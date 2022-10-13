10 фотостоків для підбору картинок: огляд платних та безкоштовних сайтів

10 фотостоків для підбору картинок: огляд платних та безкоштовних сайтів

Перше враження дуже важливе, і маркетинг не є винятком. Саме тому гарний зовнішній вигляд вашого рекламного продукту — запорука симпатії потенційного клієнта.

Тут в нагоді можуть стати фотостоки. Спеціальні сервіси, де зберігаються зображення у високій якості. Автори додають свої роботи на ресурс, а користувачі обирають будь-яку вподобану. Як правило, зображення можна скачати абсолютно безкоштовно або за невелику винагороду для автора. Існують також платні ресурси, де за передплату можна отримати доступ до унікального контенту.

Пропоную невеликий огляд найкращих безкоштовних та платних фотостоків, які існують у відкритому доступі. Всі вони мають великі колекції зображень, зручний пошук за темами й авторами та навігацію.

Кращі безкоштовні фотостоки

Великий майданчик з фотографіями, ілюстраціями, векторами і навіть відео. Увесь контент випущено за ліцензією Pixabay, що робить його безпечним для використання без дозволу автора картинки або його згадування.

Понад один мільйон фотографій, ілюстрацій, векторів, близько 20 різноманітних рубрик. Є можливість підписатися на автора, який сподобався, щоб відстежувати появу в нього нових робіт, а також підтримати його — заплатити будь-яку суму.

Плюси Мінуси 1. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

2. Векторні зображення та відео.

3. Можна використовувати у комерційних цілях. Для завантаження без реєстрації потрібно вводити капчу.

Pexels пропонує високоякісні стокові зображення під власною ліцензією Pexels. Всі фотографії містять теги, тому їх дуже зручно шукати. Є пошук за кольором.

Більш ніж 150 колекцій на різні теми доповнюються щодня. Відрізняється майданчик тим, що на ньому публікують цікаві інтерв'ю з фотографами, а також регулярно проводяться фоточеленджі.

Плюси Мінуси 1. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

2. Векторні зображення та відео.

3. Можна використовувати у комерційних цілях.

4. Інтерв'ю з фотографами.

5. Фоточелленджі. Заборонено використовувати фото людей так, щоб здавалося, що вони схвалюють ваш продукт.

Burst — це фотобанк, що працює на платформі Shopify. Бібліотека зображень включає тисячі безкоштовних зображень високої роздільної здатності, знятих міжнародною спільнотою фотографів.

Сайт дуже простий у використанні, зі зручною навігацією, завантаження картинки відбувається в один клік і без реєстрації.

Burst створений спеціально для дизайнерів, розробників, блогерів та підприємців, які шукають зображення для своїх проєктів, вебсайтів, інтернет-магазинів, а також для реклами тощо.

Плюси Мінуси 1. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

2. Векторні зображення та відео.

3. Можна використовувати у комерційних цілях. Пошук працює лише англійською мовою.

Платформа заснована спільнотою, яка безкоштовно віддає свої роботи. Сайт зібрав картинки, котрі не знайдеш на інших стоках.



Більш ніж три мільйони безкоштовних зображень у високій роздільній здатності, відібраних вручну. Пошук за категоріями, темами, навіть візуальний — треба завантажити картинку у вікно пошуку або додати посилання на фото. Після цього система запропонує картинки, схожі на завантажену.

Плюси Мінуси 1. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

2. Візуальний пошук.

3. Векторні зображення та відео.

4. Можна використовувати в комерційних цілях. Не виявлено.

Платформа створена дизайнерами для дизайнерів, містить рідкісні тематичні фото. Є можливість використовувати зображення з комерційною метою безкоштовно і без вказування автора



Можна безкоштовно скачати потрібний формат (SVG, PNG) і редагувати векторні ілюстрації, яких понад 1500.

Плюси Мінуси 1. Щоденне поповнення контенту.

2. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

3. Векторні зображення та відео.

4. Можна використовувати у комерційних цілях. Під час завантаження немає вибору якості зображення.

Styled Stock зібрав зображення, що будуть корисні, якщо ваша ЦА — жінки. Тут можна знайти круті стильні фото для комерційних і особистих проєктів.

Завантажувати зображення можна без реєстрації, всі фото теговані та відсортовані за колекціями.

Плюси Мінуси 1. Пошук за кольором.

2. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

3. Можна використовувати у комерційних цілях. Тематика фотостоку накладає обмеження за кольорами, темами, настроєм.

Колекція зображень поповнюється щодня, завантаження абсолютно безкоштовне. Пошук налаштований через систему категорій на основі тегів.

Створивши обліковий запис на StockSnap, зможете додавати фотографії в обране. Це дає змогу не скачувати одразу всі фото, а зберігати їх у своєму акаунті, і повертатись до картинок у разі потреби.

Плюси Мінуси 1. Безкоштовний графічний онлайн-редактор.

2. Завантажувати зображення можна без реєстрації.

3. Векторні зображення та відео.

4. Можна використовувати у комерційних цілях. Під час завантаження немає вибору якості зображення.

Кращі платні фотостоки

Depositphotos — це комерційна платформа, яка об'єднує авторів та покупців якісних ліцензованих стокових фото, графіки, векторів та відео.

200+ мільйонів різноманітних зображень, фотографій, векторів, ілюстрацій і навіть відео на всілякі теми. Щотижня контент-команда публікує трендові зображення, відео та добірки фотографій. А також веде блог, де ділиться корисними навичками та знаннями в галузі фотографії, дизайну та маркетингу.

На сайті можна вибрати оптимальний план для команди або для особистого використання:

передплата — в рамках місячного ліміту обираєте потрібну кількість фото для скачування;

пакет завантажень — конкретна кількість зображень, що будуть завантажені протягом року;

рішення для бізнесу.

Плюси Мінуси 1. Багато способів оплати.

2. Корисний блог.

3. Векторні зображення та відео.

4. Можна використовувати у комерційних цілях. Під час реєстрації потрібне обов'язкове надання документів.

Getty Images — один із найбільших та топових фотобанків у світі, створений у 1995 році. Створення контенту базується на основі аналізу світових тенденцій ринку. Тут можна знайти унікальні знімки, які отримали нагороди і доступні виключно на Getty Images.

Більше 200 мільйонів зображень, ілюстрацій, фотографій та відео. Оновлення контенту відбувається щодня.

На сайті можна вибрати зручний платний варіант: одноразове скачування або пакет на 5 чи 10 завантажень. Ціна залежить від розмірів та роздільної здатності зображень.

Плюси Мінуси 1. Зручне сортування за тегами, локаціями, авторами, датою.

2. Векторні зображення та відео. Використовувати зображення можна лише з некомерційною метою.

Унікальний контент, величезна кількість різноманітних якісних зображень, фотографій, відео з високою роздільною здатністю.

Контент оновлюється щотижня. Сайт дуже простий у навігації та пошуку, має понад 20 різних категорій.

Є можливість вибрати зручний платний пакет, ціна залежить від кількості зображень, що скачуються. А також, передбачена дуже класна плюшка, для тих у кого немає, на момент покупки, необхідної суми — купити зображення в кредит.

Плюси Мінуси 1. Зображення будь-якого розміру за однакову ціну.

2. Можливість купувати фото в кредит.

3. Графічний онлайн-редактор.

4. Векторні зображення та відео.

5.Можна використовувати у комерційних цілях. Не виявлено.

Запам'ятати

Для пошуку візуалу є велика кількість різноманітних фотостоків: платні та безкоштовні; різних напрямків і тематик.

Завантажуючи зображення з таких ресурсів можете не турбуватися щодо порушення авторських прав, адже всі фотобанки мають ліцензії. Також це зображення буде найвищої якості.

Платформи зручні, зрозумілі, можуть закрити різноманітні потреби.

Але за умови використання фото з них вам буде важко виділитися і бути унікальним. Бо та ж сама картинка може бути на різних сайтах неодноразово.

Читайте також, як використовувати фотоколаж у маркетингу.