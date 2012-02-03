Вашему вниманию предлагается простой прием повышения конверсий с помощью режима корректировки ставок в Google Рекламе. С помощью этого режима вы можете повышать или понижать ставки рекламной кампании в определенные дни и временные отрезки. Ниже следует исключительно практичный и наглядный пример использования. Предположим, вы установили коды конверсий на сайт или настроили импорт из Google Analytics. Установили же? Да, мы понимаем, что CTR очень важен, но все же задача контекстной рекламы не в том, чтобы повышать CTR. Хотя, не скроем, это в какой-то мере даже приятно, когда CTR большой и внушительный. Но, как говорится, главное не размер CTR, а полученные конверсии. Итак, для начала заходим на вкладку «Быстрая статистика» и выбираем сегментацию по дню недели.

Далее мы выбираем те дни, где наблюдается высокий коэффициент конверсии. В нашем случае это четверг, пятница и суббота. Спешу напомнить, что представленная статистика показывает тенденции, а никак не точные данные.

Когда картина конверсий для нас ясна, мы переходим на вкладку «Настройки», выбираем «Планирование показов объявлений», в меню нажимаем «Корректировка ставок».

Появится новый столбец «% ставки», где и задаем, например, повышение ставок на 20% в те дни, когда есть высокий уровень конверсий. Кроме повышения ставок, вы также можете задать и понижение ставок для тех дней, когда уровень конверсий слишком низкий.

Вот такое полезное применение режима корректировки ставок. И помните, что вы должны сравнивать результаты до и после изменений, так как нельзя с уверенностью сказать, какие нас ждут последствия.