Маркетинг

Инфографика: ошибки интернет-магазинов в работе с потребительским опытом
Георгий Рябой
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Мы уже писали об особенностях и узких местах в работе интернет-магазинов. Сайт ReferralCandy собрал их основные ошибки в работе с потребительским опытом, сделав прелестную инфографику, которую мы перевели для наших читателей. Она может стать хорошим чеклистом того, что пользователь не должен видеть, заходя на сайт интернет-магазина, и что нужно делать, чтобы довольные покупатели возвращались на сайт регулярно.

Итак, интернет-магазин совершает смертельный грех в работе с потребительским опытом, если:

  • лендинг или его элементы не вызывают доверия;
  • описания товаров оформлены с грамматическими ошибками и выглядят по-дилетантски;
  • посадочная страница перегружена информацией;
  • нет удобной и понятной навигации;
  • есть смещение фокуса с товара на что-то постороннее;
  • нет описания товара;
  • товар-невидимка: нет ни внятного описания, ни фотографии;
  • нет обновлений на складе;
  • нет рекомендаций сопутствующих товаров;
  • нет обновлений товаров;
  • требуется слишком много действий (кликов) до покупки.

требуется много действий

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инфографика проблемы интернет-магазинов презентация товаров потребительский опыт
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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