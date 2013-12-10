Продуманные детали играют важную роль в удобстве пользования сайтом, а также восприятии пользователем бренда в целом. Они экономят время клиентов и просто радуют глаз. Некоторые из них уже давно стали привычными, так что мы даже их не замечаем, но посмотрим десяток не самых заезженных находок.

1. Lilly Pulitzer

Показывают товары с разных сторон без перехода, собственно, на страницы товаров — по наведению мышки (к сожалению, сайт уже недоступен).

2. Land's End

Та же фишка, только тут вы можете таким образом посмотреть вещи в разных цветовых решениях.

3. Hotels.com

Когда вы просматриваете информацию про отели на этом сайте, в правом нижнем углу возникают «подбадриватели». Вам сообщают, сколько людей тоже раздумывают об этом отеле прямо сейчас, сколько броней было осуществлено за сутки и за весь прошлый месяц, как бы намекая, что промедление обойдется дорого.

4. AirBnB

Про этот сервис у нас было хорошее интервью с Дмитрием Ставицким, интернет-маркетологом Airbnb. А в этот раз хочется упомянуть возможность ткнуть на карте в нужный район и уже потом выбирать квартиру. Это куда удобнее, чем наоборот.

5. Simply Hike

Эти ребята мотивируют совершать покупки, используя обратный отсчет. Сделайте заказ в течение ближайших 4-х часов и ваш заказ приедет уже завтра.

6. Twitter

Тут можно писать сообщения, не превышающие 140 символов. Что будет, если напишете больше? Twitter их подсветит красненьким. Все просто и понятно: без лишних сообщений об ошибке.

7. Flickr

Для тех, кто не в курсе — это модный фотохостинг. Там можно найти огромное количество фотографий отличного качества, а также встретить уйму интересных людей — там сложилась своя тусовочка. Знаете ли вы, что на Flickr просто невозможно оставить коммент, написанный БОЛЬШИМИ БУКВАМИ? Заглавные буквы автоматически переводятся на строчные. Это мелочь, но пользователям задает уют.

8. Barnes and Noble

На многих сайтах строка поиска подсказывает варианты. Но интернет-магазин Barnes & Noble поможет даже в том случае, если вы не знаете как правильно пишется фамилия писателя.

9. Amazon

Было бы странно, если бы в этом посте не было примера с сайта Amazon! У них классно сраниваются позитивные и негативные отзывы:

10. Active

А этот интернет-магазин ненавязчиво подсказывает, что если купить товар еще на сумму N, то получите бесплатную доставку:

Бонус-трек: Threadless

Создатели этого интернет-магазина постарались сделать корзину буквально живой: веселой и «ненасытной». Правильно, она питается покупками:

Написано по материалам этого поста.