Ганна Федорусь

Ганна Федорусь

Автор NJ з 2022
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Соцмережі:
Facebook Telegram LinkedIn
Інформація про себе
До команди Netpeak приєдналась у 2022 році після курсів Освітнього Центру. Сертифікований спеціаліст Google Ads.
Соцмережі:
Facebook Telegram LinkedIn

Свіжі матеріали

Контент-маркетинг
8219 5
10 фотостоків для підбору картинок: огляд платних та безкоштовних сайтів
Контент-маркетинг
10 фотостоків для підбору картинок: огляд платних та безкоштовних сайтів
8219 5