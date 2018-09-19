Триггеры в маркетинге в случае их правильного использования повышают конверсию. Для такого результата нужно знать, какие психологические приемы подойдут представителям конкретной целевой аудитории.

Что такое триггер в маркетинге

Это способ ненавязчивого воздействия на потенциального клиента путем использования психологических приемов в текстах, заголовках и остальном контенте. Важно, чтобы посетитель страницы не заподозрил, что на его решение кто-то пытается повлиять. Поэтому использовать триггеры в больших количествах заведомо неправильно.

В своей книге о рекламных посланиях известный рекламщик Джо Шугерман описывает десятки психологических приемов воздействия на потенциального покупателя. Это не значит, что все они подходят для каждого продукта. Перед определением списка триггеров необходимо досконально изучить потребности целевого потребителя и ответить на вопросы:

Что ищет мой клиент? Какими фразами он ищет продукт? Какие проблемы он испытывает без продукта? Что произойдет когда он получит продукт? Что я могу предложить бесплатно взамен на контактные данные человека? Что я могу подарить за купленный продукт на моем сайте? Мой продукт одноразовый или влечет за собой последующие покупки одним и тем же человеком?

Вопросы можно дополнять в зависимости от тематической ниши и особенностей бизнеса, сайта, продукта. По сути, триггер в маркетинге — это и есть крючок, за который цепляется потенциальный клиент. На этом этапе он начинает задумываться «а не купить ли мне этот продукт прямо сейчас?» и борется со своими сомнениями. Ваша цель — исключить эти сомнения и естественно подвести к решению о покупке.

Какие бывают триггеры

Чувство собственности

В этом случае важно, чтобы читатель ощутил себя владельцем вашего продукта в настоящем времени. Пример: «Представьте у себя в руках новый смартфон, который реагирует на каждое прикосновение пальцев за доли секунды».

Честность, надежность и порядочность продавца

Укажите несущественные минусы продукта, чтобы вызвать доверие читателя. Докажите свою надежность реальными отзывами, лучше с видео. Создайте образ порядочного человека, с которым приятно иметь дело. Например, пообещайте ответить на все вопросы еще до покупки продукта, покажите фотографии реальных людей в руках с покупкой.

Доказательство ценности продукта

Докажите по пунктам, почему продукт имеет ценность для покупателя. Какие существенные преимущества получит человек, и почему он должен выкладывать свои деньги за эту покупку? Например, опишите насколько облегчит жизнь молодой маме автоматическое устройство для приготовления детских смесей.

Игра на жадности

Мало кто пройдет мимо ценного продукта за небольшую стоимость. «Мы продаем оригинальные i-Phone на 20% дешевле, чем другие. Найдете дешевле — вернем деньги», «Купи 2 и получи 3-й в подарок» и подобные предложения.

Убеждение в удовлетворении от покупки

Убедите читателя в том, что покупка вашего продукта — единственно правильное решение. Предложите бесплатную демо-версию, гарантию или возврат денег в полном размере. Еще до совершения покупки человек должен быть уверен в получении удовлетворения от нее.

Свидетельство компетентности

Укажите нечто особенное о продукте или компании в целом. Например: «Только мы бесплатно выдаем подарки при заказе детской комнаты» или «Наша компания занимает лидирующую позицию на рынке». Важно указывать правдивую информацию без явного преувеличения.

Следование модным трендам

Сообщите читателю, что обладать вашим продуктом модно и престижно: «У всех модных родителей есть электросамокат!» или «Бирюзовый цвет в интерьере — на пике моды».

Желание быть частью общества

Сыграйте на желании человека быть частью общества: «70% владельцев смартфонов с Android уже скачали это приложение. А ты установил его на свой смартфон?».

Желание быть уникальным

Сообщите читателю, что ваш продукт приобретают только особенные люди. Например: «Все, кто покупают наши сигары, становятся участниками закрытого VIP-клуба» или «Обладать нашими часами — также престижно, как управлять Mercedes».

Интрига.

Не выкладывайте сразу всю информацию, оставляйте интересное на потом: «Вы станете участником крутого тренинга, но самое интересное вас ждет после старта курса».

Временные рамки

Этот прием подразумевает сообщение об ограничении предложения. Например, об окончании скидки через 2 дня. Или о том, что осталось всего несколько товаров по старой цене. Многие перечеркивают старую цену и пишут заниженную с ограничением по срокам. Цель — создать ощущение необходимости срочно действовать.

Страх

В этом случае нужно сыграть на страхах целевой аудитории: «Наш психологический тренинг помогает избежать развода» или «Этот крем помогает избавиться от 80% морщин».

Обещание незамедлительного получения

Пообещайте доставить товар сразу же после оформления заявки. Или напишите, что перезвоните в течение 15 секунд после нажатия кнопки вызова на сайте. Многие не готовы тратить свое время на сомнения и сразу реагируют на подобные предложения.

Эксклюзивное предложение

Сделайте необычное предложение или предложите редкий продукт посетителю сайта. Важно, чтобы никто другой не предлагал подобное своим потенциальным покупателям.

История из реальной жизни

Поделитесь интересными фактами из своей практике или расскажите случай из жизни. Эту информацию можно оформить в виде отзывов от прошлых клиентов либо подать в виде блоков с иконками, картинками, фотографиями.

Чувство вины

Подарите что-то своему читателю и он почувствует себя обязанным. Купон на скидку, бесплатная книга или услуга — после этого многие не могут уйти из сайта просто так.

Указание точной стоимости

Конкретная цена дает чувство стабильности и увеличивает доверие к продавцу.

Правила использования триггеров

Оптимальное количество приемов. Можно удачно использовать один триггер вместо комбинирования сразу нескольких на одной странице сайта. Отсутствие глупых предложений. Любая информация должна быть осмысленной и логичной. Использование правдивых данных. Любые числа и сведения о компании должны подтверждаться фактами. Ориентирование на характер потенциального клиента и его потребности. Желания студента отличаются от нужд домохозяйки, поэтому им не всегда можно сделать одинаковое предложение. Выбор подходящего времени для рекламы. Нужно учитывать сезонность, время для почтовой рассылки, оптимальный период между письмами.

Простая подача информации. Предложение должно быть понятным с первого взгляда.

Запомнить

Триггер в маркетинге — это способ воздействия на психику человека через текстовое сообщение. Такие приемы используют в email-рассылках, рекламных объявлениях, а также в контентной части сайтов. Один триггер может подтолкнуть к конкретному действию или подготовить потенциального клиента к следующему шагу. Это неотъемлемая часть воронок продаж.