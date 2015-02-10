Анар Бабаев о деньгах в мобильных приложениях

Вы помните, мы писали о метриках успеха аппов. Но на что нам небо и зачем эти звезды без выхода на окупаемость? С работающими тактиками нам помог разобраться Анар Бабаев, директор по маркетингу Adtoapp.com и топ-спикер CyberMarketing 2015.

— Бывшие однокурсники, а то и родственники в соцсетях часто надоедают предложениями помочь им, например, «найти артефакт, чтобы построить затерянный город». Честно говоря, это скорее воспринимается как белый шум, а к таким людям сразу возникает неоднозначное отношение. На ваш взгляд, контакты в соцсетях в качестве способа оплаты для аппов еще работают, или их генетический ресурс исчерпал себя?

Это называется «активная виралка». По ощущениям, она перестала работать. Но не по причине назойливости. А из-за того, что соцсети, в частности Facebook, всячески душат такую активность в наших лентах. И если разработчик найдет новый работающий канал распространения (например, мессенджеры), то там такая активность пойдет «на ура».

— По вашим наблюдениям, как за последний год изменилось соотношение долей игровых/бизнес-аппов в Рунете? Пользователи становятся более «деловыми»?

Смотря о каких долях идет речь. Если мы про внутренние покупки, то тут доминировали и продолжают доминировать игры. Подозреваю, что они занимают до 70-80% в деньгах. А вот если рассуждать про внимание, то тут расклады интереснее. Возьмите свой телефон, потом телефоны ваших близких и посмотрите статистику использования аккумулятора. Что вы там увидите? YouTube, соцсети, мессенджеры. В некоторых странах еще и музыку. А бизнес-аппы занимают ничтожную долю как в деньгах, так и в охвате. Есть еще одна интересная ниша: аппы, которые оцифровывают базовые потребности в оффлайне (где поесть, где остановиться, как доехать, найти спутника). Они, с точки зрения выручки, смотрятся интересно.

С помощью Journi можно отследить, где были ваши друзья в путешествиях, и пойти «по их стопам»

— Коэффициент вирусности для игровых и бизнес-аппов считается по-разному?

Не знаю. У меня где-то в заметках лежат минимум три формулы этого коэффициента :) В мобильной аналитике пока нет стандартов.

— Когда речь идет о маркетинге мобильных приложений, кто эффективнее: инхаус или агентства?

Я двумя руками за инхаус. Но только за правильный инхаус. Часто вижу, как устроены отделы мобильного маркетинга внутри крупных компаний, и хватаюсь за голову. Все сводится к тому, что штатные маркетологи являются передаточным звеном между руководством и подрядчиком. Люди не хотят учиться, вникать. Если бы я собирал такой отдел, то искал бы людей в сфере мобильного арбитража и пробовал бы заманить их к себе.

— Вы часто пишите, что при продвижении приложений большая часть успеха принадлежит тренду. Можете назвать кейсы, когда создатели приложений способствовали формированию тренда, который впоследствии помог релизу?

Сколько угодно. Яндекс.Такси и Airbnb перевернули устоявшиеся рынки. Evernote были первыми в мобильной среде. Instagram переизобрел соцсети. Whatsapp убил рынок SMS. Ну и из новых трендов — Twitch и YouTube говорят молодым геймерам, что смотреть дешевле и интереснее, чем играть самим. Google Docs доказывает, что работа с документами должна быть групповой. Spotify, Apple Music, Zvooq, Я.Музыка объяснили нам, что потоковое потребление музыки выгоднее и приятнее, чем трековое.

— Виральная актуальность приложения краткосрочна. На какие моменты следует обратить внимание при создании приложения? Существуют ли универсальные советы по дизайну, подаче, текстовому оформлению, которые максимально приблизят пользователя к репосту в первую же сессию?

Отвечу картинкой. Вот такая эмоция должна возникать у пользователя в момент первого взаимодействия с аппом: Если вы не смогли этого достичь, то виралки не будет. Но хочу еще одну важную вещь сказать. Я видел немало приложений и игр, которые удивляли меня и имели сумасшедшую виралку (Akinator, интернет-рация, сканер визиток и другие). Но их создатели совершенно не думали о ретеншене. Убежден, что работа над удержанием и возвратом важнее, чем виралка. А там уже совсем другие тактики работают.

— Что ждет фановые приложения после смерти? Насколько велики шансы у таких аппов на вторую жизнь?

Они так или иначе продолжают быть ловушками трафика. Поэтому можно поставить рекламу и монетизировать остатки. Мы (adtoapp.com) можем неплохо кормить такие приложения. Еще можно продать апп на бирже.

— Для продвижения через прессу особенно важен сторителлинг (с которым в Рунете традиционно беда). Можете привести примеры успешных историй аппов?

Lignualeo: история о том, как разработчики всей командой уезжали жить в Таиланд и Черногорию. Они много раз были близки к краху, но каждый раз возрождались из пепла. Telegram: здесь материала на целую книгу хватит. Юридические разборки, DDOS-атаки, уход из «вконтактика». Uber и Airbnb: разработчики переизобретают рынки такси и жилья. Но злые чиновники, таксисты и отельеры всячески притесняют ребят.

— С чего начинается системный подход в маркетинге приложений?

Системный подход в маркетинге начинается с людей. Затем люди ищут каналы влияния. Далее по каждому каналу набрасывается список из десятка тактик. И после этого идет череда экспериментов. Сработает, дай бог, 5-10% идей.

— Оцените перспективы альтернативных маркетов. Смогут ли они в ближайшем будущем увеличить свою долю?

Мне нравится стратегия Evernote. Они понятия не имеют какая из платформ выстрелит. Но везде приходят первыми. В часы, в очки, в телевизоры. Что-то из этого обязательно полетит. Если ваш бюджет ограничен, то надо каждый маркет и платформу изучать отдельно. И делать ставку, полагаясь на интуицию. Я вот, например, не верю в носимые устройства, но убежден, что выстрелит TV и виртуальная реальность.