10 готовых дашбордов для маркетолога в Data Studio

В сфере маркетинга, дашборд — это визуализация маркетинговых данных с конкретной целью. Поэтому, в зависимости от цели, дашборды бывают самые разные: одни помогают оценить только эффективность списков товаров, а другие показывают общую картину. Рассмотрим 10 самых полезных и широко используемых примеров.

Один из самых важных дашбордов, к котором собраны все нужные для бизнеса маркетинг-показатели. С его помощью можно легко узнать, сколько выручки принес каждый канал, насколько выполнен план по продажам и как следует распределить бюджет.

На этом дашборде можно анализировать статистику из рекламных аккаунтов (например, Google Ads, Facebook, Яндекс, ВКонтакте). Это позволит автоматически сравнить эффективность всех рекламных каналов без ручного сведения данных в Excel и Google Sheets. С помощью дашборда маркетологам удастся сэкономить уйму времени и получить качественные данные по платным каналам трафика.

Этот дашборд поможет понять, как‌ ‌ведут‌ ‌себя‌ ‌пользователи‌ ‌из‌ ‌различных‌ ‌источников‌ ‌трафика, и ‌какую‌ ‌прибыль‌ ‌они‌ ‌принесли. Кроме того, пригодится маркетологам оптимально‌ ‌распределить‌ ‌маркетинговый‌ ‌бюджет.‌

С помощью этого дашборда маркетологам легко будет определить, ‌какие‌ ‌товары‌ ‌или‌ ‌категории‌ ‌выгоднее‌ ‌продвигать, и понять, какие‌ ‌посадочные‌ ‌страницы‌ ‌лучше‌ ‌всего‌ ‌конвертируют‌ ‌посетителей‌ ‌в‌ ‌покупателей.‌ ‌ ‌

Маркетологам важно понимать ‌эффективность‌ ‌рекламных‌ ‌каналов‌ ‌для‌ ‌различных‌ ‌категорий‌,‌ ‌чтобы‌ ‌грамотно‌ ‌планировать‌ и перераспределять ‌бюджет‌ ‌и‌ ‌повышать‌ ‌продажи.‌

Если у компании есть физический магазин, без ROPO отчета маркетологам просто не обойтись. С его помощью можно легко узнать, как онлайн-маркетинг влияет на продажи в физических магазинах. Кроме того, он покажет, какие кампании и категории товаров приносят больше покупок в офлайне, а какие лучше работают в онлайне. Эта информация поможет эффективнее управлять маркетингом и распределять бюджет, повысить общую прибыль и продажи.



Дашборд поможет анализировать кампании из Google Ads, Facebook, Яндекс, ВКонтакте и других рекламных сервисов. С его помощью получится сравнить эффективность кампаний и оптимально распределить маркетинговый бюджет.

Товарные блоки на сайте способствуют повышению конверсии и среднего чека. Но маркетологам часто трудно определить, в каких именно блоках размещать те или иные товары, чтобы получить максимальный эффект. Этот дашборд подскажет маркетологам, как правильно расположить товары на сайте, чтобы повысить конверсию и увеличить средний чек.



Кроме того, он поможет оптимизировать выкладку товаров на сайте: составлять более продаваемые списки и наполнять связанные товарные блоки. Также он будет полезен UI-специалистам для улучшения интерфейса.

С помощью этого дашборда маркетологи смогут узнать, сколько прибыли теряется из-за привлечения пользователей на страницы товаров, которых нет в наличии. Кроме того, проще будет определить, почему так происходит и как это исправить.

Анализируйте основные KPI своих рекламных кампаний в Facebook на одном дашборде. Находите самые эффективные кампании и грамотно распределяйте бюджет.

Дашборд будет полезен как для маркетологов, так и для команды разработки. Позволяет быстро обнаружить просадки по конверсионным действиям на сайте в режиме реального времени и устранить проблемы.

Дашборд строится на данных из проекта в Google BigQuery. Например, OWOX BI передает новые данные о действиях пользователей в BigQuery в течение пяти минут.

Можно сравнивать динамику трафика, событий, транзакций и CR по часам или за последние 7 дней в сравнении с предыдущими 7 днями. Также можно анализировать эти показатели в разрезе групп каналов, посадочных страниц, целей, стран, устройств и браузеров.

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Выводы

Дашборды — лучшие друзья маркетолога. Они и картину в целом покажут, и конкретные сегменты подсветят. Чтобы отслеживать действия и их результаты, лучше использовать разные типы дашбордов. Благодаря им будет проще получать полезную информацию, определять зоны риска и делать выводы.