Легкий старт почти без вложений — как начать продавать на Etsy и продвигать свои товары на американском и европейском рынках? Кратко, четко и по делу раскрываем еще более востребованную в рамках карантина тему екоммерса на международном маркетплейсе.

Здравствуйте, я соучредитель магазина вязанных детских изделий MamalamaKids. А также маркетолог, специалист по социальным сетям и экс-руководитель магазина пряжи и аксессуаров для вязания. Сегодня поделюсь маленькой историей успеха — о том, как мы с подругой стартовали на Etsy и увеличили посещаемость своего онлайн-магазина в 20 раз за два месяца.

В сторону площадки Etsy.com — этакого Amazon-а для хендмейдеров — посматривали давно. Наш скромный проект вязаных изделий для малышей отлично продавался на локальных хендмейд фестивалях, но душа хотела большего.

Справка Etsy — это P2P сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы и винтаже. По состоянию на первый квартал 2018 года, 2 млн пользователей продает здесь около 45 млн товаров 30 млн покупателей.

Содержание

1. Про проект MamalamaKids

2. Как оптимизировать магазин на Etsy

3. Что помогло увеличить продажи?

3.1. Ключевые слова

3.2. Количество листингов: 2-5 вариаций одного товара

3.3. Красивые фотографии в фирменном стиле

3.4. Постоянная активность в магазине и отзывы покупателей

3.5. Контекстная реклама в рамках Etsy

4. Как работает оплата и доставка?

5. Сколько времени занимает работа над проектом?

6. Как ещё может заработать опытный этси-предприниматель.

7. Коронавирус 2019-2020: Etsy в период изоляции

Про проект MamalamaKids

Проект MamalamaKids начинался тривиально: как тандем творчества и предпринимательства. Галина Коннова, мой талантливый друг детства — автор всех наших изделий. Она разрабатывает их лично, долго и кропотливо доводит до желаемого вида, а после передает в конвейерное производство нашим помощникам — мастерицам. Я же занимаюсь всеми организаторскими, маркетинговыми и sales-задачами.

Опыт последних лет в роли руководителя магазина пряжи и аксессуаров помог в построении многих организационных процессов для нового проекта, не говоря уже об отличной базе оптовых поставщиков пряжи, которую мы также использовали для ManalamaKids.

Зная не понаслышке, как заморский покупатель ценит ручную работу и изучив конкурентов, мы осознавали, что наши изделия, почти наверняка, будут пользоваться спросом. Тем большим было удивление, когда, создав магазин и наполнив его 20-30 товарами, мы не получили ожидаемого шквала продаж.

Как же так? Ведь спрос на детские пледы/шапки на площадке велик, наши работы хороши, а цены конкурентны. Ответ прост и для читателей блога по интернет-маркетингу очевиден , но что-то нам помешало это осознать два года назад. Тогда магазин был отправлен прокрастинировать до лучших времен.

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Как оптимизировать магазин

Осенью прошлого года родилась мысль сделать привязку товаров не к тематике («детская одежда»), а к событиям («подарки»). Данная сфера, безусловно, еще более конкурентна, чем сфера одежды, но в этот раз мы уже позаботились о SEO и собрали пул крутых ключевиков. Сделали это при помощи Etsyrank.com — сервиса аналитики непосредственно в рамках площадки Etsy.

Кроме того, обновили фото и сузили ассортимент, максимально унифицировав его. Также воспользовались подсказками наших покупателей: запросами о наличии того или иного набора. Уделили время отработке идеального (по нашим меркам) изделия, фотосессии товаров, оформлению и переоформлению магазина. Наконец, к концу апреля мы начали работу в новом формате.

Результат не заставил себя ждать: сравнительно с абсолютным нулем продаж в январе, феврале и марте, мы получили 6 продаж в апреле, 32 в мае, 45 в июне и уже поставили план на 60 продаж в июле. Общее количество просмотров на сайте увеличилось в 20 раз: с 500 в месяц в январе до 10К в месяц в июне.

Что помогло увеличить продажи?

Если выделить тезисно, то нам помогли фичи.

1. Ключевые слова

Для себя мы определили соотношение demand/competition для рабочего тега в рамках «не менее 10 запросов в неделю/не выше 2000 листингов (товаров) в выдаче» и сделали такие теги основными. Конечно, мы используем и высокочастотные ключевые слова, но исключительно для платной рекламы.

2. Количество листингов: 2-5 вариаций одного товара

Чем больше товаров в магазине, тем выше шансы найти на них покупателя. Мы предлагаем около 50 позиций, но любую из них можно опубликовать в виде товара неограниченное количество раз.

К примеру, один и тот же набор игрушка+ботинки у нас находится в категории «Gifts for mom to be», «Pregnancy reveal», «Baby gifts set», «Llama gifts», «Baptism gifts». Не говоря уже о том, что для каждой позиции есть варианты расцветки, фотографии которой залиты как самостоятельный товар. В качестве обложки (первое фото товара) стараемся ставить фотографии с разных ракурсов. Правда, это не всегда возможно, поэтому допускаем и абсолютные копии.

Важно: если делаешь копию, нужно менять title и теги, иначе данное действие теряет всякий смысл. А так, имея не одну, а 2-5 вариаций одного товара с разными ключами под разные направления, шансы на продажу повышаются. На данный момент у нас 645 активных листингов и это не предел.

3. Красивые фотографии в фирменном стиле

Об этом сказано так много, что я не буду повторяться. Отмечу только, что мы пробовали разные варианты и для нас фото а-ля Instagram (деревянный фон, стильный фильтр, флетлей) сработали хуже, чем четкая предметка на белом фоне. Поэтому постепенно мы перевели все наши фото в этот стиль. Наверно, это логично — Etsy, все же, магазин, а не социальная сеть. Но я знаю немало случаев, когда работает обратное.

4. Постоянная активность в магазине и отзывы покупателей

Каждый день мы добавляем минимум три товара. Во-первых, каждому новому листингу площадка дает некий буст на первые 1-2 суток. То есть он показывается в выдаче выше, чем его более старые «собратья». Это, кстати, работает в целом и для новых магазинов.

Новичкам площадка подыгрывает и дает фору в выдаче, поэтому очень важно открыть магазин и сразу же активно его развивать. Мы в свое время этого не сделали. Во-вторых, как поговаривают знатоки, сама площадка любит живые магазины, в которых регулярно что-то обновляется. Их товары показываются выше. Очень и очень хорошо на рейтинг магазина влияют отзывы покупателей.

5. Контекстная реклама в рамках Etsy

На данный момент мы придерживаемся следующей схемы: 30% от оборота в месяц формируют бюджет на маркетинговые траты для следующего месяца. Такая формула показывает положительные результаты и окупает себя, но срок статистики пока не очень велик, поэтому здесь что-либо анализировать рано. Поговорим зимой.

Интересный факт: американцы готовятся к праздникам не просто заранее, а очень заранее. Так, скажем, у них есть популярная тема Christmas in July, когда народ покупает со скидкой некоторые подарки к грядущему Рождеству. Да, к Рождеству. Да, за полгода.



американцы готовятся к праздникам не просто заранее, а очень заранее. Так, скажем, у них есть популярная тема Christmas in July, когда народ покупает со скидкой некоторые подарки к грядущему Рождеству. Да, к Рождеству. Да, за полгода. И еще один интересный факт: пик запросов «Valentine’s Day Gift» в Google Trends приходится никак не на февраль, и даже не на январь. На когда бы вы думали? 20-е числа ноября. Аккурат под Black Friday, ага.

Как работает оплата и доставка?

Есть некоторые нюансы в работе с площадкой из Украины: во-первых, все оплаты лучше всего осуществлять через PayPal, а у нас этот сервис не работает на прием платежей. Поэтому большая часть украинских продавцов пользуется услугами посредника, вкладывая комиссию за их сервис в цену. Для других стран СНГ, насколько знаю, эта проблема не так актуальна.

С отправками товара все просто: государственный перевозчик Укрпошта прекрасно справляется с этой миссией, осуществляя более чем удобный онлайн-трекинг отправлений на сайте. С недавнего времени появилась возможность оформлять все отправки через личный кабинет.

Сроки тоже приемлемые: так посылка, скажем, в США (а 60% покупателей Etsy оттуда) доезжает за 14 — 18 дней. Стоимость отправки варьируется только по весу: до 250 грамм — примерно $6, до 500 грамм — $12, до килограмма — $18. Отправку оплачивает покупатель, площадка автоматически добавляет ее стоимость к счету.

Совет: подарочная упаковка делает товар привлекательнее, а возможность оформить его как подарок высоко ценится на Etsy (mark as gift: то есть, продавец не вкладывает инвойс и открывает опцию добавления gift message). Вот так гифт-месседжи оформляем мы:

Сколько времени занимает работа над проектом?

Etsy — отличный шанс для отечественного хендмейдера, у которого нет значительных средств на открытие собственного дела, но есть много усердия и достаточное количество свободного времени. Вот уже год находясь в декретном отпуске, я поняла, насколько это ценный ресурс. Даже сейчас я пишу эту статью в заметках на своем телефоне, сидя в парке со спящим ребенком. А оглядываясь на свое «доматеринское» время поражаюсь, насколько неэффективно расходовала его тогда.

Как все успевать? Когда-то я с умным видом отвечала «делегировать». Сейчас понимаю, что даже это не выход, ведь на ранних этапах работы с собственным проектом делегировать задачи особо некому. Поэтому мой совет — повышать эффективность каждой потраченной минуты.

К слову, магазин пряжи был закрыт не из-за того, что я не успевала совмещать два проекта. Он перестал существовать потому, что во-первых, довольно сложно вести бизнес в низкомаржинальной сфере. Во-вторых, появилось огромное количество демпингующих игроков рынка (магазины-однодневки в соцсетях и организаторы совместных закупок), которые здорово повлияли на наши обороты.

Максимальное комбинирование дел приводит к чрезвычайной выжимке времени по эффективности. Сейчас буду говорить тривиальные вещи, но, я, к примеру, никогда не мою посуду и не готовлю еду, пока ребенок спит. То, что могу сделать при бодрствующем малыше, делается при бодрствующем малыше. Период сна сына — 100% эффективность мамы, поэтому он чаще всего посвящен работе. Но и наличие няни (пусть на несколько часов в день) помогает абстрагироваться от домашних дел и закончить статью в блог, начатую два дня назад в парке на скамейке :)

Как ещё может заработать опытный этси-предприниматель?

Помимо продвижения своего бизнеса на этси я занимаюсь личными консультациями новичков на этой площадке. К этому пришла не сразу. Все началось с запросов по сарафанному радио от знакомых и не очень людей, которые просили поделиться опытом и знаниями. Их в какой-то момент стало так много, что я поняла, что трачу на такие встречи немало личного времени, которое правильно будет монетизировать. А также правильно будет систематизировать материал, чтобы выдавать его в более четком виде.

На данный момент я очень рада, что приняла решение заниматься консультациями систематично. Во-первых, 100% положительные фидбеки подсказывают, что я на верном пути. Во-вторых, я искренне считаю это направление перспективным и прибыльным и рада, что все больше украинских талантливых мастеров и дизайнеров туда направляются.

Всех желающих покорить Этси-вершины жду на своей официальной страничке.

Также следите за обновлениями на моём YouTube-канале.

Коронавирус 2019-2020: Etsy в период изоляции

Что касается изменений в сфере в связи с текущей ситуацией, карантином и изоляцией, их несколько.

Во-первых, конечно, лично я наблюдаю повышенный интерес к сфере продаж на Этси со стороны новичков — что вполне понятно. Очень разумно воспользоваться, насколько это возможно, ситуацией и уделить освободившееся время обучению. Кроме того, сфера онлайн продаж в который раз показывает, что будущее именно за ней.

Этси — отличная возможность легкого старта без особых вложений.

Во-вторых, всю прошлую недели мы четко наблюдали спад продаж и падение трафика в наши Этси-магазины. Видимо, аудитория только осознала всю серьезность ситуации и «затихла». Но уже с понедельника продажи возобновились и на данный момент разницы с, например, предыдущим месяцем я почти не вижу.

Третье, и главное, что хотелось бы отметить, — это невероятная сплоченность и взаимоподдержка многочисленных участников процесса. Начиная от спецов и авторов курсов, которые делятся супер-полезной инфой бесплатно и открывают доступы к своим вебинарам и заканчивая нашими основными контрагентами в работе. Это, например, администрация площадки.

В последней рассылке CEO Etsy Джоша Силвермана продавцов порадовали возможностью не оплачивать комиссию (а сюда входит и плата за рекламу, так что суммы подразумеваются очень немаленькие), а также новостями о том, что Этси планирует вложить дополнительные 5 млн долларов в рекламу в апреле + откладывает некоторые платные нововведения (не буду останавливаться на них, подробно можно узнать в моем телеграм-канале) до мая.

Или, скажем, Укрпочта, на ФБ-странице которой подробно рассказывают, на какие ухищрения команда идет, чтобы не останавливать экспорт наших грузов в мир в условиях ограниченного авиасообщения.

Для многих из нас ситуация сейчас более чем стрессовая, но крайне важно ощущать поддержку не только от таких же продавцов, которые, как и ты, попали в кризисную ловушку. Очень и очень мотивирует, поддерживает и придает сил сплоченность разных структур, разных людей. Да, в мире много алчности, коррупции, зла и мошенничества. Но любви, поддержки, взаимопомощи и добра намного-намного больше. И поэтому у меня нет сомнений, что победа за нами.

P.S.: если кто-то из вас после прочтения этой статьи решит открыть свой Etsy-магазин, буду рада, если вы воспользуетесь моей реферальной ссылкой. Тогда каждый из нас получит по 40 бесплатных товаров (публикация каждого листинга на площадке стоит $0,2, но при регистрации по рефералу можно получить 40 штук бесплатно).

Спасибо и удачи!

Важно запомнить

Благодаря площадке Etsy мы: