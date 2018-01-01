SEO

8 сервисов автопроверки on-page ошибок
Александр Чуваткин
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Продвижение сайта в поисковых системах — комплексная процедура. Если пропустить хотя бы один из этапов оптимизации, то легко потерять позиции или не добиться желаемых результатов. On-page ошибки связаны с конкретной страницей, но зачастую шаблонно распространяются на все страницы домена.

Список основных on-page ошибок:

  • отсутствуют метаданные;
  • нерелевантные метаданные;
  • неканоническая страница;
  • страница закрыта/не закрыта от индексации;
  • не указаны атрибуты hreflang;
  • неправильная структура заголовков;
  • долгая загрузка;
  • плохое usability;
  • неоптимизированные изображения;
  • плохие тексты;
  • ошибки в микроразметке данных;
  • невалидность кода.

Каждый пункт из списка может привести к ухудшению ранжирования страниц сайта поисковыми системами.

Однако, проверять все это вручную — не лучшая идея, тем более на регулярной основе. Поэтому существуют бесплатные и платные сервисы и программы, которые позволяют автоматизировать проверку.

Важно: бесплатные инструменты предоставляют меньше возможностей по сравнению с платными. Кроме того, бесплатные решения зачастую нужно дольше настраивать, в отличие от платных, где для анализа ошибок все уже готово.

1. Netpeak Spider

Цена: платно, пробный период — 14 дней.

Netpeak Spider — десктопный краулер, предназначенный для анализа сайта на внутренние SEO-ошибки, а также позволяющий извлекать из него необходимые данные. По умолчанию программа обходит весь сайт, начиная с главной страницы и продвигаясь по ссылкам вглубь сайта. Помимо этого, в Netpeak Spider вы можете сканировать:

  • определённую директорию;
  • заданный список URL;
  • страницы, указанные в файле Sitemap.xml;
  • страницы, соответствующие заданным требованиям.

Netpeak Spider предоставляет широкие возможности для проверки всех страниц сайта на 60+ on-page ошибок. Полный список найденных внутри сайта ошибок отображается по итогу сканирования на боковой панели на вкладке «Ошибки». Те ошибки, которые краулер на данном сайте не нашёл, скрываются в самом низу списка:

Те ошибки, которые краулер на данном сайте не нашёл, скрываются в самом низу списка

Удобная особенность программы заключается в том, что данные сканирования представлены не только в виде перечня ошибок, но также в виде детальных сводных данных (вкладка «Сводка» на боковой панели) и удобных кликабельных диаграмм на панели «Дашборд». К примеру, одна из них показывает процент страниц, которые могут быть проиндексированы поисковыми системами, другой — причины, по которым те или иные URL могут не попасть в индекс.

одна из них показывает процент страниц, которые могут быть проиндексированы поисковыми системами, другой — причины, по которым те или иные URL могут не попасть в индекс

После исправления всех найденных ошибок проблемные страницы можно пересканировать.

После исправления всех найденных ошибок проблемные страницы можно пересканировать

Spider позволяет выбирать необходимые для проверки параметры, а ненужные отключать.

Spider позволяет выбирать необходимые для проверки параметры, а ненужные отключать

Вот пример прохода программы по сайту:

Вот пример прохода программы по сайту

Для проверки выбирали параметры: «Код ответа сервера», «Время ответа сервера», «Title», «Description», «Содержимое H1», «Keywords».

Чтобы просмотреть детальную информацию по каждой ошибке, достаточно кликнуть по её названию:

Программа предоставляет функционал для просмотра страниц с определенной ошибкой

Netpeak Spider умеет самостоятельно составлять структуру сканируемого сайта. Это помогает выявить шаблонные проблемы страниц одной категории или раздела:

помогает выявить шаблонные проблемы страниц одной категории или раздела

Если этого покажется мало, используйте функцию «Парсинг», которая расширяет возможности программы и позволяет извлекать данные при помощи XPath, CSS-селекторов и регулярных выражений:

используйте функцию «Парсинг», которая расширяет возможности программы

Помимо основного функционала, в программе предусмотрено несколько полезных самостоятельных инструментов:

  • анализ исходного кода и HTTP-заголовков, удобный для мгновенного изучения найденной проблемы;
  • расчёт внутреннего PageRank, который позволяет выявить проблемы с распределением ссылочного веса внутри сайта;
  • валидатор XML Sitemap, предназначенный для проверки карты сайта на ошибки;
  • генератор Sitemap, с помощью которого можно сделать карту сайта в разных форматах.

2. Netpeak Checker

Цена: платно. Пробный период: 14 дней.

Программа Netpeak Checker предназначена, в первую очередь, для работы с off-page оптимизацией (более 1200 параметров суммарно), но также обладает базовым функционалом для проверки on-page ошибок:

Программа Netpeak Checker предлагает раздел с параметрами проверки On-Page ошибок

Checker позволяет пробить интересующие параметры для заданного списка URL. Можно делать собственные связки параметров.

Например, проверим:

  • какие метаданные содержит список страниц (параметры: «Код ответа сервера», «Title», «Description», «Значение h1», «Keywords»). Вот что получится после сканирования:

Какие метаданные содержит список страниц. Вот что получится после сканирования

  • корректно ли настроен редирект (параметры: «Код ответа сервера», «Редиректы», «Конечный URL редиректа», «Цепочка редиректов»):

Корректно ли настроен редирект

  • установлен ли rel="next" и rel="prev" для страниц пагинации (параметры: «Код ответа сервера», «Rel Next URL», «Rel Prev URL»): 

проверяем параметры: «Код ответа сервера», «Rel Next URL», «Rel Prev URL»

  • открыта ли страница для индексации (параметры: «Код ответа сервера», «Robots.txt», «Canonical URL», «X-Robots-Tag», «Meta Robots»):

установлен ли rel=next и rel=prev для страниц пагинации (параметры «Код ответа сервера», «Rel Next URL», «Rel Prev URL»)

  • открыта ли страница для индексации (параметры: «Код ответа сервера», «Robots.txt», «Canonical URL», «X-Robots-Tag», «Meta Robots»):Открыта ли страница для индексации
  • насколько страница популярна в социальных сетях:

насколько страница популярна в социальных сетях

В программе доступны и другие параметры проверки — их можно связать между собой в один отчет.

3. Sitechecker.pro

Цена: бесплатно.

Сервис позволяет проверить страницу по таким параметрам:

Сервис позволяет проверить страницу по таким параметрам

Интересная особенность Sitechecker — он показывает метаданные:

особенность Sitechecker — он показывает метаданные

А еще показывает, как будет выглядеть сниппет в поисковой выдаче Google:

как будет выглядеть сниппет в поисковой выдаче Google

Из стандартных возможностей — сервис может проверить, например:

  • настройки индексации:

настройки индексации

  • внутренние ссылки:

внутренние ссылки

Sitechecker.pro дает предпросмотр страницы на мобильных устройствах:

Sitechecker.pro дает предпросмотр страницы на мобильных устройствах

Сервис не может провести проверку только выбранных параметров, а остальные игнорировать.

4. Screaming Frog SEO Spider

Цена: платно. Есть бесплатная версия, но здесь до 500 URL и часть настроек заблокирована.

Screaming Frog SEO Spider сканирует все страницы сайта и сразу проверяет их на ошибки (в том числе и on-page):

Screaming Frog SEO Spider сканирует все страницы сайта и сразу проверяет их на ошибки

Например, проверить ошибки в теге title конкретной страницы можно на вкладке «Page Title». В разделе «Page Titles» вкладки «Overview» приведены общие данные по тегу title на отсканированных страницах:

общие данные по тегу title

Чтобы найти закономерности в распределении ошибок по страницам можно воспользоваться вкладкой «Site Structure»:

можно воспользоваться вкладкой «Site Structure»

В случае необходимости, можно настроить пользовательский парсинг данных со страниц:

можно настроить пользовательский парсинг данных со страниц

Программа позволяет сканировать сайты, созданные на JavaScript, но не дает возможности отключить проверку ненужных параметров.

5. Google Search Console

Цена: бесплатно.

Выявить ошибки на страницах сайта позволяет и вебмастерка от Google — Search Console.

В новой версии Google Search Console появился наглядный отчет о том, почему список страниц не индексируется:

почему список страниц не индексируется

Отчет «Индексирование отправленных URL», объясняет, почему страницы не индексируются.

Например:

  • «отправленный URL возвращает ложную ошибку 404»;
  • «страница, связанная с отправленным URL, содержит тег noindex»;
  • «ошибка переадресации»;
  • «ошибка сервера (5xx)».

Нажимаем на «причину» и получаем список URL, которые из-за нее не проиндексированы:

список URL, которые из-за нее не проиндексированы

В отчете по не индексированным страницам есть функции работы с отдельными URL:

В отчете по не индексированным страницам

«Проверить URL» — показывает, существует ли запрошенная страница в индексе, откуда Google узнал о ней и дату последнего запроса поискового бота:

«Проверить URL»

«Проверить блокировку URL в robots.txt» — показывает, заблокирован ли проверяемый URL в файле robots.txt сайта:

Проверить блокировку URL в robots.txt

«Посмотреть в поиске» — перебрасывает на страницу поиска с оператором «info:», что позволяет посмотреть, как выглядит проверяемая страница в поисковой выдаче:

как выглядит проверяемая страница в поисковой выдаче

«Проверить исправление» — в случае устранения ошибок на страницах, можно отправить URL на переобход поисковым ботом:

можно отправить URL на переобход поисковым ботом

Плюс, как отдельный инструмент, существует «Проверка оптимизации для мобильных»:

существует проверка оптимизации для мобильных

Так выглядит отчет по оптимизации страницы для мобильных устройств:

отчет по оптимизации страницы для мобильных устройств

6. Яндекс.Вебмастер

Цена: бесплатно.

Вебмастерка Яндекса также предоставляет данные об ошибках on-page на сайте. Например, в окне «Диагностика сайта» приходят оповещения о проблемах (в том числе и об on-page ошибках):

В Диагностику сайта приходят оповещения о проблемах

Например, так выглядит оповещение об отсутствующем мета-теге description:

так выглядит оповещение об отсутствующем мета-теге description

Яндекс.Вебмастер показывает, почему не индексируются страницы в отчете «Страницы в поиске»:

в отчете «Страницы в поиске»
почему не индексируются страницы в отчете «Страницы в поиске»

Если проблема со страницей решена, то можно отправить ее на переиндексацию:

можно отправить ее на переиндексацию

Так как важный фактор ранжирования — наличие мобильной версии, то вебмастерка позволяет проверить и ее:

вебмастерка позволяет проверить мобильную версию

Вот как выглядит отчёт «Проверка мобильных страниц»:

проверка мобильных страниц

Чтобы не пропустить ошибки, можно настроить автоматическое оповещение о них на почту:

можно настроить автоматическое оповещение на почту

7. Google Tag Manager

Цена: бесплатно.

Например, отследим ошибки с метаданными. Будем искать страницы, которые содержат пустой тег title.

Создаем переменную JavaScript:

Создаем переменную JavaScript

Получаем в переменной — значение title страницы:

Получаем в переменной — значение title страницы

Настраиваем триггер (если значение переменной document.title не равно любому количеству любых символов, то элемент <title> пуст)

если значение переменной не равно любому количеству любых символов то элемент title пуст

Чтобы получить URL проблемной страницы и узнать, как на нее попали, используем стандартные переменные «Page Path» и «Referrer».

Настраиваем тег (передаем в действие — Page Path, а в ярлык — Referrer)

Настраиваем тег передаем в действие Page Path а в ярлык Referrer

Далее передаем полученные с помощью Google Tag Manager данные в Google Analytics, где, по желанию, настраиваем цель с подходящим названием.

Без настройки отдельной цели в Google Analytics посмотреть событие можно здесь:

Без настройки отдельной цели в Google Analytics посмотреть событие можно здесь

С помощью GTM можно отслеживать и другие on-page ошибки. Например, вот переменная для отслеживания мета-тега description:

document.head.children.description.content

8. Google Таблицы

Цена: бесплатно.

Если необходимо что-то проверить, а времени/желания искать подходящий сервис нет (или настраивать Google Tag Manager, который потом требует времени для сбора данных), тогда можно воспользоваться классическим инструментом интернет-маркетологов — таблицами.

Проверять страницы на on-page ошибки можно с помощью Microsoft Excel и Google Таблиц.

Разберем реализацию в Google Таблицах: допустим, нужно проверить наличие и длину title, канонический URL и количество h2.

Для этого пропишем несколько формул. Вот пример такого рода таблицы (сделайте копию, чтобы подставить свои URL).

Так, с помощью нескольких функций и XPath получилась бесплатная самодельная версия таблицы для проверки страниц.

Например, в формуле =ЕСЛИ(A2<>"";ЕСЛИОШИБКА(IMPORTXML(A2;"//link[@rel='canonical']/@href");"ПУСТО");"")

использовано три функции: ЕСЛИ, ЕСЛИОШИБКА и IMPORTXML + один XPath.

Выводы

On-page ошибки — это широкий спектр недочетов оптимизации. К ним относятся проблемы с настройками индексации, метаданные, каноничность страницы, ошибочная или отсутствующая микроразметка и другие.

Охватить все их вручную, конечно же, можно, но это займет слишком много времени. В этом случае на помощь приходят средства автоматизации — сервисы, программы и даже простые таблицы. Каждый из них уместно применять, исходя из целей, доступных средств и времени.

В редких случаях, когда требуется лишь точечная проверка некоторых недочетов на нескольких страницах, можно провести это вручную, но часто проблема on-page ошибок масштабнее уровня одной страницы и без средств автоматизации не обойтись.

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Александр Чуваткин

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