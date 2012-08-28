5 советов для специалистов по контекстной рекламе

Представляем вашему вниманию пять полезных советов для получения максимальных результатов от контекстной рекламы в Google Ads. Статья написана по мотивам этого поста с авторскими дополнениями.

1. Используйте отчет «Поисковые запросы»

Уделяйте внимание отчету по поисковым запросам, чтобы узнать какие ключевые слова используют пользователи, чтобы найти вас.

Вы можете найти новые минус слова. Рекламодатели, которые не пользуются этим отчетом, будут шокированы, когда узнают, по каким нелепым запросам происходит показ их объявлений. Добавив новые минус слова из этого отчета, вы сможете сэкономить деньги с кликов, которые не конвертируются.

Рекламодатели, которые не пользуются этим отчетом, будут шокированы, когда узнают, по каким нелепым запросам происходит показ их объявлений. Добавив новые минус слова из этого отчета, вы сможете сэкономить деньги с кликов, которые не конвертируются. Вы также можете найти в отчете по поисковым запросам новые релевантные для вас ключевые слова, которые попали в широкое соответствие. Например, вы можете отобрать ключевые слова с ошибками, которые вводят пользователи, чтобы найти вас. Затем создать дополнительно группу объявлений с этими же ключевыми словами с ошибками, к этим ключевым словам создать объявления и запустить показ вашей рекламы.

На одном из проектов, который я веду в Netpeak, я нашел в отчете по поисковым запросам 850 ключевых слов с ошибками, которые вводят пользователи.

2. Сосредоточьтесь на релевантности

При составлении рекламного объявления старайтесь ответить на вопрос пользователя настолько точно, насколько это возможно. Нужно достичь релевантность между ключевыми словами, объявлением и посадочной страницей. Сосредоточьтесь на показателе, который идентифицирует релевантность, – показателе качества.

Улучшение CTR, как правило, ведет за собой рост показателя качества, и это знак того, что ваше объявление релевантно запросу пользователя. Если ваш CTR и показатель качества низкие, спросите себя о том, релевантны ли ваши ключевые слова, объявления и посадочная страница запросу пользователя. Отвечают ли они на вопрос потенциального покупателя/заказчика услуги?

3. Собирайте достаточно данных для анализа

При запуске рекламной кампании рекомендуем ставить завышенную ставку, чтобы сразу попасть на 1-2 позиции над результатами органической (SEO) выдачи. Такой шаг позволит вам получить много кликов для анализа, хороший показатель CTR, и, как следствие, высокий показатель качества, что спустя первую неделю повлечет за собой снижение цены за клик. Конечно, при условии, что ваши ключевые слова подобраны правильно и объявления составлены грамотно. Отслеживайте конверсии, следите за ценой за конверсию и за стоимостью всех конверсий. Отрегулируйте уровень ставок таким образом, чтобы у вас получилась приемлемая для вас цена за конверсию, что составляет примерно 50% от стоимости за конверсию. Оптимизируйте объявления таким образом, чтобы увеличить коэффициент конверсии. Если вы работаете в какой-то узкой нише, то сбор статистических данных может занять продолжительное время, особенно если по вашим ключевым словам — малое количество запросов.

4. Сегментация по максимуму

Сегментируйте тематики насколько это возможно. Если вы, например, продаете хлебобулочные изделия, то не добавляйте в одну группу все ключевые слова по каждой тематике. Создайте отдельные группы объявлений для разных видов печенья. «Сахарное печенье», «Шоколадное печенье», «Овсяное печенье» — всё по разным группам, в каждой группе — свои релевантные ключевые слова и объявления. Рекомендуем для каждой темы создать отдельные кампании, что позволит вам добавить в расширение релевантные дополнительные ссылки вашего сайта для объявлений. В соответствии с тематикой кампании мы добавляем специальные тематические ключевые слова типа: [тематика] + [одежда].

Например, в кампании с тематикой Хэллоуина у нас есть отдельные группы объявлений с «одеждой для Хэллоуина», «костюмы для Хэллоуина», «необычная одежда на Хэллоуин» и т.д. Это позволяет существенно повысить CTR.

5. Комментируйте то, что происходит в вашем аккаунте

Использование комментариев в Google Analytics может помочь следить за своими действиями, выявить, какие из них привели к росту или провалу в органической выдаче. Точно так же вы можете поступить и в Google Ads: чтобы следить за тем, какие изменения привели к улучшению показателей, а какие — плохо влияют на вашу рекламу.

Используйте функцию комментариев в редакторе Google Ads Editor, чтобы делать заметки о том, что вы делали. Рекомендуем писать дату, описывать текущее состояние дел, фиксировать CTR, другие важные показатели и, конечно, действия/изменения, произведенные вами. Это поможет вам вести свою деятельность в контекстной рекламе организованно и сразу анализировать эффективность своей работы.

И универсальный совет: читайте справочную информацию и расходуйте бюджет с умом.