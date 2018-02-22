Аналитика

AMP-страницы: как собрать достоверные данные
Виктория Головерда
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Что такое AMP-страницы и как настроить их базовое отслеживание с помощью Google Analytics мы уже рассказывали. И выяснили — существует много трудностей, которые искажают данные аналитики об эффективности их использования. Поэтому я расскажу, как отслеживать достоверную статистику AMP-страниц с помощью AMP Client ID API.

Что нужно знать о кешировании и просмотре AMP-страниц

Начнем с базовой информации о том, как формируются URL-адреса для AMP-страниц, так как это основная преграда при отслеживании данных.

У каждой проиндексированной AMP-страницы три вида URL-адреса:

  • оригинальный URL-адрес страницы в формате AMP
    https://site.com/page/amp;
  • URL-адрес, закешированный Google Cache
    https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp;
  • URL-адрес, который отображается с помощью AMP Viewer
    https://www.google.com.ua/amp/s/site.com/page/amp.  

Если с первым типом URL-адреса все просто —  это оригинальная страница в формате AMP, то с остальными двумя нужно разобраться. Согласитесь, наличие трех типов URL для одной страницы с одним и тем же контентом сбивает с толку. Однако, на это есть свои причины, которые улучшают скорость загрузки AMP-страниц:

  • необходимость кеширования;
  • необходимость предварительной визуализации страниц из кеша Google.

Зачем нам AMP-страница, кешированная в Google Cache

Как только Google при сканировании сайта обнаруживает AMP версию страницы (https://site.com/page/amp), он кеширует ее с помощью Google AMP Cache и преобразовывает URL-адрес: https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp.

Вероятность, что пользователи столкнутся с таким URL очень мала. Но в последнее время подобные случаи не редкость. Соцсети LinkedIn, Pinterest, Flipboard используют  AMP в приложениях. Ссылка на закешированную страницу появится только в том случае, если пользователь внутри приложения зашерит публикацию.

Ссылка на закешированную страницу появится только в том случае, если пользователь внутри приложения зашерит публикацию

Также не исключено, что пользователи попадут на URL вида https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp по прямой ссылке.

Google AMP Cache предназначен для того, чтобы:

  • определить, что страница AMP валидна и соответствует AMP HTML Specification;
  • обеспечить безопасную и эффективную предварительную загрузку AMP-страниц;
  • позаботиться о дополнительной оптимизации контента для удобства пользователей.

Кеш Google AMP доступен для всех пользователей и позволяет контенту быстрее появляться на экранах мобильных устройств. Каждый раз, когда пользователь получает доступ к содержимому AMP из кеша, оно обновляется и уже обновленная версия предоставляется следующему пользователю.

Просмотр AMP-страниц c помощью Google AMP Viewer

Мы подошли к последнему звену в цепочке URL-адресов AMP-страницы.

Вебмастер создает AMP-страницу (https://site.com/page/amp) — она сохраняется в кеш Google AMP Cache (https://site.com.cdn.ampproject.org/v/s/site.com/page/amp). Отсюда загружается при просмотре в Google AMP Viewer, когда пользователь вводит запрос в поиске (https://www.google.com.ua/amp/s/site.comy/page/amp).

Google AMP Viewer — средство для просмотра AMP-страниц. Viewer позволяет пользователю просматривать их максимально быстро и удобно, не покидая при этом «среду» Google. Если перейти на конкретную AMP-страницу, в верхней части окна Google AMP Viewer можно увидеть домен сайта, которому принадлежит эта страница. Однако в поисковой строке — домен google:

Google AMP Viewer

Как AMP Viewer облегчает жизнь пользователям? AMP Viewer подгружает информацию из кеша Google в специальный iframe и пользователь при переходе по ссылке попадает на уже загруженную в фоновом режиме страницу. Это вместо того, чтобы переходить на веб-страницу из результатов поиска, которая медленно грузится и может не содержать искомую информацию. Согласитесь, сравнительно дорогое удовольствие при ограниченном мобильном трафике.

Проблемы отслеживания AMP страниц в Google Analytics

Корректно отследить показатели AMP в Google Analytics сложно. Что мешает: непростая реализация URL-адресов AMP-страниц, наличие разных хостов и большое количество возможных сценариев, по которым пользователь может добраться до данных страниц.

Проясним иллюстрацией. Вот некоторые типичные сценарии, согласно которым могут действовать пользователи, и то, как они засчитываются в Google Analytics:


Типичные сценарии

Видите, одна и та же сессия сохраняется только при двух сценариях: при переходе с AMP-версии страницы на обычную страницу веб-сайта и наоборот. Во всех остальных случаях сессия засчитывается заново, как и идентификатор пользователя — каждый раз будет новым. Из этого вытекают следующие трудности:

  • уникальный пользователь, который заходит с одного и того же устройства и браузера может быть засчитан в Google Analytics, как несколько уникальных посетителей. В зависимости от того, по какому сценарию он попадет на AMP-страницы;
  • сессия будет прервана и засчитана заново, если пользователь переходит из AMP Viewer на основной сайт: (https://www.google.com.ua/amp/s/site.com/page/amp  -> https://site.com/page/);
  • когда одна и та же сессия засчитывается дважды, показатель отказов увеличивается как для AMP-страниц, так и для основного сайта.  В первом случае, у AMP-страницы будет всего один просмотр, что засчитается как отказ. Аналогично и во втором случае, когда пользователь просмотрит только одну страницу на основном сайте;
  • сложно отследить канал, с которого пришел пользователь. Например, если человек попал на AMP-страницу из органического поиска, а оттуда перешел на основной сайт, в статистике он засчитается в реферальный трафик. Хотя, по факту, пользователь попал на сайт из органики.

Google AMP Client ID API

В сентябре Google анонсировал AMP Client ID API, призванный решить часть проблем с отслеживанием AMP-страниц.

Благодаря AMP Client ID API можно уникально идентифицировать пользователей, взаимодействующих с обычными и AMP-страницами. AMP Client ID API по идентификатору клиента AMP определяет, что к нему относятся несколько событий на сайте. Cервис охватывает только тот случай, когда пользователь просматривает контент с помощью AMP Viewer из поиска Google, а затем переходит на сам веб-сайт. Это самый распространенный сценарий, и пока вы избегаете использование ссылок на страницы из кеша Google, его будет вполне достаточно. Кроме того, метод очень прост в реализации.

Просмотрите сценарии, которые покрывает и не покрывает AMP Client ID API:

Сценарии которые покрывает и не покрывает AMP Client ID API

Как настроить AMP Client ID API

Для настройки необходимо внести изменения в коде AMP-страниц и в основном коде Google Analytics, размещенном на вашем сайте.

Настройка на AMP-страницах

На все AMP-страницы в <head> необходимо добавить следующий фрагмент кода:

<meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics">

Как вносить изменения в код Google Analytics

  1. Если код GA размещен на вашем сайте с помощью Google Tag Manager, необходимо внести такие изменения в Universal Analytics тег:
  • перейти в настройки конфигурации тега Universal Analytics;
  • присвоить параметру useAmpClientId значение true;
  • сохранить и опубликовать изменения.

Как вносить изменения в код Google Analytics

  1. Если код Google Analytics размещен непосредственно на самом сайте, включите в analytics.js следующую строку:
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', {'useAmpClientId': true});

Например:

<!– Google Analytics –><script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,‘script’,‘https://www.google-analytics.com/analytics.js’,‘ga‘);ga(‘create’, ‘UA-XXXXX-Y’, ‘auto‘,{‘useAmpClientId’: true});ga(‘send’, ‘pageview‘);</script><!– End Google Analytics –>

Настройка исключений из реферального трафика

Также необходимо добавить в исключения реферального трафика домен ampproject.org в ресурсе, где вы отслеживаете AMP-страницы и данные сайта. Это нужно, чтобы сессия не прерывалась, когда пользователь будет переходить из поиска на ваш сайт.

Настройка исключений из реферального трафика

Проверяем результаты

Как понять, что все настроено правильно? Когда пользователь просматривает AMP-контент из поиска Google и переходит на ваш основной сайт, регистрируется одна и та же сессия.

Чтобы убедиться в этом, проверяем совпадает ли Client ID для одного пользователя при переходе с AMP-страницы из поиска Google на основной сайт.

Не забываем, что сценарий должен начинаться с попадания на AMP-страницу из Google AMP Viewer. Для просмотра версии страницы в поиске Google будем использовать инструмент проверки структурированных данных. Рекомендация: применяйте микроразметку для своих AMP-страниц и не допускайте в ней ошибок, иначе функция предварительного просмотра будет недоступна.

Создаем новый тест, вводим URL адрес AMP-страницы и нажимаем на «Предварительный просмотр»:


Предварительный просмотр

В результате видим, как страница выглядит в поиске:

Как страница выглядит в поиске

Также можем использовать инструмент для проверки AMP-страниц от Google. Для этого вводим URL AMP-страницы в поле ввода инструмента и нажимаем на кнопку «Просмотреть в поиске»:

Просмотреть в поиске

Переходим на страницу из поиска Google. URL страницы будет на домене google.com.

URL страницы будет на домене google.com

Открываем отладчик браузера и находим Client ID, который был вам присвоен. В нашем примере он равен cid:amp-2PqynluuopXd19ATE5A-VbArl_kRk0x3jRJkGHce9GK8Vy2W4TV2Ovm_WuE0kaEa

Находим Client ID


Далее проверяем, сохранился ли обнаруженный нами Client ID при переходе на основной сайт. Для этого заходим с AMP-страницы на основной сайт и открываем отладчик. Здесь ищем присвоенный Client ID. Если оба совпадают, как в нашем случае, значит все настроили правильно.

Открываем отладчик
А если вы перейдете на закешированную версию AMP-страницы (ссылка на нее есть в коде страницы из AMP Viewer), сможете убедиться, что CID отличается.

CID отличается

В любом случае, вероятность попадания пользователя на страницу из кеша Google мала, поэтому вам достаточно охватить самый популярный сценарий — переход пользователя из поиска Google на основной сайт.

Кстати, совсем недавно Google анонсировал, что во второй половине 2018 года планирует внести изменения в отображение страниц AMP в поиске Google (AMP Viewer). Теперь вместо URL-адреса на домене google.com/amp будет отображаться URL-адрес на оригинальном домене веб-сайта. Пока новую технологию не внедрили, рекомендую позаботиться о корректном отслеживании ваших AMP-страниц с помощью AMP Client ID API.

Выводы

Google AMP Client ID API  — инструмент, который поможет обойти трудности с отслеживанием эффективности использования AMP-страниц на вашем сайте. Он помогает идентифицировать пользователей и анализировать их поведение при одновременном использовании обычных и AMP-страниц. Для того, чтобы настроить AMP Client ID API, необходимо:

  1. Добавить фрагмент кода <meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics"> в <head> AMP-страниц.
  2. Внести изменения в код Google Analytics с помощью Google Tag Manager или же напрямую в analytics.js.
  3. Добавить в исключения реферального трафика домен ampproject.org.
  4. Проверить, сохраняется ли Client ID при просмотре AMP-страницы с поиска Google и при переходе на основной сайт.
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работа в Google Analytics AMP-страницы
Виктория Головерда

В интернет-маркетинге с 2015 года: работала в направлениях SMM и ORM в инхаус команде. В агентство Netpeak пришла в 2016 году на позицию Junior SEO Specialist, в 2017 перешла на позицию Middle SEO Specialist, а с 2019 года занимаю должность SEO Team Lead. Специализируюсь на СНГ и западных проектах сложных тематик, требующих нестандартного подхода.

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