5 вопросов: нужно ли вам статейное продвижение

Предыдущий пост о статейном продвижении собрал множество комментариев о том, кому вообще эта техника может пригодиться. Наталья Воскобойникова из контент-студии WordFactory решила дать четкую характеристику потенциальному заказчику данной услуги. Если хотя бы один из вопросов в этом посте ставит вас в тупик, стоит поискать другие тактики продвижения своего проекта.

Мы уже писали о том, как экспериментировали со статейным продвижением и продажами наших услуг — копирайтинга и рерайтинга. И о том, почему нам не удалось запустить отдельную услугу для клиентов, которые, увидев посты WordFactory на топовых сайтах для интернет-маркетологов и SEO-экспертов, захотели себе «такое же». Ниже — список вопросов, которые стоит себе задать прежде, чем ввязываться в это.

Договоримся, что в этой статье рассматривается только тот вариант статейного продвижения, когда создается ряд очень качественных и профессиональных статей, которые размещаются на топовых площадках в своем сегменте. Речь идет не о покупке ссылок, а о гостевых постах.

1. Зачем мне это нужно?

Удивительно, но мы получили много запросов от компаний, которым «просто хочется попасть на «Цукерберг Позвонит». При этом цели получить переходы, лиды, продать — не было. Создание качественных статей стоит приличных денег: от 100 до 500 у.е. за пост (очень и очень на глаз). Поэтому лучше сразу просчитать, какую пользу и в каких количествах они должны принести.

2. Есть ли у меня 400 свободных человекочасов?

Для того, чтобы получить более-менее ощутимый эффект, если у вас узкая специализация/аудитория (например, вы предоставляете b2b-услугу, интересную всего 200–500 компаниям), вам нужно разместить минимум 20–50 постов. В идеале один пост пишется до 16 часов. Можете ли вы выделить 400 человеко-часов (собственных или сотрудников) для решения этой задачи?

3. Готов ли я потратить от $12 500 на создание первой серии гостевых постов?

Стоимость гостевого поста складывается из:

написания текста,

оплаты за размещение,

создания инфографики.

Да, к какой-то статье визуализация не нужна. Да, большинство качественных статей будут приняты крутыми ресурсами бесплатно. Да, при идеальном стечении обстоятельств 25 постов обойдутся вам минимум в $5000. Но эту сумму лучше умножить в 2,5 раза и потом обрадоваться, если сэкономите. И о готовности забюджетировать $12 500. Мы получали запросы на продвижение гостевыми постами от вполне успешных компаний. Для них $12 500 — вполне вменяемые деньги. Результат также был очевиден. Если бы после размещения всего 25 постов компания получила хотя бы по 0,5 клиентов с каждой публикации, затраты полностью были бы покрыты. Но нереально сложно психологически заплатить $12 500, если можно выбрать уже привычные «о-го-го сколько же ссылок мы накупим на эти деньги». Поэтому просто посчитайте, подумайте и решите.

4. Кто мне поможет?

Лучшие авторы гостевых постов и они же лучшие пиарщики собственных услуг — владельцы предприятий, руководители и люди, которые ежедневно выполняют работу, о которой пишут. Поэтому, если вы готовы собственноручно написать 25–50 материалов первой серии — вперед! И не слушайте рассказы маркетологов и копирайтеров о том, что нужно прочитать всего Огилви, пройти тренинги и прочую лабуду. Лучше вас этого не сделает никто! Хотя... все-таки слушайте. Как только ваша почти идеальная статья будет готова, вам очень пригодится помощь таких специалистов:

Профессионального автора, который улучшит стилистику и структуру текста. Если это еще и автор без гипертрофированного ЧСВ, он даже не ухудшит написанное. В зависимости от объема работы и качества исходника это стоит от 10 до 50 у.е. за материал. Редактора с высшим образованием по специальности «Издательское дело и редактирование» с тем профильным языком, на котором написана ваша статья, и опытом работы от 2–5 лет, который отполирует статьи до блеска. Руководитель одной мегакрутой, уважаемой и любимой мной компании написал волшебную книгу о ней же. Главный акцент делался на эксклюзивности, люксовости, 100% качестве услуг (а они и правда такие, проверено). Но редактор издательства почему-то оставил в книге тысячи опечаток, ошибок, помарок, и это жутко диссонировало со всеми кейсами крутости и надежности компании. В зависимости от объема статьи, это стоит около $10–20 за материал. Талантливого и опытного дизайнера, который сделает крутую инфографику к статье: это поможет и точнее донести идеи до читателя, и с большей вероятностью «протиснуться» на топовые площадки. Цена зависит от объема работы и стартует примерно с $50–100. Эксперта, профессионально занимающегося статейным продвижением, знающего, как составить оптимальный список площадок, как связаться с редакторами и добиться публикации, который сэкономит вам уйму времени и столько же денег. Стоимость консультации — в зависимости от самооценки эксперта :)

5. Когда, как и какие результаты я буду оценивать?

Можно анализировать:

лиды; новые обращения; посещаемость; изменения поведенческих факторов; продажи-продажи-продажи.

Самое приятное — это две вещи. Первая — то, что обычно эффект ощущается уже спустя несколько часов после публикации первого поста. Новые переходы, запросы, заказы — все это можно легко измерять и оценивать. Вторая — эффект длительный. Скажем, пост, который мы разместили в феврале 2015 года, был просмотрен более 4000 раз и до сих пор приносит новые обращения, а прошло уже почти полгода. Всем удачных экспериментов, вдохновения и точного попадания в цель :)

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.