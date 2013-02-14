Кейсы

Кейс по SMM в тематике «посуда»: фотоконкурс для стимуляции активности в сообществе
Мария Кашина
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Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — в Facebook.

Тематика: посуда (зарубежный бренд).

Траты: 1400 гривен (1400 гривен на таргетированную рекламу Facebook, 0 гривен за услуги агентства + на подарки участникам акции).

Один из символов бренда нашего клиента в тематике «посуда» — зеленое яблоко. Именно поэтому, когда нашей задачей стали стимуляция активности в сообществе и напоминание о ценностях бренда, мы выбрали конкурс с зелеными яблоками. Лейтмотив конкурса: яблочное настроение. Это была вторая акция на официальной странице бренда.

Задание для участников: загрузить в хронику на странице бренда фото себя/своих друзей/детей/родственников и так далее с зелёным яблоком.

Срок проведения: два месяца. От каждого участника на конкурс принималось максимум три работы. Победители определялись жюри (клиентом) и получали в подарок комплекты посуды.

Результаты акции в виде инфографики:

Кейс по SMM в тематике «посуда»: фотоконкурс для стимуляции активности в сообществе

Кейс по SMM в тематике «посуда».: фотоконкурс для стимуляции активности в сообществе

Пара комментариев:

  • некоторые участники пытались «подсунуть» на конкурс фотографии из интернетов — мы их вовремя выявили и дезинтегрировали;
  • бренд заполучил всего 450+ новых фанов, но стоит отметить их активность и, судя по их отзывам, лояльность к бренду.

Кейс по SMM в тематике «посуда».: фотоконкурс для стимуляции активности в сообществе

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Мария Кашина

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