10 готовых дашбордов для маркетолога в Data Studio

В сфере маркетинга, дашборд — это визуализация маркетинговых данных с конкретной целью. Поэтому, в зависимости от цели, дашборды бывают самые разные: одни помогают оценить только эффективность списков товаров, а другие показывают общую картину. Рассмотрим 10 самых полезных и широко используемых примеров.
Performance-отчет
Один из самых важных дашбордов, к котором собраны все нужные для бизнеса маркетинг-показатели. С его помощью можно легко узнать, сколько выручки принес каждый канал, насколько выполнен план по продажам и как следует распределить бюджет.
Оценка эффективности платных каналов трафика
На этом дашборде можно анализировать статистику из рекламных аккаунтов (например, Google Ads, Facebook, Яндекс, ВКонтакте). Это позволит автоматически сравнить эффективность всех рекламных каналов без ручного сведения данных в Excel и Google Sheets. С помощью дашборда маркетологам удастся сэкономить уйму времени и получить качественные данные по платным каналам трафика.
Оценка эффективности маркетинговых показателей для Ecommerce
Этот дашборд поможет понять, как ведут себя пользователи из различных источников трафика, и какую прибыль они принесли. Кроме того, пригодится маркетологам оптимально распределить маркетинговый бюджет.
Оценка эффективности товарных категорий и посадочных страниц
С помощью этого дашборда маркетологам легко будет определить, какие товары или категории выгоднее продвигать, и понять, какие посадочные страницы лучше всего конвертируют посетителей в покупателей.
Маркетологам важно понимать эффективность рекламных каналов для различных категорий, чтобы грамотно планировать и перераспределять бюджет и повышать продажи.
ROPO отчёт
Оценка эффективности рекламных кампаний
Дашборд поможет анализировать кампании из Google Ads, Facebook, Яндекс, ВКонтакте и других рекламных сервисов. С его помощью получится сравнить эффективность кампаний и оптимально распределить маркетинговый бюджет.
Оценка эффективности списков товаров
Кроме того, он поможет оптимизировать выкладку товаров на сайте: составлять более продаваемые списки и наполнять связанные товарные блоки. Также он будет полезен UI-специалистам для улучшения интерфейса.
Анализ рекламных кампаний, зависящих от наличия товара
С помощью этого дашборда маркетологи смогут узнать, сколько прибыли теряется из-за привлечения пользователей на страницы товаров, которых нет в наличии. Кроме того, проще будет определить, почему так происходит и как это исправить.
Оценка эффективности платной рекламы в Facebook
Анализируйте основные KPI своих рекламных кампаний в Facebook на одном дашборде. Находите самые эффективные кампании и грамотно распределяйте бюджет.
Дашборд по микроконверсиям
Дашборд будет полезен как для маркетологов, так и для команды разработки. Позволяет быстро обнаружить просадки по конверсионным действиям на сайте в режиме реального времени и устранить проблемы.
Дашборд строится на данных из проекта в Google BigQuery. Например, OWOX BI передает новые данные о действиях пользователей в BigQuery в течение пяти минут.
Можно сравнивать динамику трафика, событий, транзакций и CR по часам или за последние 7 дней в сравнении с предыдущими 7 днями. Также можно анализировать эти показатели в разрезе групп каналов, посадочных страниц, целей, стран, устройств и браузеров.
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Выводы
Дашборды — лучшие друзья маркетолога. Они и картину в целом покажут, и конкретные сегменты подсветят. Чтобы отслеживать действия и их результаты, лучше использовать разные типы дашбордов. Благодаря им будет проще получать полезную информацию, определять зоны риска и делать выводы.
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