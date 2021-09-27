В начале сентября судья Ивонн Гонзалес-Роджерс вынесла решение по иску Epic Games к Apple. Полное решение содержит 185 страниц текста и прочесть его не очень просто из-за сложного юридического языка и обилия ссылок, как и полагается, но я постарался справиться.

Правда, большую часть текста можно смело пропускать — она содержит описание истории компании и продуктов, ставших предметом спора, и это всё нам известно, в том числе из материалов процесса. Интересно становится там, где начинается анализ позиций сторон, свидетелей и формируется позиция самого суда.

Apple — не монополисты

Одним из ключевых вопросов является определение рынка, на котором действуют оба участника процесса. Подробно проанализировав аргументы сторон, суд не согласился ни с позицией Epic, что речь идет о рынке iOS-игр и платежей в них, ни с позицией Apple, что рассматривать следует рынок компьютерных игр вообще и транзакций в таковых.

Позиция суда — речь идет о рынке транзакций в мобильных играх и на нем Apple занимает весомую, но не монопольную, позицию. По разным подсчетам, суд оценивает долю компании на этом рынке в 55%, отмечая, что сложно при этом говорить о монополии, поскольку существует Google/Android, на рынок заходят новые компании и явных барьеров для этого не существует.

Суд считает, что речь идет о глобальном рынке, хотя Apple настаивала на рассмотрении рынков каждой страны отдельно.

Одним из следствий такого определения релевантного рынка является то, что часть обвинений Epic Games отвергаются, поскольку просто не относятся к предмету рассмотрения. Например, суд отклонил обвинение в нарушении Apple второй статьи закона Шермана, запрещающего создание монополии — просто поскольку Apple не является монополией на том рынке, который суд выявил как релевантный.

Суд отклонил обвинения Epic в нарушении Apple федерального антимонопольного законодательства практически полностью, указав, что модель дистрибуции iOS приложений и использование IAP не нарушает закон Шермана — хотя невозможность альтернативных магазинов и приводит к некоторому ограничению конкуренции, но Apple реализует свою политику таким образом, что это увеличивает безопасность, а следовательно — привлекательность для пользователя, способствует конкуренции между разработчиками и при этом защищает интеллектуальную собственность Apple.

Как судья отметила в самом начале решения, «антимонопольное законодательство защищает конкуренцию, но не конкурентов». Для эффективного функционирования свободного рынка важны результаты конкуренции в виде инноваций и пользовательского удовлетворения.

Даже тот факт, что Apple обладает долей в 55% на рынке, признанном судом релевантным иску, не означает, что речь должна идти о принятии антимонопольных мер.

Сам по себе успех не является незаконным, продолжает судья. Ключевыми критериями для рассмотрения являются отрицательные стороны такого положения — ограничения для входа, уменьшение инноваций, сокращения производства, необоснованные повышения цен. Суд таковых не нашел.

Единственный пункт обвинения Epic, с которым согласился суд, — это обвинение в нарушении закона штата Калифорния о нечестной конкуренции. Речь идет о запрете на демонстрацию альтернативных платежных опций пользователям приложений, запрете на информирование о них и о размерах комиссий Apple. Суд признал, что такой запрет является «начальным нарушением закона» и вынес отдельное определение о том, что Apple не имеет права запрещать разработчикам информировать пользователей о существовании альтернативных системах оплаты.

Определение вступит в силу в течение 90 дней. Обратите внимание — оно не обязывает Apple разрешить встраивание альтернативных платежей в приложения, тем более, что в другом месте суд соглашается, что одновременное присутствие разных платежных систем может ввести пользователя в заблуждение и ухудшить его опыт использования.

Что дальше

Как и было понятно в самом начале, этот суд не последний. Epic Games подали апелляцию на решение суда по иску против Apple в окружной апелляционный суд Калифорнии. Детали апелляции пока неизвестны, кроме того, что оспаривается всё решение, включая вынесенное в адрес Apple определение, обязывающее компанию не препятствовать разработчикам, желающим информировать пользователей об альтернативных возможностях для оплаты.

Apple уведомила Epic Games, что не будет рассматривать требования восстановить аккаунт разработчика компании (без чего невозможно опубликовать Fortnite в AppStore) до окончательного рассмотрения иска Epic vs Apple. Точнее, ссылаясь на решение суда, Apple подчеркнула, что имела право заблокировать аккаунт, а после решения Тим Суини, CEO Epic, заявлял, что компания не откажется от альтернативных платежей, были и другие заявления. Короче, Apple не собирается восстанавливать аккаунт и более того — даже не собирается рассматривать заявления об этом, пока решение суда не вступит в законную силу и не будет подлежать апелляции.

Как совершенно верно прокомментировал сам Суини в твиттере, полное исчерпание всех апелляций может занять до пяти лет. Ну да, а кто же первым пошел в суд?

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