Топ-50 кейсов в блоге Netpeak

У нас в блоге появилась мини-традиция: накануне конференции по интернет-маркетингу 8P мы составляем подборку самых интересных (по мнению читателей) кейсов за всю историю блога.
В этот список включены новые кейсы и так называемое «переиздание классики». Чтобы не пропустить свежий кейс, время от времени заходите в одноименную рубрику блога.
По количеству просмотров
- Как отписаться от рассылки SMS.
- Продвижение мобильного приложения на iOS и Android с помощью Google Ads, YouTube, ВКонтакте, Facebook: кейс приложения доски объявлений.
- Контент-маркетинг на США: 51 публикация за 5 месяцев.
- Как рекламировать промоакции в Ads и увеличить доход на 54,7% — кейс Citrus.ua.
- Кейс по продвижению интернет-магазина детской одежды, обуви и товаров: ROMI 319%.
- Кейс: крауд-маркетинг для увеличения продаж интернет-магазина.
- Кейс по SEO магазина сантехники, садовой техники, электроинструментов ROMI 4157%.
- SEO для продвижения интернет-магазина по продаже аксессуаров для путешествий ROMI 743%.
- Кейс по выводу из фильтра Google Panda интернет-магазина отопительной и водоснабжающей техники: ROMI 338%.
- Кейс по контекстной рекламе сайта туристической компании: увеличение количества онлайн-бронирований на 100%.
По количеству репостов
- Как мы повысили рост бесплатного трафика на 463% — кейс Tricolor.
- Внутренняя кухня SEO: как Netpeak продвигает UniSender — первые 5 шагов.
- Кейс «Мой Город»: как мы за месяц подняли трафик из Facebook на 86%.
- Как снизить стоимость транзакций на 48% с помощью автоматических стратегий в Google Рекламе — кейс Citrus.ua.
- Как мы узнали, что реальная рентабельность контекстной рекламы выше на 390% — кейс магазина мебели LifeDeco.
- Как сделать прибыльным приложений ecommerce — кейс шопинг-клуба LeBoutique.
- Как мы сделали инструмент веб-аналитики для сайта ecommerce.
- Как увеличить продажи на 75% с помощью внутренней оптимизации сайта — кейс maxi.az.
- Контент-маркетинг на США: 51 публикация за 5 месяцев.
- Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02.
По количеству комментариев
- Кейс по SMM в тематике «алкогольные напитки»: «Пригласи 10 друзей — получи бутылку шампанского».
- Кейс по продвижению детских товаров в Google Рекламе: ROMI 23%.
- Кейс по привлечению платного трафика в тематике «оптовая торговля одеждой»: ROMI 345%.
- Как отписаться от рассылки SMS.
- Кейс: крауд-маркетинг для увеличения продаж интернет-магазина.
- Кейс по трафиковому продвижению в тематике «климатическое оборудование»: ROMI 366%.
- Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869%.
- Кейс по продвижению интернет-магазина детской одежды, обуви и товаров: ROMI 319%.
- Кейс: как Netpeak работает с выдачей по брендам, если конкуренты пытаются перехватить SEO-трафик.
- Кейс по SEO-продвижению магазина сантехники, садовой техники, электроинструментов: ROMI 4157%.
По проценту доскроллов текста
- Кейс по продвижению детских товаров в Google Рекламе: ROMI 23%.
- Кейс по таргетированной рекламе в тематике «женская одежда»: ROMI 76%.
- Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «бытовая техника»: ROMI 817%.
- Кейс по контекстной рекламе в тематике «детская обувь»: ROMI 110%.
- Постэффект контекстной рекламы.
- Кейс по контекстной рекламе в Google Ads в тематике «автотюнинг»: ROMI 30%.
- Кейс по контекстной рекламе в тематике «языковые курсы».
- Кейс по продвижению автомобильных шин: реклама в Google Ads и прайсах (Яндекс.Маркет и Hotline): ROMI 104%.
- Кейс по таргетированной рекламе в тематике «одежда, обувь, аксессуары»: ROMI 348%.
- Кейс по продвижению женской одежды в Яндекс.Директе: ROMI 186%.
По количеству оценок
- Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869%.
- «Звездочки» нужны для повышения CTR поисковой выдачи?
- Как отписаться от рассылки SMS.
- Кейс по контекстной рекламе в тематике «языковые курсы».
- Кейс «Мой Город»: как мы за месяц подняли трафик из Facebook на 86%.
- Кейс по продвижению детских товаров в Google AdWords: ROMI 23%.
- Кейс по SMM в тематике «алкогольные напитки»: «Пригласи 10 друзей — получи бутылку шампанского».
- Как снизить стоимость транзакций на 48% с помощью автоматических стратегий в Google Рекламе — кейс Citrus.ua
- Кейс по продвижению автомобильных шин: реклама в Google Ads и прайсах (Яндекс.Маркет и Hotline): ROMI 104%.
- SEO для службы доставки еды Pizza House: рост бесплатного трафика на 477%.
Мы стараемся доходчиво объяснять клиентам и начинающим маркетологам важные принципы продвижения. Иногда это очевидные (на взгляд специалиста) вещи, но мы убеждены, что новичкам в интернет-маркетинге они здорово помогают.
p.s. Если вы хотите поделиться в нашем блоге кейсом/антикейсом продвижения или полученным личным опытом, отправляйте письмо с пометкой «Гостевой пост» на n.serebro@netpeak.net.
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