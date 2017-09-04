Что такое краулинг и как управлять роботами

Что такое краулинг и как управлять роботами

Выдача ответов на поисковый запрос на странице поиска за долю секунды только верхушка айсберга. В «черном ящике» поисковых систем — просканированные и занесенные в специальную базу данных миллиарды страниц, которые отбираются для представления с учетом множества факторов.

Страница с результатами поиска формируется в результате трех процессов:

сканирования;

индексирования;

предоставления результатов (состоит из поиска по индексу и ранжирования страниц).

В этом выпуске «Азбуки SEO» речь пойдет о сканировании или краулинге страниц сайта.

Как работает сканирование (краулинг) сайта?

Если кратко, краулинг (сканирование, crawling) — процесс обнаружения и сбора поисковым роботом (краулером) новых и обновленные страницы для добавления в индекс поисковых систем. Сканирование — начальный этап, данные собираются только для дальнейшей внутренней обработки (построения индекса) и не отображаются в результатах поиска. Просканированная страница не всегда оказывается проиндексированной.

Поисковый робот (он же crawler, краулер, паук, бот) — программа для сбора контента в интернете. Краулер состоит из множества компьютеров, запрашивающих и выбирающих страницы намного быстрее, чем пользователь с помощью своего веб-браузера. Фактически он может запрашивать тысячи разных страниц одновременно.

Что еще делает робот-краулер:

Постоянно проверяет и сравнивает список URL-адресов для сканирования с URL-адресами, которые уже находятся в индексе Google. Убирает дубликаты в очереди, чтобы предотвратить повторное скачивание одной и той же страницы. Добавляет на переиндексацию измененные страницы для предоставления обновленных результатов.

При сканировании пауки просматривают страницы и выполняют переход по содержащимся на них ссылкам так же, как и обычные пользователи. При этом разный контент исследуется ботами в разной последовательности. Это позволяет одновременно обрабатывать огромные массивы данных.

Например, в Google существуют роботы для обработки разного типа контента:

Googlebot — основной поисковый робот;

Googlebot News — робот для сканирования новостей;

Googlebot Images — робот для сканирования изображений;

Googlebot Video — робот для сканирования видео.





В статье о robots.txt мы собрали полный перечень роботов-пауков. Знакомьтесь :)

Кстати, именно с robots.txt и начинается процесс сканирования сайта — краулер пытается обнаружить ограничения доступа к контенту и ссылку на карту сайта (Sitemap). В карте сайта должны находиться ссылки на важные страницы сайта. В некоторых случаях поисковый робот может проигнорировать этот документ и страницы попадут в индекс, поэтому конфиденциальную информацию нужно закрывать паролем непосредственно на сервере.

Просматривая сайты, бот находит на каждой странице ссылки и добавляет их в свою базу. Робот может обнаружить ваш сайт даже без размещения ссылок на него на сторонних ресурсах. Для этого нужно осуществить переход по ссылке с вашего сервера на другой. Заголовок HTTP-запроса клиента «referer» будет содержать URL источника запроса и, скорее всего, сохранится в журнале источников ссылок на целевом сервере. Следовательно, станет доступным для робота.

Как краулер видит сайт

Если хотите проверить, как робот-краулер видит страницу сайта, отключите обработку JavaScript при включенном отладчике в браузере. Рассмотрим на примере Google Chrome:

1. Нажимаем F12 — вызываем окно отладчика, переходим в настройки.

2. Отключаем JavaScript и перезагружаем страницу.

Если в целом на странице сохранилась основная информация, ссылки на другие страницы сайта и выглядит она примерно так же, как и с включенным JavaScript, проблем со сканированием не должно возникнуть.

Второй способ — использовать инструмент Google «Просмотреть как Googlebot» в Search Console.

Если краулер видит вашу страницу так же, как и вы, проблем со сканированием не возникнет.

Третий метод — специальное программное обеспечение. Например https://pr-cy.ru/simulator/ отображает программный код, который робот видит на странице, а Netpeak Spider показывает более 50 разных видов ошибок, найденных при сканировании, и разделяет их по степени важности.

Если страница не отображается так, как вы ожидали, стоит проверить, доступна ли она для сканирования: не заблокирована ли она в robots.txt, в файле .htaccess.

Проблемы со сканированием могут возникать, если сайт создан с помощью технологий Javascript и Ajax , так как поисковые системы пока с трудом сканируют подобный контент.

Как управлять сканированием страниц

Запуск и оптимизация сканирования сайта

Существует несколько методов пригласить робота-паука к себе на сайт:

Разрешить сканирование сайта, если он был запаролен на сервере, и передать информацию об URL c помощью HTTP-заголовка «referer» при переходе на другой ресурс. Разместить ссылку на ваш сайт на другом ресурсе, например, в соцсетях. Зарегистрироваться в панелях вебмастеров Google. Сообщить о сайте поисковой системе напрямую через кабинет вебмастеров Google. Использовать внутреннюю перелинковку страниц для улучшения навигации и сканирования ресурса, например, хлебные крошки. Создать карту сайта с нужным списком страниц и разместить ссылку на карту в robots.txt.

Запрет сканирования сайта

Для ограничения сканирования контента следует защитить каталогов сервера паролем. Это простой и эффективный способ защиты конфиденциальной информации от ботов. Ставить ограничения в robots.txt. Использовать метатег <meta name=”robots”/>. С помощью директивы “nofollow” стоит запретить переход по ссылкам на другие страницы. Использовать HTTP-заголовок X-Robots tag. Запрет на сканирование со стороны сервера осуществляется с помощью HTTP заголовка X-Robots-tag: nofollow. Директивы, которые применяются для robots.txt, подходят и для X-Robots tag.

Больше информации о использовании http-заголовка в справке для разработчиков.

Управление частотой сканирования сайта

Googlebot использует алгоритмический процесс для определения, какие сайты сканировать, как часто и сколько страниц извлекать. Вебмастер может предоставить вспомогательную информацию краулеру с помощью файла sitemap, то есть с помощью атрибутов:

<lastmod> — дата последнего изменения файла;

<changefreq> — вероятная частота изменений страницы;

<priority> — приоритетность.

К сожалению, значения этих атрибутов рассматриваются роботами как подсказка, а не как команда, поэтому в Google Search Console и существует инструмент для ручной отправки запроса на сканирование.

Выводы

Разный контент обрабатывается ботами в разной последовательности. Это позволяет одновременно обрабатывать огромные массивы данных. Для улучшения процесса сканирования нужно создавать карты сайтов и делать внутреннюю перелинковку — чтобы бот смог найти все важные страницы. Закрывать информацию от индексирования лучше с помощью метатега <meta name="robots" content="nofollow"/> или http-заголовка X-Robot tag, так как файл robots.txt содержит лишь рекомендации по сканированию, а не прямые команды к действию.