Песочница

Экстаз перфекциониста: трехмерные анимации Андреаса Ваннерштадта в рекламе брендов
Георгий Рябой
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Потребность структурировать мысли вдали от информационного шума стала причиной появления slow marketing и течения slow life в целом. Если кратко, это ориентация на простоту, неспешность и естественность. Циклические трехмерные анимации шведского художника Андреаса Ваннерштадта вполне соответствуют slow-стилю.

Синхронные движения геометрических фигур в работах художника можно наблюдать часами. При этом склонные к перфекционизму зрители испытывают трудно объяснимое удовольствие. Его называют ASMR (автономной сенсорной меридиональной реакцией). Феномен ASMR выражается в чувстве эйфории или глубокого спокойствия, а на физическом уровне — приятными ощущениями покалывания и мурашками по коже.

Такие эмоции значительно снижают стресс. Недавно это использовали руководители Стокгольмского метро — работы Ваннерштадта начали транслировать в подземке для тех, кто возвращается с работы:

В этом посте я собрал примеры рекламных коллабораций художника с брендами — от Google до Swarovski. Побольше запретных удовольствий нам, друзья перфекционисты!

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Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andreas Wannerstedt (@wannerstedt)

А какие ваши guilty pleasures в рекламе? Делитесь в комментариях.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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