к цели, просто зная, что кислорода хватит. Их можно назвать ментальными виртуозами – они «хакнули» эволюционную адаптацию.
При чем здесь задачи, бизнес?
Если вы изучите историю успеха большинства предпринимателей, сейчас владеющих огромными международными бизнесами и многомиллиардными активами, то заметите, что они (в основном) тоже хакнули эволюционную адаптацию (а где-то и ментальную социальную программу) и шли к цели, просто зная, что смогут. Несмотря на то, что все вокруг (и собственный мозг) говорило им о противоположном.
Люди могут то, что не дано всем прочим представителям животного мира: уникально упорно сопротивляться сигналам периферической нервной системы в пользу долгосрочной цели.
Это резко повышает шансы справиться с трудной задачей, сосредоточиваясь на деятельности и игнорируя сигналы о невозможности.
Будучи уверенным в том, что у вас получится, продолжайте идти к цели, что вам кто не говорил.
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