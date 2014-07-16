Мы уже писали об особенностях и узких местах в работе интернет-магазинов. Сайт ReferralCandy собрал их основные ошибки в работе с потребительским опытом, сделав прелестную инфографику, которую мы перевели для наших читателей. Она может стать хорошим чеклистом того, что пользователь не должен видеть, заходя на сайт интернет-магазина, и что нужно делать, чтобы довольные покупатели возвращались на сайт регулярно.

Итак, интернет-магазин совершает смертельный грех в работе с потребительским опытом, если: