Кейс по продвижению автомобильных шин: реклама в Google Ads и прайсах (Яндекс.Маркет и Hotline): ROMI 104%

В марте 2013-го года я выступала на конференции «Дни Интернет-маркетинга» в Киеве с докладом «Мыслить, как клиент. Считать, как предприниматель». В рамках доклада привела кейс по интернет-магазину шин и сейчас поделюсь им с вами. В кейсе - результаты за период с ноября 2012 года по февраль 2013.

Сразу скажу, что будут приведены данные о продажах только из отчетов Google Analytics. Отслеживание звонков не производится. По данным клиента 80% заказов оформляют по телефону. Это важно учитывать, оценивая результаты, которых мы добились с помощью рекламы.

Услуги: контекстная реклама в Google Ads и реклама в прайс-агрегаторах Яндекс.Маркет и Hotline. Тематика: Автозапчасти и комплектующие автомобилей. Траты: 33 322 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Для продвижения интернет-магазина шин мы использовали с разной интенсивностью контекстную рекламу в Google. Итак, считаем экономическую эффективность от рекламы в Google Ads:

Необходимо отметить, что контекстную рекламу в декабре использовали суммарно 15 дней, в январе не использовали вовсе, а в феврале начали использовать только в последнюю неделю месяца — то есть всего 7 дней, но результаты все равно отличные.

Как видно из таблицы, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли составляет 111,21% — и это только по данным о продажах из Google Analytics без учета заказов по телефону, которых, напомню, по данным клиента — 80%.

Кроме контекстной рекламы в Google использовалась также реклама в прайс-агрегаторах. Считаем экономическую эффективность от рекламы в прайсах: Яндекс Маркет и Hotline:

Что необходимо отметить про использование прайсов?

Тематика шин в настоящий момент не пользуется особой популярностью среди любителей сравнивать цены на прайсах, в связи с этим трафика из этих систем мало, что, тем не менее, не мешает быть этому трафику хорошо конвертируемым в продажи. Например, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по Яндекс Маркету — 729%.

В ближайшее время есть в планах подключить многие другие прайс-агрегаторы для этого магазина. Однако использование прайсов никак не может компенсировать те объемы трафика, которые приходят из поисковых систем. В целом результат за период с ноября 2012 по февраль 2013 года по всем источникам рекламы в интернете такой:

Количество транзакций — 198. Доход — 292 091 гривен. Траты на рекламу (с комиссией агентства) — 33 322 гривен. Маржа — 23,3%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((292 091 гривен × 23,3%) — 33 322 гривен) / 33 322 гривен = 104%.

Дальше — больше! По секрету скажу, что это одна из моих любимых тематик. Приятно приходить утром на работу, заглядывать в отчеты Analytics и видеть, как хорошо продаются шины!