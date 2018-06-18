Bing — один из самых недооцененных поисковиков в странах СНГ. Рекламодатели выбирают привычную Google Рекламу, и потенциальные клиенты проходят мимо. Интересуют западные рынки? Трафика Google Рекламы не хватает? Хотите больше конверсий?

Концепт Google Рекламы и Bing один — это сервисы контекстной рекламы, созданные, чтобы рекламодатели находили нужную аудиторию, получали качественный трафик и конверсии. В то же время, у каждой платформы есть свои преимущества и особенности. В этой статье я рассмотрю основные из них.

Google Реклама

В рекламной сети Google две группы:

Поисковая сеть. В нее входят страницы результатов Поиска и другие ресурсы Google («Карты», «Покупки» и другое), а также партнерские поисковые сайты. Контекстно-медийная сеть. К ней относятся такие сайты Google, как YouTube, Blogger и Gmail, а также множество партнерских ресурсов в интернете.

Bing Ads

Bing от Microsoft состоит из трех поисковых систем — Bing, Yahoo!, AOL и их партнерских сайтов. Поэтому реклама, настроенная в Bing, может показываться не в одном, а сразу в трех поисковиках, плюс сайты партнеров.

Что выбрать?

Есть три основных фактора, которые определяют, какая система будет эффективнее для бизнеса: доля рынка, эффективные тематики и пользователи.

Доля рынка

В мировом масштабе у Google больше 91% рынка. Bing (с Yahoo! в качестве партнера) отвоевали 5,32 %.

Другая ситуация в США. Согласно последнему отчету comScore за сентябрь 2017, если вы не используете Bing — вы теряете 34% пользователей ПК и ноутбуков. Суммарно Bing дает доступ к 63 млн. пользователей, которые не пользуются Google.

Тематики, в которых эффективен Bing

Wordstream проделали огромную работу и посчитали основные показатели для Google Рекламы и Bing по тематикам. На графиках средний CTR, цена за клик, коэффициент конверсии и средняя стоимость конверсии. Сравнив средние показатели в Bing и Google Рекламе для нужной сферы, можно понять, что будет эффективнее для бизнеса: Google Реклама или Bing.

Например, для недвижимости средний коэффициент конверсии в Bing — 5,13%, в Google Рекламе — 2,47%. При этом цена конверсии в четыре раза ниже — $29,4 против $116,61.

На официальном сайте Bing предлагает выбрать сферу бизнеса и увидеть, каких пользователей можно привлечь.

Пользователи Bing

54% пользователей Bing старше 45 лет, 43% женаты и зарабатывают на семью больше $100 000 в год.

При этом пользователи Google моложе и прогрессивнее.

Общее сравнение

Функции Google Реклама Bing Офлайн редактор + + Текстовые объявления + + Медийные объявления + - Видео объявления + - Динамические поисковые объявления + + Товарные объявления + +

Интерфейс

Визуально интерфейс Bing Ads очень похож на старую версию Google Рекламы — та же структура и навигация. Главное отличие и преимущество Bing — функция импорта кампаний из Google Рекламы. Буквально в два клика можно перенести готовый аккаунт и запустить рекламу в Bing.





Выдача

Рекламная выдача Bing и Google Рекламы похожи, но есть два отличия. Первое: Bing выделяет жирным шрифтом поисковый запрос и домен во всех строках объявления. Ads — только поисковый запрос в строке описания.









Второе отличие: на странице выдачи одно объявление рекламодателя может показываться дважды — вверху и внизу страницы. Например:

Чем Google Реклама круче Bing Ads

КМС

Контекстно-медийная сеть Google — это два миллиона сайтов и более 90% пользователей интернета. Реклама показывается на сайтах, в видео и мобильных приложениях. КМС — огромное поле возможностей. С ее помощью можно не только рассказать потенциальным клиентам о своем бизнесе, но и «догнать» ремаркетингом тех, кто не совершил конверсию.

Контекстная сеть Bing (Content Network) официально завершила свое существование в июле 2017.

Масштаб

Google — поисковик №1 c 2003 года. Он масштабнее и популярнее, чем Bing. Больше трафика — больше возможностей получить целевую аудиторию и конверсии.

Страны для таргетинга

Google Реклама работает во всех странах мира, кроме регионов под санкциями (Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия). Bing Ads — только в 35 странах. Правда, Bing готов расширяться, поэтому на форуме можно предложить регион для таргетинга или проголосовать за предложенный раньше.

Языковый таргетинг

В Google Рекламе можно таргетироваться на 46 языков, в Bing — только на 12. Кроме того, в Bing язык объявления определяет страну для таргентинга — реклама покажется только если вы правильно выбрали язык для конкретной страны. Например, в Германии могут показываться объявления на немецком и английском. Если же выбрать итальянский или французский, показы не начнутся.

Стратегии назначение ставок

В Google Рекламе, помимо стандартного выбора ставки вручную, есть семь автоматических стратегий назначения ставок и интеллектуальное назначение ставок , основанное на машинном обучении.

Bing Ads предлагает два варианта выбора ставок: вручную или оптимизатор цены за конверсию (enhanced CPC). Параллельно тестируются еще три стратегии: максимум кликов, максимум конверсий и целевая цена за конверсию (Maximize Clicks, Maximize Conversions, Target CPA).

Минимальная ставка

В Google Рекламе минимальная цена за клик, которую можно выбрать, — 0,01, в Bing — 0,05. Обойти ограничения системы можно двумя способами:

Создать новый аккаунт с другой валютой. Откорректировать ставку на уровне устройства или местоположения. Если снизить ее на 40% — получаем ставку 0,03, на 80% — 0,01.

В чем Bing выигрывает

CPC

B Bing конкуренция слабее, поэтому трафик дешевле. Низкая цена за клик особенно интересна в высококонкурентных нишах — юриспруденция, страхование, медицина. По данным ReportGarden, средняя цена за клик в Bing на 60% ниже, чем в Google Рекламе.

По факту, средняя цена за клик в Bing может быть и до 70% ниже, чем в Google Рекламе. Search Engine People выяснили, что в автомобильной индустрии цена за клик в Bing была на 32,5%, а в страховании — на 59,2% ниже.

Деление на поиск и партнеров

Google предлагает рекламодателям только два варианта: таргетироваться на поисковую сеть или показывать рекламу в поисковой сети и на сайтах поисковых партнеров. Альтернативы нет.

В Bing Ads можно выбирать: рекламироваться только в Bing и Yahoo!, на сайтах поисковых партнеров, или во всех поисковых сетях сразу.

Также можно создать отчет и увидеть, какие именно поисковые партнеры приводят трафик на сайт, а каких стоит исключить.

Разные часовые пояса для разных кампаний

В Google Рекламе время суток базируется только на часовом поясе, который выбирается при создании аккаунта. Для разных стран приходится вручную высчитывать часы и настраивать расписание.

В Bing Ads все иначе. Объявления показываются в зависимости от местоположения пользователя. То есть, никаких дополнительных настроек — Bing все сделает сам.

Выводы