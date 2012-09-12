В начале сентября появилось любопытное исследование Google (The New Multi-screen World: Understanding Cross-Platform Consumer Behavior) о том, как и с какими целями люди используют гаджеты. Пожалуй, самое любопытное — 90% людей используют попеременно два/три гаджета в поисках информации, пока не приняли окончательное решение и не сделали заказ. Другими словами, люди могут начать с почтовой рассылки на смартфоне по дороге с работы домой, потом перечитать или дочитать письмо на планшете уже будучи дома. А может, кто-то увидел рекламу на ТВ, заинтересовался и начал искать конкретный товар в интернете, используя ноутбук.

1. 90% взаимодействий с медиа происходит с использованием тех или иных гаджетов.

2. В среднем мы проводим 4.4 часа свободного времени каждый день перед экраном/экранами.

3. Время, которое мы проводим в онлайне делится между четырьмя главными устройствами: телевизор (43 мин.), ПК/ноутбук (39 мин.), планшет (30 мин.), смартфон (17 мин.).

4. 24% наших ежедневных взаимодействий с медиа происходит через ПК/ноутбук.

5. 40% использования ПК/ноутбука связано с поиском информации, 29% — с новостями/обновлениями различных сервисов и ресурсов.

6. 69% использования ПК/ноутбука происходит дома, 31% — вне дома.

7. 38% наших ежедневных взаимодействий с медиа происходит через смартфон.

8. В 54% случаев мы используем смартфон для общения, в 33% — для развлечения.

9. В 60% случаев мы используем смартфон дома, и в 40% — вне дома.

10. Лишь 9% ежедневных взаимодействий с медиа приходится на планшеты.

11. Планшеты используются в 63% случаев для развлечения и лишь 32% — для общения.

12. 79% времени мы используем планшеты дома и лишь 21% — вне дома.

13. В 34% случаев мы используем тот гаджет, который попросту ближе для поиска информации.

14. 80% поисковых запросов на смартфоне относятся к спонтанным.

15. 48% поисковых запросов на ПК/ноутбуке относятся к спланированным.

Попеременное использование экранов

Google различает два вида использования гаджетов — последовательное (действие совершается на одном гаджете, а продолжается на другом) и синхронизированное (действия могут совпадать, но это не обязательно).

16. В 90% случаев попеременное использование гаджетов ведет к завершению стоящей перед нами задачи.

17. 98% «перемещений» по экранам с какой-то целью происходит в тот же день.

18. На разных гаджетах мы совершаем одни и те же действия: серфим интернет (81%), сидим в социальных сетях (72%) и делаем покупки онлайн (67%).

19. Обычно мы начинаем онлайн-активность со смартфонов.

20. ПК/ноутбуки обычно используются для сравнительно сложных задач.

21. Планшеты чаще всего гаджет №1, если мы делаем онлайн-покупки или планируем путешествие.

22. Пользователи гаджетов во всем полагаются на результаты поиска.

23. В среднем мы используем три разные комбинации перехода с одного девайса на другой каждый день.

24. Когда мы используем гаджеты синхронно, вторым по обыкновению бывает смартфон.

25. Топ-3 активности в случаях, когда мы синхронно используем гаджеты: чтение почты (60%), поиск в интернете (44%) и социальные сети (42%).

26. В 78% случаев мы используем разные гаджеты для одних и тех же задач, соответственно, в 22% случаев — второй гаджет просто в дополнение.

27. 77% телезрителей одновременно используют еще какой-нибудь гаджет.

28. ТВ — главный катализатор поисковых запросов.

Поведение покупателей-гиков

29. 59% покупок совершаются при помощи смартфона дома, в то время как 41% — вне дома.

30. 81% покупок при помощи смартфона совершаются импульсивно.

31. 42% покупок с использованием ПК/ноутбука планируются заранее.

32. 30% коммерческого контента, который пользователи просматривают на смартфоне — результаты поиска.

34. 67% пользователей используют попеременно два гаджета для поиска товара с целью совершения покупки.

Первый и главный совет, который можно дать после прочтения данной информации: оптимизируйте ваш контент под разные гаджеты. Не разумно делать сайты, которые удобно посещать только на ПК и ноутбуке — планшеты и смартфоны должны быть в приоритете.

Мы выбираем гаджеты в зависимости от разных обстоятельств: времени, занятости, местонахождения, целей и пр. Маркетологи должны это учитывать, продумывая различные сценарии взаимодействия целевой аудитории с контентом. Даже если сами маркетологи не смотрят ТВ уже десяток лет, ваша целевая аудитория наверняка смотрит — надо использовать этот канал, учитывая пункты 3, 27 и 28.