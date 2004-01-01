Маркетинг

Как METRO отказалась от печатных каталогов
Георгий Рябой
12574 216 4
Сложность: норм норм
9

Когда-то количество каталогов METRO в почтовых ящиках дома говорило о статусе жителей — владельцев бизнеса и сотрудников предприятий. Но уже через несколько месяцев печатные каталоги METRO — всё. Почему METRO Cash & Carry Украина решила отказаться от работающего инструмента маркетинга и как теперь работает с лояльностью более одного миллиона клиентов? Об этом на конференции «8P: Бизнес в сети» рассказали Оксана Куликова (METRO) и Олег Лесов (Softcube). 

Еще в 2014 году на подготовку печатных изданий METRO Cash & Carry Украина расходовала 50 тонн бумаги и больше 50% бюджета на маркетинг. Два года спустя на издание печатной продукции выделено всего 20% маркетингового бюджета, а в 2017 году издание печатных каталогов прекратится вовсе.

Почему METRO отказалась от каталогов?

По большому счету, каталоги до сих пор являются эффективным инструментом — одна гривна инвестиций приносит 32 гривны прибыли. Но компания хотела оптимизировать маркетинг, да и клиентов METRO по сути привлекал не формат каталогов, а акционные предложения. Поэтому в 2015 году компания провела эксперимент по замене каталогов email-коммуникациями, мобильной рекламой и SMS-рассылками в Львовской области. В результате количество визитов в оффлайн-магазины сократилось на 5-10%, но за счет привлечения новых клиентов продажи увеличились на 37%. При этом конверсия из онлайн-регистраций составила 30%, а количество новых покупающих клиентов год к году выросло на 143%. Эксперимент во Львовском регионе

Детали эксперимента читайте здесь.

После анализа результатов компания решила масштабировать проект на все остальные регионы.

Как METRO находит индивидуальный подход к 1 000 000 клиентов?

Компания с помощью Softcube наладила автоматические персонализированные email- и SMS-рассылки. Как METRO получает данные:

  1. У каждого клиента METRO есть карта лояльности с привязанным email-адресом и номером телефона. Благодаря тому, что клиенты показывают эти карты на входе в магазины METRO, маркетологи собирают огромное количество данных. А чтобы их стало еще больше, в 2016 году компания запустила мобильное приложение с цифровой картой.
  2. Клиент получает первую email-рассылку от METRO с индивидуальными UTM-метками.
  3. Когда клиент переходит из рассылки на лендинг, ему устанавливаются cookies.
  4. Маркетологи получают доступы к большему объему данных о пользователе.

Специалисты METRO отслеживают эффективность каждой кампании, стараясь подбирать для каждого пользователя актуальные для него товары.

Естественный вопрос: как компания выбирает из 35 000 артикулов две индивидуальные позиции для SMS-сообщения и 24 — для email?

Дело в том, что для поддержания релевантности индивидуальных предложений каждые 2-4 недели компания проводит RFM-сегментацию базы. Что такое RFM-анализ?

  • Recency — давность последней сделки. Чем меньше времени прошло с момента последней активности клиента, тем больше вероятность, что он повторит действие;
  • Frequency — количество сделок. Чем больше действий совершит клиент, тем больше вероятность того, что он их повторит в будущем;
  • Monetary — сумма сделок, чем больше денег было потрачено, тем больше вероятность того, что он сделает заказ.

К этому «джентльменскому набору» METRO добавила четвертый компонент — показатель того, как клиент реагирует на промоакцию: открыл ли он письмо, перешел ли по ссылке, совершил ли покупку акционного товара. Так выглядит email- и SMS-рассылка для клиентов

Так выглядит email- и SMS-рассылка для клиентов

Структура email-рассылки:

  • 12 товарных позиций, выбранных для конкретного клиента;
  • 12 новых акционных предложений, чтобы расширить товарную корзину клиента.
На следующем этапе специалисты METRO научились находить релевантные товарные предложения для конкретного клиента и подбирать их, исходя из вероятности продажи без промоакции.

Результаты персонализации

Индивидуализированная SMS-рассылка

  1. Конверсия в покупку на 12-55% выше в сравнении с контрольной группой.
  2. Покупка артикулов со средней стоимостью на 11% выше, чем у контрольной группы.
  3. Частота визитов — на 6% выше, чем у контрольной группы.
  4. Конверсия в покупку после рекомендации — 7% (при условии, что до этого было куплено 9-11 товаров).

Индивидуализированная email-рассылка

  1. Одна гривна инвестиций генерирует 302 гривны продаж — это в 9 раз эффективнее, чем печатные каталоги.
  2. Конверсия в покупку на 8-12% выше, чем при ручном подборе офферов.
  3. Конверсия в покупку после рекомендации выше на 27%, чем при ручном подборе офферов.

И напоследок информация к размышлению: Мы собираем ежедневно около 500 GB данных,которые сегодня используются для удержания существующих,а с августа 2016 — поиска новых клиентов. Пропустили 8P? Смотрите, в какой атмосфере Оксана Куликова и Олег Лесов читали свой доклад:

Уже появились первые тезисы самых полезных и прикладных выступлений 8P 2016:

216
42
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
кейсы по email-маркетингу email-маркетинг бизнес в сети Ecommerce идеи для маркетинга идеи для бизнеса аналитика данных истории бизнеса
Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Другие статьи автора

Комментарии (4)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять