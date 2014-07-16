Мы уже писали об особенностях и узких местах в работе интернет-магазинов. Сайт ReferralCandy собрал их основные ошибки в работе с потребительским опытом, сделав прелестную инфографику, которую мы перевели для наших читателей. Она может стать хорошим чеклистом того, что пользователь не должен видеть, заходя на сайт интернет-магазина, и что нужно делать, чтобы довольные покупатели возвращались на сайт регулярно.
Итак, интернет-магазин совершает смертельный грех в работе с потребительским опытом, если:
- лендинг или его элементы не вызывают доверия;
- описания товаров оформлены с грамматическими ошибками и выглядят по-дилетантски;
- посадочная страница перегружена информацией;
- нет удобной и понятной навигации;
- есть смещение фокуса с товара на что-то постороннее;
- нет описания товара;
- товар-невидимка: нет ни внятного описания, ни фотографии;
- нет обновлений на складе;
- нет рекомендаций сопутствующих товаров;
- нет обновлений товаров;
- требуется слишком много действий (кликов) до покупки.
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