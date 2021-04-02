Запорожский козак на динозавре, реклама наркотиков в Instagram и «курка» вместо SPAM — мартовская реклама в соцсетях

Снежный март и уже раздражающая зима — эмоциональный спектр в прошлом месяце был общим на всех. В очередной раз калейдоскоп таргетированной рекламы в социальных сетях был единственным источником ярких впечатлений. Снова делюсь находками.

Многие женщины ждали цветов и даже подарков. Продавцы в Instagram подсуетились и предложили самый достойный вариант к любому празднику. Интересная версия, не так ли?

К празднику или нет, была еще такая реклама. До сих пор не могу понять, что именно смущает меня в образе девушки. Может вы понимаете?

А вот тот самый случай, когда смотришь на рекламу, вроде всё знакомо, но всё же что-то не то. Потом вспоминается популярная консерва SPAM, которую делают из свинины. Интересно, насколько законно так открыто использовать фирменный стиль? Правильно, ни на сколько.

Опять же, на уровне ассоциаций: Кличко-матрёшка спрашивает, насколько родители влияют на своих детей. Это только у меня такая ассоциация?

А вот ещё одно лицо, утверждающее, что я его знаю. И вот нет желания выяснять, кто же это и почему я его должна знать. Неудачный подход к рекламе личного бренда.

К середине месяца подъехала актуалочка: реклама вечеринки в тематике «Стиляги». И нет никакого дела до того, что на дворе уже 19 марта. Останавливайте неактуальные рекламные кампании, берегите свои деньги!

А тут у меня слов и предположений не было. Как это попало в платное продвижение Инстаграма? Вопрос риторический, о несовершенстве модерирующих алгоритмов мы все в курсе, но такая открытая реклама наркотиков впечатляет.

В Facebook встречаем «семена успеха», видимо сезон начался, погода наладилась и пора подумать об аграриях.

А вот тут птичку жалко! За что ей такие страдания? Мы знаем, что внутри курицы — в любом продуктовом магазине это наглядно показано.

Интересно, а сколько получила Эллен Дедженерис за эту романтическую рекламу курсов телеведущих в сердечке? Ах да, нисколько.

К концу месяца меня атаковала локальная реклама об открытии парка динозавров. По смыслу справедливо: Хортица — козацкая вольница, козаки живут на Сечи, а значит могли ездить на динозаврах. Вроде бы логично, хоть и оставляет вопросы.

Реклама фотографов обязательно была тоже. В одной было очень жаль девушку, на её лице читалось обморожение, вид мокрых волос на фоне снега вызвал у меня озноб. Даже её шуба не спасла.

Был и такой пример работы фотографа. Ею хочу завершить свою подборку находок. Я перешла в аккаунт и подписалась. Художественная фотография и очень тонкий подход к результату.

Такими были мои находки в марте 2021-го. Напоминаю: не преследую цели кого-то оскорбить или унизить. Каждый пример интересен по-своему. Какой вам понравился больше? Кстати, приятно, когда вы присылаете мне свои примеры, и чаще всего они совпадают с теми, что уже есть в моей папке скриншотов. Призываю не останавливаться — так охватим крутую, шокирующую и отвратительную рекламу в соцсетях.