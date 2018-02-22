AMP-страницы: как собрать достоверные данные

Что такое AMP-страницы и как настроить их базовое отслеживание с помощью Google Analytics мы уже рассказывали . И выяснили — существует много трудностей, которые искажают данные аналитики об эффективности их использования. Поэтому я расскажу, как отслеживать достоверную статистику AMP-страниц с помощью AMP Client ID API.

Что нужно знать о кешировании и просмотре AMP-страниц

Начнем с базовой информации о том, как формируются URL-адреса для AMP-страниц, так как это основная преграда при отслеживании данных.

У каждой проиндексированной AMP-страницы три вида URL-адреса:

оригинальный URL-адрес страницы в формате AMP

https://site.com/page/amp;

https://site.com/page/amp; URL-адрес, закешированный Google Cache

https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp;

https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp; URL-адрес, который отображается с помощью AMP Viewer

https://www.google.com.ua/amp/s/site.com/page/amp.

Если с первым типом URL-адреса все просто — это оригинальная страница в формате AMP, то с остальными двумя нужно разобраться. Согласитесь, наличие трех типов URL для одной страницы с одним и тем же контентом сбивает с толку. Однако, на это есть свои причины, которые улучшают скорость загрузки AMP-страниц:

необходимость кеширования;

необходимость предварительной визуализации страниц из кеша Google.

Зачем нам AMP-страница, кешированная в Google Cache

Как только Google при сканировании сайта обнаруживает AMP версию страницы (https://site.com/page/amp), он кеширует ее с помощью Google AMP Cache и преобразовывает URL-адрес: https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp.

Вероятность, что пользователи столкнутся с таким URL очень мала. Но в последнее время подобные случаи не редкость. Соцсети LinkedIn, Pinterest, Flipboard используют AMP в приложениях. Ссылка на закешированную страницу появится только в том случае, если пользователь внутри приложения зашерит публикацию.

Также не исключено, что пользователи попадут на URL вида https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp по прямой ссылке.

Google AMP Cache предназначен для того, чтобы:

определить, что страница AMP валидна и соответствует AMP HTML Specification;

обеспечить безопасную и эффективную предварительную загрузку AMP-страниц;

позаботиться о дополнительной оптимизации контента для удобства пользователей.

Кеш Google AMP доступен для всех пользователей и позволяет контенту быстрее появляться на экранах мобильных устройств. Каждый раз, когда пользователь получает доступ к содержимому AMP из кеша, оно обновляется и уже обновленная версия предоставляется следующему пользователю.

Просмотр AMP-страниц c помощью Google AMP Viewer

Мы подошли к последнему звену в цепочке URL-адресов AMP-страницы.

Вебмастер создает AMP-страницу (https://site.com/page/amp) — она сохраняется в кеш Google AMP Cache (https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp). Отсюда загружается при просмотре в Google AMP Viewer, когда пользователь вводит запрос в поиске (https://www.google.com.ua/amp/s/site.comy/page/amp).

Google AMP Viewer — средство для просмотра AMP-страниц. Viewer позволяет пользователю просматривать их максимально быстро и удобно, не покидая при этом «среду» Google. Если перейти на конкретную AMP-страницу, в верхней части окна Google AMP Viewer можно увидеть домен сайта, которому принадлежит эта страница. Однако в поисковой строке — домен google:

Как AMP Viewer облегчает жизнь пользователям? AMP Viewer подгружает информацию из кеша Google в специальный iframe и пользователь при переходе по ссылке попадает на уже загруженную в фоновом режиме страницу. Это вместо того, чтобы переходить на веб-страницу из результатов поиска, которая медленно грузится и может не содержать искомую информацию. Согласитесь, сравнительно дорогое удовольствие при ограниченном мобильном трафике.

Проблемы отслеживания AMP страниц в Google Analytics

Корректно отследить показатели AMP в Google Analytics сложно. Что мешает: непростая реализация URL-адресов AMP-страниц, наличие разных хостов и большое количество возможных сценариев, по которым пользователь может добраться до данных страниц.

Проясним иллюстрацией. Вот некоторые типичные сценарии, согласно которым могут действовать пользователи, и то, как они засчитываются в Google Analytics:





Видите, одна и та же сессия сохраняется только при двух сценариях: при переходе с AMP-версии страницы на обычную страницу веб-сайта и наоборот. Во всех остальных случаях сессия засчитывается заново, как и идентификатор пользователя — каждый раз будет новым. Из этого вытекают следующие трудности:

уникальный пользователь, который заходит с одного и того же устройства и браузера может быть засчитан в Google Analytics, как несколько уникальных посетителей. В зависимости от того, по какому сценарию он попадет на AMP-страницы;

сессия будет прервана и засчитана заново, если пользователь переходит из AMP Viewer на основной сайт: (https://www.google.com.ua/amp/s/site.com/page/amp -> https://site.com/page/);

когда одна и та же сессия засчитывается дважды, показатель отказов увеличивается как для AMP-страниц, так и для основного сайта. В первом случае, у AMP-страницы будет всего один просмотр, что засчитается как отказ. Аналогично и во втором случае, когда пользователь просмотрит только одну страницу на основном сайте;

сложно отследить канал, с которого пришел пользователь. Например, если человек попал на AMP-страницу из органического поиска, а оттуда перешел на основной сайт, в статистике он засчитается в реферальный трафик. Хотя, по факту, пользователь попал на сайт из органики.

Google AMP Client ID API

В сентябре Google анонсировал AMP Client ID API, призванный решить часть проблем с отслеживанием AMP-страниц.

Благодаря AMP Client ID API можно уникально идентифицировать пользователей, взаимодействующих с обычными и AMP-страницами. AMP Client ID API по идентификатору клиента AMP определяет, что к нему относятся несколько событий на сайте. Cервис охватывает только тот случай, когда пользователь просматривает контент с помощью AMP Viewer из поиска Google, а затем переходит на сам веб-сайт. Это самый распространенный сценарий, и пока вы избегаете использование ссылок на страницы из кеша Google, его будет вполне достаточно. Кроме того, метод очень прост в реализации.

Просмотрите сценарии, которые покрывает и не покрывает AMP Client ID API:

Как настроить AMP Client ID API

Для настройки необходимо внести изменения в коде AMP-страниц и в основном коде Google Analytics, размещенном на вашем сайте.

Настройка на AMP-страницах

На все AMP-страницы в <head> необходимо добавить следующий фрагмент кода:

<meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics">

Как вносить изменения в код Google Analytics

Если код GA размещен на вашем сайте с помощью Google Tag Manager, необходимо внести такие изменения в Universal Analytics тег:

перейти в настройки конфигурации тега Universal Analytics;

присвоить параметру useAmpClientId значение true;

сохранить и опубликовать изменения.

Если код Google Analytics размещен непосредственно на самом сайте, включите в analytics.js следующую строку:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', {'useAmpClientId': true});

Например:

<!– Google Analytics –><script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,‘script’,‘https://www.google-analytics.com/analytics.js’,‘ga‘);ga(‘create’, ‘UA-XXXXX-Y’, ‘auto‘,{‘useAmpClientId’: true});ga(‘send’, ‘pageview‘);</script><!– End Google Analytics –>

Настройка исключений из реферального трафика

Также необходимо добавить в исключения реферального трафика домен ampproject.org в ресурсе, где вы отслеживаете AMP-страницы и данные сайта. Это нужно, чтобы сессия не прерывалась, когда пользователь будет переходить из поиска на ваш сайт.

Проверяем результаты

Как понять, что все настроено правильно? Когда пользователь просматривает AMP-контент из поиска Google и переходит на ваш основной сайт, регистрируется одна и та же сессия.

Чтобы убедиться в этом, проверяем совпадает ли Client ID для одного пользователя при переходе с AMP-страницы из поиска Google на основной сайт.

Не забываем, что сценарий должен начинаться с попадания на AMP-страницу из Google AMP Viewer. Для просмотра версии страницы в поиске Google будем использовать инструмент проверки структурированных данных. Рекомендация: применяйте микроразметку для своих AMP-страниц и не допускайте в ней ошибок, иначе функция предварительного просмотра будет недоступна.

Создаем новый тест, вводим URL адрес AMP-страницы и нажимаем на «Предварительный просмотр»:





В результате видим, как страница выглядит в поиске:

Также можем использовать инструмент для проверки AMP-страниц от Google. Для этого вводим URL AMP-страницы в поле ввода инструмента и нажимаем на кнопку «Просмотреть в поиске»:

Переходим на страницу из поиска Google. URL страницы будет на домене google.com.

Открываем отладчик браузера и находим Client ID, который был вам присвоен. В нашем примере он равен cid:amp-2PqynluuopXd19ATE5A-VbArl_kRk0x3jRJkGHce9GK8Vy2W4TV2Ovm_WuE0kaEa



Далее проверяем, сохранился ли обнаруженный нами Client ID при переходе на основной сайт. Для этого заходим с AMP-страницы на основной сайт и открываем отладчик. Здесь ищем присвоенный Client ID. Если оба совпадают, как в нашем случае, значит все настроили правильно.



А если вы перейдете на закешированную версию AMP-страницы (ссылка на нее есть в коде страницы из AMP Viewer), сможете убедиться, что CID отличается.

В любом случае, вероятность попадания пользователя на страницу из кеша Google мала, поэтому вам достаточно охватить самый популярный сценарий — переход пользователя из поиска Google на основной сайт.

Кстати, совсем недавно Google анонсировал, что во второй половине 2018 года планирует внести изменения в отображение страниц AMP в поиске Google (AMP Viewer). Теперь вместо URL-адреса на домене google.com/amp будет отображаться URL-адрес на оригинальном домене веб-сайта. Пока новую технологию не внедрили, рекомендую позаботиться о корректном отслеживании ваших AMP-страниц с помощью AMP Client ID API.

Выводы

Google AMP Client ID API — инструмент, который поможет обойти трудности с отслеживанием эффективности использования AMP-страниц на вашем сайте. Он помогает идентифицировать пользователей и анализировать их поведение при одновременном использовании обычных и AMP-страниц. Для того, чтобы настроить AMP Client ID API, необходимо: