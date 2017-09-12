SEO

Как восстановить трафик на важные страницы интернет-магазина с помощью Web Archive
Александра Яценко
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Если в открытом доступе существует база чего-либо, SEO-специалист должен придумать, как ее использовать в работе. Тем более, если речь о крупнейшем хранилище копий сайтов.

Но вначале разберемся:

Что такое Web Archive и чем он полезен?

Архив интернета — некоммерческая организация, основанная Брюстером Кейлом в 1996 году в Сан-Франциско. Сервис собирает копии веб-страниц, графические материалы, видео-, аудиозаписи и программное обеспечение, обеспечивая собранным материалам долгосрочное архивирование и бесплатный доступ к данным.

По-настоящему доступными для широкой публики сохраненные материалы стали в 2001 году, когда был запущен сайт Wayback Machine. Контент сайтов периодически фиксируется c помощью бота веб-архива. Также пользователи могут вручную указать адрес страницы для создания ее копии.

Сервис позволяет проследить историю изменений любого ресурса. Например, можно обнаружить причины каких-либо отклонений в аналитике, трафике или поведенческих показателях сайта. То есть проверить метатеги, тексты, расположение кнопок заказа и так далее. Можно посмотреть старый вариант дизайна своего сайта или скопировать дизайн любого «мертвого» сайта.

Также с мертвых ресурсов заимствуют контент, который может хорошо ранжироваться. Многие интернет-архив только так и используют. Причем настолько часто, что выгруженные тексты обязательно следует проверять на уникальность.

А еще Web Archive будет практически единственной возможностью восстановить сайт, если вы не делали бэкап.

Впрочем, в поисковой оптимизации интернет-магазинов мы используем интернет-архив с другой целью — для восстановления URL-адресов категорий и других важных страниц. Дело в том, что владельцы сайтов или менеджеры, которые наполняют каталог интернет-магазина, не следят за сменой адресов основных страниц сайта. В результате они вылетают из индекса поисковых систем, теряют накопленное доверие и ссылочный вес.

Как восстановить адреса страниц с помощью Web Archive

Следует очистить все ссылки от привязки к web.archive.org и сделать их прямыми именно для вашего ресурса. После этого — настроить 301 редиректы со старых адресов на актуальные. Во-первых, поисковые системы при 301 редиректе передают практически полностью ссылочный вес со старых URL. Во-вторых, пользователи при переходе по старым ссылкам будут в итоге попадать на релевантную страницу сайта.

Конечно, можно попробовать вытащить страницы из кеша Яндекса или Гугла, но если ресурс недоступен уже очень давно, то такие мертвые ссылки открываются только в archive.org. Правда, и там их может не оказаться: у ботов веб-архива ограниченные ресурсы. Вероятность и частота сканирования сайта с маленьким трафиком крайне низкая. Но все-таки попробовать стоит.

Алгоритм действий.

Открываем веб-архив и вводим адрес сайта в строку поиска.

Открываем веб-архив и вводим адрес сайта в строку поиска.

Если сайт есть в веб-архиве, рекомендуем выбрать несколько копий сайта за разные даты в течение двух лет. Для каждой выбранной даты делаем выгрузку URL-адресов.

Если сайт есть в веб-архиве, рекомендуем выбрать несколько копий сайта за разные даты в течение двух лет

Выгружаем адреса с помощью Netpeak Spider, Web Scraper или вручную.

Как выгружать URL-адреса c помощью Netpeak Spider

Указываем в Netpeak Spider директорию, которую нужно сканировать, дополнительно задаем правила, например, возможность исключить карточки товаров.

Затем сканируем и выгружаем таблицу. Проделываем это для каждой даты.

Важно: изменение адресов карточек товаров целесообразно проверять в том случае, если они приносили существенный трафик.

изменение адресов карточек товаров целесообразно проверять в том случае, если они приносили существенный трафик

Если указывать в Netpeak Spider URL-адрес в формате https://web.archive.org/web/12345678901234/http://domain.com/, в правилах сканирования необходимо задать домен сайта, URL которого нужно получить, чтобы не сканировать весь веб-архив и его служебные страницы:

в правилах сканирования необходимо задать домен сайта, URL которого нужно получить, чтобы не сканировать весь веб-архив и его служебные страницы

Получаем таблицу:

Как выгружать URL-адреса c помощью Netpeak Spider

Как выгружать URL-адреса c помощью Web Scraper

Открываем веб-архив на нужной дате и консоль разработчика на той странице, где в коде есть все нужные URL-адреса. Например, каталог или карта сайта.

Как выгружать URL-адреса c помощью Web Scraper

Задаем название и начальный URL для сканирования:

Задаем в сервисе название и начальный URL для сканирования

Добавляем новый селектор:

Добавляем новый селектор

Для селектора задаем любое название (Id), выбираем тип селектора (Type) — Link, нажимаем «Select» и отмечаем на сайте все необходимые категории. При выборе более двух ссылок автоматически формируется общий селектор.

Важно: для URL разных уровней (например, категорий и их подкатегорий) необходимо создавать отдельные селекторы.  

для URL разных уровней (например, категорий и их подкатегорий) необходимо создавать отдельные селекторы

Нажимаем «Done selecting» и «Save selector». Когда все необходимые селекторы созданы, запускаем Web Scraper:

Когда все необходимые селекторы созданы, запускаем Web Scraper

Выгружаем или копируем полученную таблицу:

Выгружаем или копируем полученную таблицу

Web Scraper позволяет выгрузить URL только категорий, даже если в URL нет общей части.

Как выгружать URL-адреса вручную

Открываем исходный код страницы веб-архива, находим код с ссылками на страницы самого сайта в формате https://web.archive.org/web/*/http://domain.com/url, копируем и очищаем от лишнего кода с помощью регулярных выражений в Notepad++:

  • убираем все пробелы в скопированном коде с помощью выражения «\s»;
  • все URL размещаем в начале новой строки с помощью замены https://web.archive.org/web/*/ на регулярное выражение «\n»;
  • все символы после кавычки удаляем (заменяем «“.*» на пустую строку).

После получения списка URL в формате https://web.archive.org/web/*/http://domain.com/url простой заменой или с помощью регулярных выражений приводим его к виду http://domain.com/url.

Как выгружать URL-адреса вручную

Подготавливаем URL-адреса для простановки редиректов

Загружаем в Netpeak Spider полученную базу и сканируем код ответа сервера. Если страница отдает код 200 или редиректит на страницу с кодом 200, все хорошо и с этими URL-адресами ничего делать не нужно.

Страницы с кодом 404 выделяем отдельно, проверяем при этом, чтобы все URL-адреса в этом списке были уникальными. Особенно это актуально, если выгружались URL-адреса для нескольких дат.

Страницы с кодом 404 выделяем отдельно, проверяем при этом, чтобы все URL-адреса в этом списке были уникальными

Если на текущей версии сайта не меняли заголовки Н1, можно выгрузить список необходимых адресов страниц с Н1 и сопоставить два списка с помощью простой функции VLOOKUP в таблицах Google.

Готовый список для настройки редиректов со старых URL-адресов на новые отправляем программисту.

Готовый список для настройки редиректов со старых URL-адресов на новые отправляем программисту

Заключение

Часто трафик проседает из-за удаления важных страниц или изменения URL-адресов. Анализ данных веб-архива не займет много времени, но позволит сохранить или восстановить посещаемость.

Алгоритм простой:

  1. Находим сайт в Web Archive.
  2. Выбираем несколько копий сайта за разные даты в течение двух лет.
  3. Выгружаем адреса с помощью Netpeak Spider, Web Scraper или вручную.
  4. Подготавливаем базу URL-адресов для простановки редиректов.
  5. Отдаем программисту список для простановки редиректов со старых адресов на новые.
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Александра Яценко

SEO-специалист агентства Netpeak

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