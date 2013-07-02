Кейс по SMM в тематике «алкогольные напитки»: «Пригласи 10 друзей — получи бутылку шампанского»

Период работы: август — октябрь 2012 года. Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — в Facebook. Тематика: алкогольные напитки. Траты: 1200 гривен (800 гривен на таргетированную контекстно-баннерную рекламу в Facebook и 400 гривен за услуги агентства + на подарки участникам акции).

Собственно, из названия понятно, что акция звучит так: «Пригласи 10 друзей, получи бутылку шампанского!». Цель —привлечение новой аудитории, задача участникам — пригласить на страницу 10 друзей и составить список из 10 имен после того, как все они станут подписчиками странички. Срок проведения акции — 1,5 месяца (с 23 августа по 1 октября).

В результате за 1,5 месяца мы получили:

более 4000 новых подписчиков;

всплеск активности в сообществе;

знакомство аудитории с новой продукцией ТМ.

То же самое в виде инфографики: