Песочница

Секс и эротика, магия, тренер-олень, и даже ребус! Апрельская реклама с блоком 18+
Женя Лебедева
840 22 0
1620295202
7

Пока мы ждали тепла и выглядывали настоящую весну, поражались апрельскому снегу в Карпатах, таргетинг в социальных сетях крутился, денежка мутилась. Предлагаю рассмотреть, как и что продавалось в эту прекрасную пору. Отдельное спасибо неравнодушным — в этой подборке будут примеры, щедро принесённые мне поклонниками рубрики! И там есть на что посмотреть.

Предупреждаю: эта подборка для всех старше 18 лет. Заглянули в паспорт? Есть? Тогда вперёд!

И сразу в Google. В начале месяца я проснулась с больным горлом и перед походом в аптеку решила изучить вопрос и выбрать лучшее средство. Контекстная реклама первым делом рекомендовала гель для минета. Ну, правильно: где спрей, там и гель!

спрей для минета в горло

Пока я отходила от впечатления, в ленте Facebook мой взгляд привлекло нетривиальное фото. Не каждый день такое увидишь, было немного стеснительно и неловко, но очень красиво, тут вопросов нет.

увеличение груди в ленте

Далее нас подстерегала таинственная процедура с жизнерадостной женщиной-врачом. Я даже не очень понимаю, что не так в этой рекламе, но нечто смущает. А вас?

новая жизнь влагалище

Закроем эротическую тематику радикальным мерами относительно соперниц. А почему не соперников? Так бы целевая аудитория была шире! И почему не 6666 рублей? И почему держится только полгода? Так много вопросов, так мало ответов. Интересно, что они называют это творчеством.

За этот пример шикарной рекламы спасибо Светлане Руденко

Вот смотришь на следующий пример рекламы, и хочется поздравить человека! У неё есть плацента и пуповина, и даже упражнения на плаценту. Это что-то про мышечную массу?

плацента и пуповина с упражнениями

Дальше вопросов будет не меньше, но уже к картинкам. Например, вот как тут: это намёк на небогатый лук центрального персонажа? Может, человеку нравилось, а его примером к такой сложной теме подключили?

бесплатная журналистика и чучело

А вообще, конечно, бич рекламы в любой социальной сети — это устаревшие мемы. Да, картинка забавная, но кроме пары смешков в реакциях на пост она не вызовет ничего. Уже.

Вирусы быстро зажигаются и так же быстро сгорают. Ситуативность — штука безумно тонкая, и актуальность тут на первом месте.

мем неактуально

А вот, кстати, очень правильный вопрос: «Как понять, что твой тренер олень?». Или маркетолог, например? Ладно, не обижайтесь, всякое случается.

тренер-олень и компетенция

Еще в ленте мне встречался Франкенштейн. Или может вы назовёте это как-то иначе? Ассоциация моментально всплыла в голове. Вопрос «Зачем?» тоже присутствует, но актуальность темы настолько велика, что изображение тут — не главное.

родительский франкенштейн

Еще ленте предлагала вкусно и креативно перекусить. Сет «Вовчиця». Где Олег Винник, я вас спрашиваю? Где Нино и всё сопутствующее? Проработка недостаточная, но результаты акции «Кусь» меня всё равно интересуют.

кусь вовчиця

Лично я эту рекламу восприняла как комплимент о принадлежности меня к некой касте людей, которые обыкновенное платье-рубашку покупают за 21 134 грн. Спасибо, ребята, или девчата! Практически до слёз.

цена платья рубашки

Здесь у меня нет слов для комментариев. Я воспринимаю эту формулировку как метафору. Только геморрой давно там присутствовал.

Пример от Светланы Руденко

А теперь ребус! «Глій, кні, іль, ого». Или для чего эти буквы выделены другим цветом? Я не нахожу ответа, тревожность повышается. Разве для этого нам даны возможности таргетированной рекламы? Ответьте, кто-нибудь.

ребус из слов непонятно

Напоследок уделим время хобби. Онлайн-курс по горному конскому туризму (!) — это новый уровень переживания карантина. Можем только восхищаться находчивости. Надеюсь, практические занятия присутствуют.

онлайн курс конный туризм

Спасибо за это роскошество Анне Шкулипе

22
2
9
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Женя Лебедева

Пишу бизнесу с 2010.
Вплотную с интернет-маркетингом с 2015.
С 2020 года — автор и редактор в команде Netpeak Journal.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok