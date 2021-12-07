11 изобретений, полезных для бизнеса

Каждый год Time выбирает 100 изобретений из разных сфер, которые, по мнению команды журнала, способны сделать мир лучше. Отобрала для вас 11 ноу-хау 2021 года, интересных для бизнеса. Здесь и технологии для крупнейших корпораций, инструменты для повышения эффективности, а также идеи, грозящие поменять правила игры в отдельных бизнес-сферах.

Дополненная реальность

Виртуальная реальность от NVIDIA Omniverse

Это открытая расширяемая платформа, позволяющая совместно работать над проектами в виртуальной среде: проектировать и изменять в реальном времени ультрареалистичные пространства или объекты. Будь-то вид и функционал кухни или городская инфраструктура.

Например, BMW с помощью технологии построили «цифровой завод», чтобы тестировать эффективность своих сборочных линий. И на 30% сократили время планирования производства.

А в ноябре компания анонсировала платформу NVIDIA Omniverse Avatar. Она позволит создавать интерактивных аватаров с искусственным интеллектом, полезных для любой отрасли. Скажем, для общения с клиентами.

В индустрии расценивают это как еще один шаг в сторону метавселенных !

Технологии для метавселенной: процессоры нового поколения

Чтобы развивать виртуалные миры, нужны мощные технические инструменты. Поэтому еще одним изобретением года Time назвал платформу Qualcomm Snapdragon XR2. Ее уже использует в гарнитурах AR/VR Meta.

Умные очки от Lenovo

И еще одна новинка в копилку дополненной реальности — ThinkReality A3 Smart Glasses от Lenovo. Подключив очки к компьютеру или смартфону, пользователь с помощью дисплея в линзах увидит до пяти виртуальных рабочих столов. Производитель утверждает, что это поможет преобразовать работу как в офисе, так и на производстве. На сайте компании они стоят $1500.

Технологии для связи с командой

Виртуальный офис от Teamflow

Пандемия или глобализация, когда сотрудники одной компании разбросаны в разных уголках планеты, но удаленная работа давно уже обыденность. Со своими недостатками. Все-таки коммуникация на расстоянии хромает. Teamflow предлагает виртуальные офисы. Тут и общее рабочее пространство, и отдельные «кабинеты» для подразделений, чат для болтовни с коллегой в виртуальном коридоре.

Кстати, почитайте о еще одном кейсе по созданию виртуального офиса .

Мгновенный перевод от KUDO

Также в подмогу мультиязычным командам перевод в реальном времени на онлайн-конференциях от KUDO. Каждый из участников выбирает родной язык и слушает синхронный перевод сказанного другими. Причем, не машинный, работают реальные люди. Что, конечно, сказывается на ценнике.

Время бронирования стоит недешево: 30 часов устного перевода обходятся примерно в $3000.

Источник — Time.

Спасение от болтливых коллег

Если же вы устали от общения или отвлекающих сообщений в соцсетях, есть TimeChi. Девайс активирует функцию «Не беспокоить» на ваших устройствах и в приложениях. А для коллег в офисе светится красным цветом, как своеобразный светофор.

Разработчики уверяют, что устройство помогает сконцентрироваться для эффективной работы, не забывать делать нужные перерывы и анализировать время работы в специальной системе аналитики, чтобы выработать личный тайм-менеджмент. Стоит гаджет на сайте производителя $130.

Общение в неблагоприятных условиях

Устройство полезно в первую очередь для «шумных» отраслей: строительство, промышленность, энергетика. Речь идет о гарнитуре mobiWAN от Mobilus Labs. Она использует технологию костной проводимости, что позволит работникам, несмотря на любой шум, слышать друг друга или удаленного консультанта. Аппарат прикрепляют к каске, это намного удобнее, чем рация в руках.

Попытки изменить правила игры

Ноутбук, который можно отремонтировать

Вы знали, что в США есть движение «Право на ремонт»? Его активисты выступают за право людей ремонтировать устаревшую технику, а не покупать вынужденно новую. Это позволит экономить $40 млрд в год и защитит целый пласт малого бизнеса — ремонтные мастерские. Корпорациям приходится реагировать на недовольство людей. Apple вот анонсировала первую, хотя и весьма скудную программу для ремонта потребителями своих смартфонов и компьютеров.

А Time выделил ноутбук Framework с широкими возможностями ремонта или апгрейда. Самостоятельно заменить можно не только оперативную память или аккумулятор, но и клавиатуру, экран, порты для подключения. Лэптоп даже продается в разобранном виде — дешевле.

Поисковик от Neeva без рекламы

Ночной кошмар интернет-маркетологов? Бывшие топы Google предлагают платную поисковую систему Neeva без рекламных сообщений и трекеров, которые бы отслеживали действия пользователей. Разработчики обещают только органическую выдачу и защиту конфиденциальных данных за подписку — $4,95 в месяц (первые три — бесплатно).

Доставка будущего

В то, что у Google появится конкурент, верится все-таки с трудом. А вот массовая замена живых курьеров на автоматизированную доставку кажется хоть и будущим, но вполне осязаемым. Поэтому одно из важнейших ноу-хау 2021 — автомобили-беспилотники для доставки Nuro R2. На сайте компании уже заявляют о партнерстве с Walmart, Domino’s и 7-Eleven.

Зарплата каждый день

И последнее в нашем списке — решение для тех, кто не хочет ждать аванса или дня зарплаты. Приложение DailyPay и его новая функция Pay Balance позволяют, во-первых, всегда видеть, сколько сотруник уже заработал, во-вторых, в любой день перевести деньги на свой счет. Отработал четыре дня и хочешь получить зарплату за эти дни — пожалуйста. Правда, за комиссию. В США это $2,99 доллара за немедленное получение, $1,99 — на следующий день. Как думаете, приживется у нас в стране такое приложение? :)

Советую кстати изучить весь список изобретений. Уверена, это поможет смотреть в будущее с большим оптимизмом.