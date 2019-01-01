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SEO

Что такое релевантные страницы?
Галина Коваленко
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Сложность: изи изи
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Продолжаем рубрику «Азбука SEO» и сегодня говорим об одном из ключевых понятий поискового продвижения.

Релевантность — это соответствие того, что вы искали тому, что нашли.

Если речь идет о страницах (сайтах), подразумевается соответствие контента запросу. Чем точнее страница отвечает на запрос, раскрывает нужную тему, решает задачу пользователя, тем (при прочих равных) выше ее позиция в поисковой выдаче.

Релевантность выглядит по-разному

Допустим, мы хотим купить iphone 11 pro max 256gb gold. В топе поисковой выдачи находятся интернет-магазины электроники. Перейдя по любой из ссылок первой страницы поиска, увидим нужный телефон.

запрос iphone 11 pro max 256gb gold

Бывают более неоднозначные запросы, и поисковой системе приходится предугадывать, какой из результатов окажется полезнее пользователю. Выдача при таких запросах выглядит уже не столь однородно. Например, по запросу «бухгалтер» Google миксует в выдаче сайты поиска работы, Википедию и профессиональные сайты.

запрос бухгалтер

Еще один пример смешанного запроса:

ещё один смешанный запрос

Существуют довольно неожиданные результаты поисковой выдачи. Правда, неожиданными они будут не для всех.

Поисковый запрос Колеса трактора

Выдача по запросу метель

запрос про сушку

Из года в год поисковые системы совершенствуют алгоритмы поиска и вероятность того, что на первых страницах поисковой выдачи будут нерелевантные результаты стремится к нулю.

Как поисковые системы оценивают релевантность

В интернете огромное количество страниц соответствует тому или иному запросу. Поисковые системы создают алгоритмы ранжирования, чтобы релевантные результаты занимали верхние позиции в выдаче.

Именно от ранжирования зависит качество поиска — то, насколько поисковая система умеет показать пользователю нужный и ожидаемый результат. Формулы ранжирования строятся также автоматически — с помощью машинного обучения — и постоянно совершенствуются.

Яндекс — принципы ранжирования поиска

Одного лишь релевантного контента будет недостаточно, чтобы занять высокое место в выдаче. Важно, чтобы он решал задачу пользователя, помогал находить пути выхода из проблемной ситуации — приносил пользу. При этом робот поисковой системы должен получить доступ к странице и понять контент.

Алгоритмы поисковых систем оценивают сотни самых разных факторов: от наличия ключевых слов до скорости загрузки сайта:

Поскольку алгоритм Google постоянно улучшается, не стоит пытаться разгадать его и соответствующим образом изменить свой сайт. Вместо этого создавайте хороший оригинальный контент, который понравится пользователям, и следуйте при этом нашим рекомендациям.

Google справка

SEO-специалисты предполагают, что таких факторов ранжирования более 200, а их вес зависит от тематики.

Методы оценки релевантности

Объективно оценить релевантность определенной страницы или сайта скорее невозможно, чем наоборот. С каждым днем результаты поиска становятся все более персонализированными. Они зависят от местоположения пользователя, истории поиска, устройства, с которого этот поиск совершают и множества других факторов. То есть, позиция сайта в поисковой выдаче меняется не только изо дня в день, но и от пользователя к пользователю.

Целесообразно проверять релевантна ли страница определенному запросу и какое место в поисковой выдаче она занимает. Это можно сделать вручную или с помощью специальных инструментов:

  1. Вручную.

Чтобы проверить ранжируется ли ваш сайт по ключевому запросу, можно воспользоваться поиском в Google, Яндекс или другой поисковой системе. Рекомендую делать это в режиме «Инкогнито», чтобы ваша история поиска не повлияла на результаты.

В моём случае, по ключевому запросу «купить nissan», сайт OLX.ua занимает пятую позицию в поиске.

запрос Купить Ниссан

  1. Вручную с использованием оператора сайта site:domen.com.

Чтобы определить наиболее релевантную ключевому запросу страницу на сайте, можно воспользоваться оператором поиска site:domen.com.

оператора сайта sitedomen com

То есть первую в выдаче страницу Google определяет как наиболее релевантную ключевому запросу «купить машину» на сайте OLX.ua.

Поиск с  оператором site:domen.com актуален и для Яндекса:

sitedomen com актуален и для Яндекса

Без оператора поиска на первой позиции совсем другая страница:

Запрос Купить машину

  1. Netpeak Checker

Для проверки большого количества ключевых слов можно воспользоваться парсингом поисковой выдачи от Netpeak Checker.

Парсер Netpeak Checker

В окно с левой стороны вписываем ключевые запросы:

Вносим ключевые запросы

Переходим во вкладку «Настройки»:

На вкладке настройки

Выбираем выдачу поисковой системы, которую спарсим, далее определяем необходимое количество результатов. В дополнительных настройках выбираем пункт «Поисковые системы». Выбираем геолокацию и язык.

пункт Поисковые системы

Результаты получаем в таком виде:

Так выглядит результат в Чекере

  1. Majento

Инструмент позволяет провести подробный анализ контента страницы на релевантность продвигаемых поисковых запросов.

В соответствующие окна вводим адрес страницы и ключевое слово, которое нас интересует.

вводим адрес страницы и ключевое слово

подробный анализ контента страницы

  1. Istio

Бесплатный онлайн сервис, который анализирует такие параметры как длина текста, количество слов, их релевантность и плотность.

сервис Istio

Как повысить релевантность страницы/сайта

  1. Сбор семантическое ядра и группировка по схожим запросам.

Необходимо понять, как ваш сайт ищет пользователь. На этом этапе собираем ключевые слова с помощью таких сервисов как Serpstat, Планировщик ключевых слов от Google ads или Яндекс Wordstat. Важно именно собирать семантическое ядро, а не генерировать его: вы удивитесь какие формулировки люди вбивают в строку поиска.

  1. Оптимизация мета-тегов и заголовков h1-h6.

Далее, с помощью уже собранного ядра составляем мета-теги и заголовки для страницы. Размещайте ключевые слова ближе к началу title и description.

  1. Написание контента для страницы.

Опираясь на ключевые слова, составляйте полезный, уникальный контент для страницы. Помните, что тексты следует писать для пользователей, а не машин, не пытайтесь угодить поисковым роботам, иначе вас ждёт обратный эффект. После того, как текст написан проверьте его на текстовую релевантность ( уникальность, наличие ключевых и LSI слов).

  1. Технические характеристики сайта.

Не забывайте о юзабилити сайта и скорости загрузки страниц, при плохих показателях ваш контент рискует остаться непрочитанным.

  1. Ссылки

Наличие ссылок с тематических сайтов с релевантными анкорами помогут занять позиции в ТОПе.

  1. Правильная структура сайта

У SEO специалистов есть правило: «Одно ключевое слово — одна страница».

Каждую страницу сайта стоит оптимизировать под одно ключевое слово (+ хвост запросов). Для каждого ключевого запроса создаем отдельную посадочную страницу, за исключением синонимов.

Например, если страница по продаже автомобилей содержит авто марки BMW и Audi, по запросу пользователя «купить бмв» странице будет сложно занять ТОП в выдаче.

Выводы

Релевантные страницы — страницы, которые наиболее полно отвечают запросу пользователя. Поисковые системы заинтересованы размещать релевантные страницы как можно выше в результатах поиска, чтобы быть максимально полезными для пользователей.

Существуют специальные алгоритмы ранжирования, которые учитывают сотню разных факторов от наличия уникального контента до скорости загрузки сайта.

Для того, чтобы попасть в топ поисковой выдачи по ключевому запросу, нужно правильно оптимизировать страницу под этот запрос:

  • собрать семантическое ядро;
  • оптимизировать мета-теги страницы;
  • подготовить полезный для пользователя контент;
  • правильно составить структуру сайта;
  • поработать с ссылочной массой и техническими характеристиками сайта.
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Галина Коваленко

В 2019 году пришла на позицию интерна в SEO-департамент агентства. Сейчас — джуниор.

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