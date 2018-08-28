Примеры лучших страниц оформления заказа интернет-магазинов

Планируя открывать интернет-магазин или желая немного изменить уже существующую электронную торговую площадку, уделяйте внимание всем важным деталям. В частности, вам следует тщательно обдумать, как будет оформлена страница корзины. Дело в том, что этот элемент помогает сформировать приятное впечатление о вашем ресурсе. И существует множество нюансов, которые следует учитывать. Запасайтесь терпением и внимательно изучите тему, чтобы оптимизировать корзину.

Как правильно выполнить страницу оформления заказа

Давайте рассмотрим, что обязательно должно быть на странице заказа товара, чтобы пользователю было удобно оформлять покупку:

фото товара . Когда есть изображение, человеку проще проверять свои покупки, потому как покупатели в первую очередь обращают внимание именно на фотографию. Проследите за тем, чтобы фото было крупным и четко показывало выбранную позицию;

. Когда есть изображение, человеку проще проверять свои покупки, потому как покупатели в первую очередь обращают внимание именно на фотографию. Проследите за тем, чтобы фото было крупным и четко показывало выбранную позицию; кликабельное наименование товара . Иногда, добавив позицию в корзину, пользователь хочет еще раз пересмотреть ее характеристики и в очередной раз убедиться в правильности своего выбора. Намного удобнее кликнуть на название продукции в корзине, чем возвращаться на предыдущую страницу или заново искать товар в каталоге;

. Иногда, добавив позицию в корзину, пользователь хочет еще раз пересмотреть ее характеристики и в очередной раз убедиться в правильности своего выбора. Намного удобнее кликнуть на название продукции в корзине, чем возвращаться на предыдущую страницу или заново искать товар в каталоге; отображение количества позиций, доступных на складе. Например, если человек хочет купить 20 блокнотов, а в наличии только 15, он должен узнать об этом сразу, а не через время, когда с ним свяжется менеджер и сообщит неприятную новость;

отображение заказываемого количества единиц товара, цены за одну штуку и общей стоимости . Это важные сведения, которые должны быть на странице заказа обязательно;

. Это важные сведения, которые должны быть на странице заказа обязательно; перечень способов оплаты . Лучше, если клиент вашего интернет-магазина сразу увидит доступные платежные сервисы, а не поймет, что не находит подходящего варианта, когда уже начнет заполнять форму заказа;

. Лучше, если клиент вашего интернет-магазина сразу увидит доступные платежные сервисы, а не поймет, что не находит подходящего варианта, когда уже начнет заполнять форму заказа; пометка о наличии товара . Она должна быть и в каталоге, и на странице оформления заказа, чтобы потом не было неприятных сюрпризов;

. Она должна быть и в каталоге, и на странице оформления заказа, чтобы потом не было неприятных сюрпризов; инструменты управления . Разместите кнопки, позволяющие быстро и легко убрать позицию из корзины или добавить в список желаний. Часто случаются ситуации, когда пользователь выбрал продукцию, но по какой-то причине передумал ее приобретать. У него должна быть возможность быстро отказаться от покупки;

. Разместите кнопки, позволяющие быстро и легко убрать позицию из корзины или добавить в список желаний. Часто случаются ситуации, когда пользователь выбрал продукцию, но по какой-то причине передумал ее приобретать. У него должна быть возможность быстро отказаться от покупки; кнопка восстановления товара в корзине . Она пригодится, когда позиция была удалена случайно. Дайте покупателю возможность еще раз подумать, действительно ли он хочет удалять конкретный продукт;

. Она пригодится, когда позиция была удалена случайно. Дайте покупателю возможность еще раз подумать, действительно ли он хочет удалять конкретный продукт; кнопка возврата к каталогу для продолжения покупок . Она должна быть достаточно крупной, чтобы ее не пришлось долго искать. Располагайте этот элемент управления на видном месте;

. Она должна быть достаточно крупной, чтобы ее не пришлось долго искать. Располагайте этот элемент управления на видном месте; отображение бонусных начислений и скидок. Это позволит клиенту сполна оценить собственные возможности, еще раз убедиться в выгоде сотрудничества с конкретным интернет-магазином.

Мы перечислили элементы, которые нужно обязательно предусмотреть в корзине интернет-магазина. Но кроме них есть еще несколько важных моментов, требующих внимания:

цветовое решение, дизайн . Страничка корзины должна соответствовать основной идее и цветовой гамме, которые используются в оформлении сайта. Это исключит сомнения в использовании нужного ресурса;

. Страничка корзины должна соответствовать основной идее и цветовой гамме, которые используются в оформлении сайта. Это исключит сомнения в использовании нужного ресурса; заполнение пустой корзины . Вы можете разместить тут какой-то комикс со смыслом, побуждая таким образом пользователя перейти в каталог и совершить покупку, дополнительно разместите ссылку на страницу товара;

. Вы можете разместить тут какой-то комикс со смыслом, побуждая таким образом пользователя перейти в каталог и совершить покупку, дополнительно разместите ссылку на страницу товара; указание доступных способов доставки , чтобы человек понимал, есть ли среди предложений интересующий его вариант;

, чтобы человек понимал, есть ли среди предложений интересующий его вариант; контактные данные для связи с менеджером интернет-магазина на случай, если возникнут вопросы.

Размещайте все элементы правильно и рационально, избегая эффекта загромождения страницы. Не нужно выкладывать тут информацию, которая на данный момент не актуальна. Она только излишне заполнит пространство, затруднит поиски интересующей опции.

Важно понимать, что качественно и профессионально оформленная страничка заказа — это еще одно доказательство для покупателя в пользу выбора интернет-магазина. Если же ему придется столкнуться с какими-либо сложностями в процессе покупки, начнет формироваться негативное мнение о продавце и качестве сервиса. Следовательно, скорее всего, в следующий раз человек обратится в другую компанию.

Что повышает конверсию страницы заказа

Конверсия — это показатель, который определяет соотношение общего количества пользователей, посетивших конкретный сайт, к числу людей, совершивших на нем покупку. В целом, соблюдение всех перечисленных рекомендаций уже помогает увеличить объемы продаж, а также количество клиентов, которые повторно пользуются вашим интернет-магазином.

Но есть еще несколько моментов, на которые вам следует обратить внимание:

правильно и последовательно размещайте информацию и элементы управления — в том порядке, который позволяет быстро оформить покупку. Человек не должен долго искать интересующие данные или выполнять лишние действия, тратя ценное время;

сделайте так, чтобы оформить покупку можно было в один клик. В этом поможет автозаполнение полей формы заявки. Конечно, для таких целей необходимо владеть сведениями о человеке. Предложите ему зарегистрироваться на сайте и делать покупки быстрее. Но ни в коем случае не делайте регистрацию обязательным условием для продолжения оформления заказа. Если человек не хочет регистрироваться сейчас, предоставьте ему возможность заполнить поля вручную, а потом подумать о регистрации;

выделите кнопки оформления заказа и продолжения покупок разными цветами, чтобы акцентировать на них внимание, избежать ошибок;

высылайте копию оформленного заказа клиентам на электронную почту, чтобы человеку было легче и удобнее следить за выполнение заказа;

предусмотрите отображение итоговой стоимости полного заказа — цифры, которую человеку в итоге придется заплатить за все позиции в выбранном количестве.

И внизу разместите кнопки с предложениями привязать ваши аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, через которые клиенты будут получать информацию о новинках, скидках, акциях и других полезных сведениях.

Оформление страницы благодарности за заказ

После того, как клиент оформил покупку в интернет-магазине, ему будет приятно увидеть вашу благодарность за оказанное доверие. В этом поможет страница «Спасибо за заказ». Оформите ее так, чтобы оставить максимум приятных эмоций, включите такие элементы:

текст, выражающий благодарность за заказ;

уведомление о приеме заказа. Например: «Ваша заявка будет обработана автоматически. Если возникнут вопросы, наши менеджеры свяжутся с вами»;

краткое описание дальнейших действий. Например: «Вы совершили покупку на сумму 35 долларов, номер заказа № 3256822, по нему вы можете отследить этап выполнения заявки»;

контактные данные. Их можно представить так: «Если у вас есть вопросы по заказу или дальнейшему сотрудничеству с нашей компанией, звоните нам по телефону … или отправляйте письмо на электронную почту …»;

и еще раз предложите подписаться на рассылку в социальных сетях, добавив соответствующие кнопки. Если пользователю понравился уровень обслуживания, он обязательно сделает подписку и будет следить за вашей площадкой.

Теперь ваш интернет-магазин станет удобнее для пользователей, а количество покупателей вырастет.

Примеры лучших страниц оформления заказа

Чтобы понимать, как должна выглядеть качественная корзина интернет-магазина, рассмотрите примеры страниц оформления заказа, которые считаются лучшими, согласно тематическим рейтингам. Это предложения от таких организаций:

Эталон;

Викимарт;

Озон;

Юлмарт;

Техносила;

Связной;

Эльдорадо.

Тут все четко, удобно, лаконично. Нет лишних элементов, которые бы рассеивали внимание, мешали быстро оформить покупку или выполнить другие интересующие действия. Обратите внимание, здесь соблюдено большинство условий, которые мы перечисляли выше. Конечно, некоторые моменты упущены, но так и задумано. Ведь иначе можно перегрузить страницу. Видно, что разработкой занимались специалисты.

Конечно, вы можете разработать корзину собственного ресурса и самостоятельно. Например, удобно создавать страницу оформления заказа на Opencart. Это специальный модуль, разработанный для быстрого решения задачи. Он позволяет выполнять следующие действия:

управление дизайном: выбор фона, цвета, типа шрифта;

активация и отключение шагов оформления заказа;

отключение ненужных полей;

подключение кода отслеживания Google Tracking;

дополнительные опции для пользователей.

Также довольно удобной окажется страница оформления заказа на Woocommerce — бесплатном плагине для создания функциональных интернет-магазинов. И если обратиться к статистике, удается отметить, что на этой платформе создано и успешно работает около 48% интернет-магазинов по всему миру.

Помните, что качество и удобство пользования корзиной — залог хорошего настроения ваших покупателей, эффективный способ повышения конверсии сайта. Доверьте разработку страницы заказа профессионалам.

Запомнить

Корзина или страница оформления заказа оказывает заметное влияние на мнение, которое складывается у пользователя о конкретном интернет-магазине. Поэтому, занимаясь ее разработкой, необходимо следить, чтобы страничка получилась удобной и максимально информативной. Обязательно включите важные элементы управления, расположите их в интуитивно понятной последовательности, не перегружайте страницу лишней информацией. Не забывайте благодарить пользователей за заказ.