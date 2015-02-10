Анар Бабаев о деньгах в мобильных приложениях

Вы помните, мы писали о метриках успеха аппов. Но на что нам небо и зачем эти звезды без выхода на окупаемость? С работающими тактиками нам помог разобраться Анар Бабаев, директор по маркетингу Adtoapp.com и топ-спикер CyberMarketing 2015.
Это называется «активная виралка». По ощущениям, она перестала работать. Но не по причине назойливости. А из-за того, что соцсети, в частности Facebook, всячески душат такую активность в наших лентах. И если разработчик найдет новый работающий канал распространения (например, мессенджеры), то там такая активность пойдет «на ура».
Смотря о каких долях идет речь. Если мы про внутренние покупки, то тут доминировали и продолжают доминировать игры. Подозреваю, что они занимают до 70-80% в деньгах. А вот если рассуждать про внимание, то тут расклады интереснее. Возьмите свой телефон, потом телефоны ваших близких и посмотрите статистику использования аккумулятора. Что вы там увидите? YouTube, соцсети, мессенджеры. В некоторых странах еще и музыку. А бизнес-аппы занимают ничтожную долю как в деньгах, так и в охвате. Есть еще одна интересная ниша: аппы, которые оцифровывают базовые потребности в оффлайне (где поесть, где остановиться, как доехать, найти спутника). Они, с точки зрения выручки, смотрятся интересно.
С помощью Journi можно отследить, где были ваши друзья в путешествиях, и пойти «по их стопам»
Не знаю. У меня где-то в заметках лежат минимум три формулы этого коэффициента :) В мобильной аналитике пока нет стандартов.
Я двумя руками за инхаус. Но только за правильный инхаус. Часто вижу, как устроены отделы мобильного маркетинга внутри крупных компаний, и хватаюсь за голову. Все сводится к тому, что штатные маркетологи являются передаточным звеном между руководством и подрядчиком. Люди не хотят учиться, вникать. Если бы я собирал такой отдел, то искал бы людей в сфере мобильного арбитража и пробовал бы заманить их к себе.
Сколько угодно. Яндекс.Такси и Airbnb перевернули устоявшиеся рынки. Evernote были первыми в мобильной среде. Instagram переизобрел соцсети. Whatsapp убил рынок SMS. Ну и из новых трендов — Twitch и YouTube говорят молодым геймерам, что смотреть дешевле и интереснее, чем играть самим. Google Docs доказывает, что работа с документами должна быть групповой. Spotify, Apple Music, Zvooq, Я.Музыка объяснили нам, что потоковое потребление музыки выгоднее и приятнее, чем трековое.
Отвечу картинкой. Вот такая эмоция должна возникать у пользователя в момент первого взаимодействия с аппом: Если вы не смогли этого достичь, то виралки не будет. Но хочу еще одну важную вещь сказать. Я видел немало приложений и игр, которые удивляли меня и имели сумасшедшую виралку (Akinator, интернет-рация, сканер визиток и другие). Но их создатели совершенно не думали о ретеншене. Убежден, что работа над удержанием и возвратом важнее, чем виралка. А там уже совсем другие тактики работают.
Они так или иначе продолжают быть ловушками трафика. Поэтому можно поставить рекламу и монетизировать остатки. Мы (adtoapp.com) можем неплохо кормить такие приложения. Еще можно продать апп на бирже.
Lignualeo: история о том, как разработчики всей командой уезжали жить в Таиланд и Черногорию. Они много раз были близки к краху, но каждый раз возрождались из пепла. Telegram: здесь материала на целую книгу хватит. Юридические разборки, DDOS-атаки, уход из «вконтактика». Uber и Airbnb: разработчики переизобретают рынки такси и жилья. Но злые чиновники, таксисты и отельеры всячески притесняют ребят.
Системный подход в маркетинге начинается с людей. Затем люди ищут каналы влияния. Далее по каждому каналу набрасывается список из десятка тактик. И после этого идет череда экспериментов. Сработает, дай бог, 5-10% идей.
Мне нравится стратегия Evernote. Они понятия не имеют какая из платформ выстрелит. Но везде приходят первыми. В часы, в очки, в телевизоры. Что-то из этого обязательно полетит. Если ваш бюджет ограничен, то надо каждый маркет и платформу изучать отдельно. И делать ставку, полагаясь на интуицию. Я вот, например, не верю в носимые устройства, но убежден, что выстрелит TV и виртуальная реальность.
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