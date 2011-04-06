Несмотря на то, что весна за окном, мы постараемся показать, как проводить быструю статистику с помощью лишь одной вкладки «Параметры». Начнем с того, что включим данную вкладку. По умолчанию она надежно спрятана в кулуарах аккаунта.

Напомним, что давным-давно эта самая вкладка «Параметры» называлась «Быстрая статистика». Перейдя на данную ссылку, нашему взору открывается статистика аккаунта по самым разнообразным параметрам.

Рассмотрим несколько параметров, используя живую рекламную кампанию. Будем обращать внимание на самые интересные моменты, которые представляет нам быстрая статистика.

Дни недели. Очевидно, что середина недели наиболее активный период взаимодействия потенциальных клиентов и рекламы. Однако наибольший интерес для нас представляет выходной день, когда цена за клик гораздо ниже (CTR выше), а уровень конверсий ничем не уступает рабочим дням.

Время суток. Если бюджет ограничен, то можно отключать показы в то время суток, которое не приводит к конверсиям. В нашем случае это период с 9.00-11.00 утра.

Постарайтесь максимально мобилизовать свои силы с 11.00 и до 15.00. Забудьте про обед.

География. Чтобы не расходовать впустую бюджет, следует отключать те области (города), которые не приводят к желаемым целям. Харьков, Львов, Днепропетровск и Донецк представляют для нас больший интерес, чем остальные города.

«Чи є в наявності українська версія сайту?» — питають громадяни зі Львова.

Как видите, данная вкладка позволит вам оценивать рекламную кампанию под разными углами. Пожалуйста, тратьте деньги на рекламу с умом. Давайте вместе сделаем этот мир лучше! А?