Секс и эротика, магия, тренер-олень, и даже ребус! Апрельская реклама с блоком 18+

Пока мы ждали тепла и выглядывали настоящую весну, поражались апрельскому снегу в Карпатах, таргетинг в социальных сетях крутился, денежка мутилась. Предлагаю рассмотреть, как и что продавалось в эту прекрасную пору. Отдельное спасибо неравнодушным — в этой подборке будут примеры, щедро принесённые мне поклонниками рубрики! И там есть на что посмотреть.

Предупреждаю: эта подборка для всех старше 18 лет. Заглянули в паспорт? Есть? Тогда вперёд!

И сразу в Google. В начале месяца я проснулась с больным горлом и перед походом в аптеку решила изучить вопрос и выбрать лучшее средство. Контекстная реклама первым делом рекомендовала гель для минета. Ну, правильно: где спрей, там и гель!

Пока я отходила от впечатления, в ленте Facebook мой взгляд привлекло нетривиальное фото. Не каждый день такое увидишь, было немного стеснительно и неловко, но очень красиво, тут вопросов нет.

Далее нас подстерегала таинственная процедура с жизнерадостной женщиной-врачом. Я даже не очень понимаю, что не так в этой рекламе, но нечто смущает. А вас?

Закроем эротическую тематику радикальным мерами относительно соперниц. А почему не соперников? Так бы целевая аудитория была шире! И почему не 6666 рублей? И почему держится только полгода? Так много вопросов, так мало ответов. Интересно, что они называют это творчеством.

Вот смотришь на следующий пример рекламы, и хочется поздравить человека! У неё есть плацента и пуповина, и даже упражнения на плаценту. Это что-то про мышечную массу?

Дальше вопросов будет не меньше, но уже к картинкам. Например, вот как тут: это намёк на небогатый лук центрального персонажа? Может, человеку нравилось, а его примером к такой сложной теме подключили?

А вообще, конечно, бич рекламы в любой социальной сети — это устаревшие мемы. Да, картинка забавная, но кроме пары смешков в реакциях на пост она не вызовет ничего. Уже.

Вирусы быстро зажигаются и так же быстро сгорают. Ситуативность — штука безумно тонкая, и актуальность тут на первом месте.

А вот, кстати, очень правильный вопрос: «Как понять, что твой тренер олень?». Или маркетолог, например? Ладно, не обижайтесь, всякое случается.

Еще в ленте мне встречался Франкенштейн. Или может вы назовёте это как-то иначе? Ассоциация моментально всплыла в голове. Вопрос «Зачем?» тоже присутствует, но актуальность темы настолько велика, что изображение тут — не главное.

Еще ленте предлагала вкусно и креативно перекусить. Сет «Вовчиця». Где Олег Винник, я вас спрашиваю? Где Нино и всё сопутствующее? Проработка недостаточная, но результаты акции «Кусь» меня всё равно интересуют.

Лично я эту рекламу восприняла как комплимент о принадлежности меня к некой касте людей, которые обыкновенное платье-рубашку покупают за 21 134 грн. Спасибо, ребята, или девчата! Практически до слёз.

Здесь у меня нет слов для комментариев. Я воспринимаю эту формулировку как метафору. Только геморрой давно там присутствовал.



А теперь ребус! «Глій, кні, іль, ого». Или для чего эти буквы выделены другим цветом? Я не нахожу ответа, тревожность повышается. Разве для этого нам даны возможности таргетированной рекламы? Ответьте, кто-нибудь.

Напоследок уделим время хобби. Онлайн-курс по горному конскому туризму (!) — это новый уровень переживания карантина. Можем только восхищаться находчивости. Надеюсь, практические занятия присутствуют.

Спасибо за это роскошество Анне Шкулипе