Маркетинг

Как увеличить конверсию интернет-магазина — 10 кейсов Prom.ua
Георгий Рябой
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Часто просто не хватает времени, чтобы провести A/B-тестирование всех элементов сайта и понять, как меняется конверсия интернет-магазина. В таком случае на помощь приходят кейсы владельцев бизнеса. Отличный пример — доклад руководителя проекта Prom.ua Ивана Портного: на 8P 2016 он рассказал о методах повышения конверсии интернет-магазина, основанных на анализе 1 004 007 заказов. 

1. Собирайте любые отзывы

Совершенно любые новые отзывы повышают ежемесячное количество заказов, даже негативные. Естественно, работу с негативом никто не отменял, но удалять отрицательные отклики — плохая тактика.

Как отзывы влияют на посещения и заказы

Напротив, кристально чистая картина со 100% положительных отзывов сказывается на конверсиях отрицательно.

График влияния процента положительных отзывов на количество заказов

График влияния процента положительных отзывов на количество заказов.

2. Размещайте товары в 4-5 колонок

По сравнению с каталогами в три колонки размещение товаров в четыре колонки дает прирост конверсии на 19%. А размещение товаров в пять колонок дало рост заказов на 10% по сравнению с четырехколоночным списком.

Размещайте товары в 4-5 колонок

3. Лучшая позиция товара — в верхнем левом углу списка

Где разместить товар, чтобы скорее его продать? Иван Портной визуализировал статистику по частоте покупок товара из каталога в зависимости от его расположения на странице. Первый экран:

Статистика по частоте покупок товара из каталога в зависимости от его расположения на странице — первый экран

Второй экран:

Статистика по частоте покупок товара из каталога в зависимости от его расположения на странице — второй экран

Верхний левый угол оказался и самой популярной, и самой прибыльной позицией.

4. Размещайте кнопку «Купить» на фотографии

Размещайте кнопку «Купить» на фотографии Конечно, стоит знать меру и не закрывать кнопкой все фото — это негативно скажется на конверсиях.

5. Грамотно оформляйте блок «Перезвоните мне»

При оформлении блока с кнопкой «Перезвоните мне» стоит добавить поле, куда будет автоматически подтягиваться номер телефона пользователя (если он зашел в свой аккаунт на сайте интернет-магазина). Грамотно оформляйте блок «Перезвоните мне» Этот нехитрый ход повысил количество нажатий на кнопку на 35% и положительно сказался на увеличении продаж интернет-магазина.

Кстати, этот формат блока с CTA стал более эффективным и в случае с кнопкой «Купить в один клик».

Если говорить об эффективности блока «Перезвоните мне», вот несколько цифр:

  • блок приносит 19% от всех заявок;
  • конверсия в заказ — 1,28% vs. 1,4% с карточки товара без этого блока;
  • количество отклоненных заказов — 21% vs. 13% с карточки товара без «Перезвоните мне».

6. Выделяйте номер телефона

Выделяйте номер телефона В одном из кейсов при изменении дизайна было решено избавиться от выделения строки с номером — в итоге количество просмотров контактов упало на 30%.

7. На странице отзывов о компании размещайте товары в правой колонке

На странице отзывов о компании размещайте товары в правой колонке Результат — рост количества заказов выделенных товаров на 28%. Посты по теме:

8. В мобильной версии магазина размещайте товары в две колонки

В мобильной версии сайта размещайте товары в две колонки Второй вариант приносит на 4% больше заказов.

9. В мобильной версии магазина используйте «ленивую загрузку» и прилипающие CTA-кнопки

В мобильной версии сайта используйте «ленивую загрузку» и прилипающие CTA-кнопки Для длинных страниц каталогов в мобильной версии стоит использовать технику «ленивой загрузки» — плюс 9% к заказам и прилипающие CTA-кнопки «Оформить заказ» — плюс 8%.

10. Расширьте типы мобильных клавиатур на чекауте

При заполнении разных типов полей формы заказа стоит показывать пользователю разные типы клавиатур — в кейсе Prom.ua этот прием увеличил конверсии на 10%.

При заполнении разных типов полей формы заказа стоит показывать пользователю разные типы клавиатур

Верстальщику чекаута пригодится список типов, позволяющих вызвать нужную клавиатуру:

  • email — input type="email";
  • телефон — input type="tel";
  • адрес — input type="text";
  • индекс, номер карты — input type="text" pattern="\d*";
  • дата — input type="date";
  • кнопка «Отправить» — input type="submit".

Выводы

Как повысить конверсию интернет-магазина? Иван Портной рекомендует внедрить ряд простых действий:

  1. Собирать любые отзывы (даже негатив приносит прибыль).
  2. Размещать товары каталога в 4-5 колонок.
  3. Помнить, что самая прибыльная позиция товара в каталоге — верхний левый угол.
  4. Размещать кнопку «Купить» на фотографии (но не закрывать все фото кнопкой).
  5. Грамотно оформлять блок с кнопкой «Перезвоните мне».
  6. Выделять контактный номер на карточке товара.
  7. На странице отзывов о компании размещать товары в правой колонке.
  8. На мобильной версии сайта размещать товары в две колонки.
  9. В мобильной версии сайта использовать «ленивую загрузку» и прилипающие CTA-кнопки.
  10. Показывать разные типы мобильных клавиатур для разных полей (email, телефон, адрес) на этапе оформления заказа.

Читайте тезисы самых полезных и прикладных выступлений 8P 2016:

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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