10 фотостоков для подбора картинок: обзор платных и бесплатных сайтов

Первое впечатление очень важно, и область маркетинга не исключение. Красивый внешний вид вашего рекламного продукта — залог симпатии потенциального клиента. Хорошим решением для этого станут фотостоки.

Это специальные сервисы, где хранятся изображения в хорошем качестве. Авторы добавляют свои работы, а пользователи выбирают любую понравившуюся. Изображение, как правило, можно скачать абсолютно бесплатно либо за небольшое вознаграждения для автора. Существуют также платные ресурсы, где, приобретая подписку, вы получаете доступ к уникальному контенту.

Предлагаю небольшой обзор лучших бесплатных и платных фотостоков, которые существуют в открытом доступе. Все они имеют большие коллекции изображений, удобный поиск по темам и авторам и навигацию.

Лучшие бесплатные фотостоки

Крупная площадка с фото, иллюстрациями, векторами и даже видео. Все содержимое выпущено по лицензии Pixabay, что делает его безопасным для использования без разрешения автора картинки либо его упоминания.

Более одного миллиона фотографий, иллюстраций, векторов, около 20 разнообразных рубрик. Есть возможность подписаться на понравившегося автора, чтобы отслеживать появление у него новых работ, а также поддержать его — заплатить любую сумму.

Плюсы Минусы 1. Скачивать изображения можно без регистрации.

2. Векторные изображения и видео.

3. Можно использовать в коммерческих целях. Для скачивания без регистрации нужно вводить капчу.

Pexels предлагает высококачественные и абсолютно бесплатные стоковые изображения под собственной лицензией Pexels. Все фотографии содержат теги, так что их очень удобно искать. Есть поиск по цвету.

Более 150 коллекций на различные темы дополняются каждый день. Отличается площадка тем, что на ней публикуют интересные интервью с фотографами, а также регулярно проводят фоточелленджи.

Плюсы Минусы 1. Скачивать изображения можно без регистрации.

2. Векторные изображения и видео.

3. Можно использовать в коммерческих целях.

4. Интервью с фотографами.

5. Фоточелленджи. Запрещено использовать фото людей так, чтобы казалось, будто они одобряют ваш продукт.

Burst — это фотобанк, работающий на платформе Shopify. Библиотека изображений включает в себя тысячи бесплатных изображений высокого разрешения, снятых международным сообществом фотографов.

Сайт очень простой в использовании, с удобной навигацией, скачивание картинки происходит в один клик и без регистрации.

Burst создан специально для дизайнеров, разработчиков, блоггеров и предпринимателей, которые ищут изображения для своих проектов, веб-сайтов, интернет-магазинов, а также для рекламы и многого другого.

Плюсы Минусы 1. Скачивать изображения можно без регистрации.

2. Векторные изображения и видео.

3. Можно использовать в коммерческих целях. Поиск работает только на английском.

Платформа основана сообществом, которое бесплатно отдает свои работы. Картинки отсюда не найти на других стоках.



Более трех миллионов бесплатных изображений в высоком разрешении отобранных вручную. Поиск по категориям, темам, даже визуальный — можно загрузить картинку в окно поиска или добавить ссылку на фотографию. После этого система подберет картинки, похожие на загруженную.

Плюсы Минусы 1. Скачивать изображения можно без регистрации.

2. Визуальный поиск.

3. Векторные изображения и видео.

4. Можно использовать в коммерческих целях. Не обнаружено.

Ресурс, созданный дизайнерами для дизайнеров, содержит редкие тематические фото. Есть возможность использовать изображения в коммерческих целях бесплатно и без упоминания автора.



На Reshot можно бесплатно скачать нужный формат (SVG, PNG) и редактировать векторные иллюстрации, которых более 1500.

Плюсы Минусы 1. Ежедневное пополнение контента.

2. Скачивать изображения можно без регистрации.

3. Векторные изображения и видео.

4. Можно использовать в коммерческих целях. При загрузке нет выбора качества изображения.

Styled Stock собрал изображения, которые будут полезны, если ваша ЦА — женщины. Здесь можно найти крутые стильные фото для коммерческих и личных проектов.

Скачивать изображения можно без регистрации, все фото тегированные и отсортированы по коллекциям.

Плюсы Минусы 1. Поиск по цвету.

2. Скачивать изображения можно без регистрации.

3. Можно использовать в коммерческих целях. Тематика фотостока накладывает ограничения по цветам, темам, настроению.

Коллекция изображений пополняется каждый день, скачивание абсолютно бесплатное. Поиск настроен через систему категорий на основе тегов.

Создав учетную запись на StockSnap, сможете добавлять фотографии в избранное. Это позволит сохранять все любимые изображения в одном месте: не скачивать сразу, а вернуться к ним позже, когда понадобится.

Плюсы Минусы 1. Бесплатный графический онлайн-редактор.

2. Скачивать изображения можно без регистрации.

3. Векторные изображения и видео.

4. Можно использовать в коммерческих целях. При загрузке нет выбора качества изображения.

Лучшие платные фотостоки

Depositphotos — это коммерческая платформа, которая объединяет авторов и покупателей качественных лицензированных стоковых фото, графики, векторов и видео.

200+ миллионов разнообразных изображений, фотографий, векторов, иллюстраций и даже видео на всевозможные темы. Каждую неделю контент-команда публикует трендовые изображения, видео и подборки фото. А также ведет блог на сайте, где делится полезными навыками и знаниями в области фотографии, дизайна и маркетинга.

Ресурс предлагает выбрать оптимальный план для команды либо для личного пользования:

подписка — в рамках ежемесячного лимита можно выбрать нужное количество фото для скачивания;

пакет скачиваний — можно выбрать количество изображений, которые будут скачаны в течение года;

решения для бизнеса.

Плюсы Минусы 1. Много способов оплаты.

2. Полезный блог.

3. Векторные изображения и видео.

4. Можно использовать в коммерческих целях. При регистрации нужно обязательно предоставить документы.

Один из крупнейших и топовых фотобанков в мире, созданный в 1995 году. Создание контента базируется на основе анализа мировых тенденций рынка. Здесь можно найти уникальные снимки, получившие награды, доступные исключительно на Getty Images.

200+ миллионов изображений, иллюстраций, фотографий и видео. Контент обновляется каждый день.

На сайте можно выбрать подходящий платный пакет: единоразовое скачивание либо пакет на 5 или 10 скачиваний. Цена зависит от размеров и разрешения изображений.

Плюсы Минусы 1. Удобная сортировка по тегам, локациям, авторам, дате.

2. Векторные изображения и видео. Использовать изображения можно только в некоммерческих целях.

Уникальный контент, огромное количество разнообразных качественных изображений, фотографий, видео в высоком разрешении.

Контент обновляется еженедельно. Сайт очень простой в навигации и поиске, имеет более 20 разных категорий.

Можно выбрать удобный платный пакет, цена зависит от количества скачиваемых изображений. А также предусмотрена очень классная плюшка для тех, у кого нет, на момент покупки, требуемой суммы — купить изображения в кредит.

Плюсы Минусы 1. Изображения любого размера за одинаковую цену.

2. Возможность покупать изображения в кредит.

3. Графический онлайн-редактор.

4. Векторные изображения и видео.

5. Можно использовать в коммерческих целях. Не обнаружено.

Запомнить

Для поиска изображений есть огромное количество разнообразных фотостоков: платные и бесплатные, различных направлений и тематик.

Скачивая иллюстрации на таких ресурсах, можно не беспокоится о нарушении авторских прав, потому что все фотобанки имеют лицензии. Кроме того, контент оттуда будет в высоком разрешении и наилучшем качестве.

Платформы удобные и могут закрыть разнообразные потребности.

Но в таком случае вам будет довольно сложно выделиться и быть уникальным. Ведь выбранное вами изображение могут использовать по несколько раз.

Читайте также, как использовать фотоколлаж в маркетинге.