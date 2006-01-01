Потребительский опыт

Офлайн — новый онлайн? Зачем онлайн-бизнес открывает торговые точки
Бизнес
4 года назад4
Георгий Рябой
108
Примеры лучших страниц оформления заказа интернет-магазинов
Бизнес
7 лет назад5
Егор Самусенко
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Как составить и анализировать KPI для PR-менеджера
Бизнес
7 лет назад5
Оксана Кононова
77
Как увеличить конверсию интернет-магазина — 10 кейсов Prom.ua
Бизнес Кейсы
10 лет назад3
Георгий Рябой
80
Как улучшить UX сайта — 12 советов по юзабилити
SEO
10 лет назад6
Сергей Онищенко
120
Бизнес-фреш: Дэвид и Кестрел Ли о «нешелковом» пути западных брендов к сердцам пользователей в Китае
Бизнес
11 лет назад6
Георгий Рябой
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Инфографика: ошибки интернет-магазинов в работе с потребительским опытом
Бизнес
12 лет назад1
Георгий Рябой
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