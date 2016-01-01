42 требования к идеальному трекеру для мобильного приложения — чек-лист

Грамотная аналитика в мире мобильных приложений, как и в целом в маркетинге — единственный путь к окупаемости продукта и выходу в высшую лигу брендов. Согласно данным аналитической компании Mobbo, 80% из топ-500 приложений на iOS уже внедрили SDK для отслеживания атрибуции. Если вы еще не отслеживаете аналитику своего приложения, то, возможно, уже опоздали :)

О том, какие бывают трекеры мобильных приложений и их характерных чертах читайте в серии статей «Как выбрать трекер для мобильного приложения»: первая и вторая часть. Если кратко, рынок атрибуции (трекинга) сегодня управляется несколькими крупными компаниями — отчасти потому что доминирующие рекламные сети, Facebook и Google, решили работать только со списком избранных трекинговых систем.

Но какой вариант подойдет для конкретных потребностей аналитики вашего приложения? Команда Mobile growth stack решила создать список основных требований к трекерам — чтобы упростить выбор разработчикам продуктов. А помогла им в этом Сайкала Султанова, руководитель департамента привлечения пользователей в Ubisoft.

В первой колонке перечислены требования, во второй — оценка Султановой важности данного пункта по пятибалльной шкале.

Рассмотрим несколько важных вопросов — они могут появиться после знакомства с чек-листом.

Когда лучше начать выбирать трекер?

Если для разработчика мобильное приложение — это основной/ полноценный бизнес, SDK (комплект средств разработки для генерации кода, который будет передавать данные между стором, приложением и трекером) для отслеживания / атрибуции потребуется с самого начала — как только продукт будет готов для стадии «альфа» теста.

Разработчики могут использовать бесплатные решения для этапа soft launch, пробного запуска, который предполагает тесты и внедрение доработок по их итогам. Такими решениями являются App Metrika, Firebase, Facebook Analytics, Kochava. Обратите внимание: бесплатные решения имеют ограничения, в случае использования большого количества источников может возникнуть необходимость использовать несколько бесплатных решений.

Позже, когда появится бюджет для платного решения, можно воспользоваться платными трекерами и внедрить их SDK.

Трекер должен быть в списке Facebook Measuring Partners (MMP)?

Если планируется использовать Facebook для привлечения пользователей с помощью Facebook Ads, тогда да, должен. Только MMP получают доступ к данным Facebook — таким образом вы можете избежать дублирования, то есть не платить за тот же IDFA / GAID дважды по разным каналам. Если не планируется использовать Facebook в качестве одного из каналов привлечения пользователей, то и партнерство в MMP необязательно.

Нужен ли трекер, если разработчик не планирует тратить большие средства на привлечение пользователей?

Даже если разработчик ведет трафик из других приложений или органического поиска, ему все равно стоит отслеживать, откуда пришли пользователи. Следует использовать возможность получать сырые ID пользователей (идентификатор, присваиваемый пользователю в любом из ваших приложений) с сервера, чтобы объединить всех пользователей сквозь все приложения и смотреть, куда, как и почему клиенты перемещаются внутри ваших продуктов. Для этого все приложения должны содержать один и тот же SDK.

Какой SDK лучше устанавливать вначале?

Существует мнение, что стоит иметь два варианта SDK: платный вариант и бесплатная версия трекера. Таким образом, если один из них ломается, остается опция резервного копирования для использования на время устранения неисправностей.

FYI: каждая версия SDK ломается в какой-то момент, это всего лишь код. Важно иметь план резервного копирования, когда это произойдет.

В то же время чем больше трекеров, тем тяжелее приложение — в некоторых случаях это может мешать продвижению и снижать конкурентоспособность продукта на фоне легковесных аналогов.

Важно сразу определить то, какие события после установки приложения могут быть полезными индикаторами качества трафика. Это первый шаг к оптимизации платных источников трафика.

Какие события отслеживать обязательно?

Для каждого типа приложений существуют свои обязательные метрики.

Например, основные события для игр:

установка;

открытие / запуск приложения;

прохождение обучения;

получение уровня/прохождение уровня;

первый IAP (in app payment, транзакция в приложении);

общий IAP (со стоимостью в нужной валюте, обычно USD).

Все остальное очень индивидуально. Например, количество просмотренных экранов за сессию, активности в соцсетях и так далее.

Зачем нужна возможность передавать все события в трекер?

В инструментах для трекинга существует набор событий по умолчанию — они уже готовы к внедрению. Эти события по умолчанию обычно сложно называются и далеко не всегда подходят для вашего приложения.

С помощью функции передачи пользовательских (кастомных) событий каждый разработчик может определять свой собственный нейминг и способы их внедрения.

Стоит ли доплачивать за защиту от фрода?

Функция антифрода — сравнительно новый продукт на рынке, нет 100% уверенности, что она стоит дополнительных вложений. Иногда подобные инструменты предоставляют триал, за время которого можно провести нужные тесты и принять собственное решение. Главный признак мошенничества с трафиком — огромное количество кликов, а не установок.

Что важнее: визуализация или возможность экспорта?

Визуализация когортных и сводных таблиц в панели инструментов трекера — это удобно, но важнее иметь доступ к выгрузке сырых данных, чтобы любые недостающие функции могли быть воспроизведены в Excel. Для опытных пользователей трекеров существует возможность напрямую подключить API трекера к хранилищу данных и визуализировать их с помощью стороннего инструмента (например, Power BI ).