Что такое Alexa Rank и как в нем продвинуться

В мире англоязычного продвижения слово Alexa часто встречается среди вебмастеров и seo оптимизаторов.

Как работает Alexa Rank

Если вы уже знаете, что такое ИКС и PageRank, пришло время познакомиться с рейтингом Alexa Rank.

Alexa Rank — статистическая система построения рейтинга сайтов, учитывает количество посетителей и просмотры страниц.

Для каждого сайта численное выражение рейтинга в Alexa Rank рассчитывается как соотношение показателей посещаемости с аналогичными данными других существующих в интернете веб-ресурсов. При этом данные считаются только за последние три месяца.

В отличие от более привычных ИКС и PR, чтобы улучшить Alexa Rank, нужно добиться понижения позиций: чем ниже у вашего сайта рейтинг в Alexa Rank, тем лучше. Система ранжирования построена таким образом, что показатель 1 считается максимально возможным достижением. Сегодня эту позицию занимает сайт Google.

Рейтинг рассчитывается только для сайтов, расположенных на доменах второго уровня, что является плохой новостью для блогеров с сайтами на бесплатных доменах третьего уровня, вроде livejournal или wordpress.com.

Корректность данных о посещаемости зависит от сегмента сети, к которому относится основная масса посетителей сайта. Сбор данных осуществляется с помощью самих интернет-пользователей, причем только тех, у кого в браузере установлено специальное расширение — счетчик Alexa Rank.

В Рунете это расширение устанавливают единицы и отображаемая в Alexa Rank статистика посещаемости для расположенных в русскоязычном сегменте ресурсов очень приблизительная. Если это расширение установлено в браузере, у пользователя появляется возможность при посещении любого веб-ресурса видеть его рейтинг в Alexa Rank (глобальный и в стране, к которой относится его доменная зона), количество ссылающихся доменов, скорость загрузки, ссылку на сервис Wayback Machine (архив интернета) — позволяет просматривать сохраненные копии веб-ресурсов в разные периоды их существования.

Зачем вообще нужен рейтинг Alexa

Примерно понимать трафик на сайте Измерять авторитет сайта (если бы не было PageRank и ТИЦ (ИКС), то Alexa — оптимальный показатель) Анализировать конкурентов, например, чтобы понять самые популярные ключевые слова, по которым посетители заходят на сайт конкурента:

Актуальной «пузомеркой» Alexa Rank является для тех, кто монетизирует свой веб-ресурс путем размещения на нем рекламы и продажи мест под ссылки.

Большинство рекламодателей при выборе площадок для размещения объявлений (не касается систем контекстной и тизерной рекламы) обращает внимание на Alexa Rank сайта не меньше, чем на его ИКС и PR. То же самое касается и тех, кто пользуется услугами бирж ссылок для наращивания ссылочной массы своих сайтов. Учитывая, что PageRank официально не обновляется, выбор площадок скоро будет делаться на основании Alexa Rank.

Как улучшить Alexa Rank сайта

Для понижения рейтинга в Alexa Rank нужно:

Установить расширение со счетчиком Alexa Rank в свой браузер и попросить как можно большее количество посетителей целевого сайта об аналогичных действиях. Создать англоязычную языковую версию сайта для привлечения иностранных посетителей, среди которых будет довольно высокий процент тех, у кого нужное расширение уже установлено. Привлечь на сайт пользователей, которые связаны со сферой сайтостроения и поискового продвижения. Вероятность того, что у большинства из них в браузерах будет установлен счетчик Alexa Rank достаточно высока. Если тематика сайта не интересна вебмастерам и оптимизаторам, можно поработать с тематическими форумами для вебмастеров — размещать ссылки там. До недавнего времени был еще один способ — установить на сайт виджет Alexa, который помогал учитывать переходы посетителей без расширения в браузере. Но в октябре 2016 года такие виджеты были упразднены.