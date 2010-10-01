Факторы ранжирования в Facebook: результаты исследования 2010 года, часть 2

Факторы ранжирования страниц в результатах поиска

Факторы ранжирования страниц являются алгоритмически самыми трудными и комплексными, к тому же, в каком-то плане алогичными. На результаты выдачи страниц сильно влияет история персонализации пользователя. Поэтому исключение фанов и комьюнити как ключевых факторов ранжирования здесь можно считать вообще неуместным.





1. Победа вашего сообщества: спасибо друзьям! В последний раз, когда мы проводили этот тест, еще не существовало страничек сообществ, и результаты поиска выглядели неперсонифицированными. В результатах выдачи доминировали обычные, часто посещаемые страницы. Сегодня, с наступлением эпохи викификации страниц комьюнити, вобравших в себя всю деятельность друзей на стене сообщества, обычные страницы Facebook заняли второе место, и результаты их выдачи зависит от множества факторов.

Обратите внимание, во сколько раз меньше «лайков» у страницы, выданной в топе выдачи на запрос «пицца» по сравнению со второй.

Собственно, рейтинг этой страницы обусловлен поддержкой с помощью упоминаний на страницах друзей пользователя.

2. Странички, которые пользователь уже «лайкнул». Такой же принцип работы, как и в поле подсказок: «лайкнутые» странички имеют больший приоритет.

3. Странички с наибольшим количеством друзей. Смотрите ниже.

4. Склонность к выдаче страничек, «лайкнутых» друзьями пользователей. Нам стало интересно, когда мы заметили один момент: обычные страницы с определенным числом лайков часто находятся ниже страниц, «лайкнутых» друзьями пользователя, в чем заключается отличие от принципа выдачи в поле подсказок. В данный момент, мы собираемся углубиться в изучение персонифицированных и неперсонифицированных факторов.

Любопытные моменты: переход с FB на другие ресурсы

Некоторые результаты выдачи приводят пользователей на внешние домены (любые адреса, кроме Facebook.com) .

Результаты выдачи на верхнем рисунке приводят пользователя на сайт Eventful.com, на котором находится несколько социальных кнопок Facebook.

Факторы ранжирования групп Facebook в результатах поиска

Принципы выдачи результатов для групп FB оказались самыми усредненными и неперсонифицированными.

Показываются пользователи, которые уже являются членами групп. Друзья пользователя также являются членами группы. Ключевое слово поиска находится в заголовке группы. Количество участников группы. Ключевое слово находится в информации о группе.

6. Мы сравнили несколько групп с почти равным количеством участников: плотность ключевых слов в контенте группы имеют небольшое, но устойчивое влияние на ранжирование. Большая частота или плотность ключевиков в контенте повышает рейтинг группы в поисковой выдаче.

В любом случае, набор ключевиков в контенте лучше работает вместе с членством пользователя в группе.

Факторы ранжирования Facebook приложений

Принципы выдачи результатов для приложений FB занимают достойное второе место по последовательности и отсутствию противоречий. В каком-то смысле, поисковое ранжирование приложений и групп социальной сети сходно. 1. Показываются пользователи, которые уже являются «фанами» - или активно пользуются приложением.

2. Друзья пользователей, которые являются «фанами» - или активно пользуются приложением.

3. Общее количество фанатов приложения.

4. Общее количество активных пользователей приложения. Корреляция ранжирования происходит лучшим образом, когда количество «фанов» и активных пользователей приложения выше.

5. Ключевые слова в заголовке приложения. Как и в обычной поисковой оптимизации, размещайте нужные для выдачи ключевые слова в начале названия приложения. 6. Ключевые слова в контенте (body) приложения.

Факторы ранжирования мероприятий в Facebook

Принципы поисковой выдачи мероприятий весьма неоднозначны и запутаны. Такие показатели, как количество приглашений пользователей и их друзей, количество посетителей и географическая близость не коррелирует (или делает это едва-едва) с поисковой выдачей мероприятий. Только посмотрите на этот беспредел на картинке ниже – шесть разных пользователей.

Единственный способ, позволивший нам добиться вменяемых результатов в поисковой выдаче событий:

Пользователь соглашается посетить событие, нажимая кнопку «я пойду» (но никак не «возможно, я пойду»). В Facebook есть такое понятие, как RSVP (с французского «Repondez s'il vous plait» (ответьте, пожалуйста). Когда кто-нибудь присылает вам приглашение посетить какое-либо событие, вы всегда можете видеть кнопки «я пойду», «может пойду», и «не пойду». Первое посещение странички мероприятия пользователем. Ключевой запрос находится в первых словах названия мероприятия Честно говоря, поиск событий в Facebook оставляет желать лучшего.

Факторы ранжирования результатов web-поиска в Facebook

В случае выбора «поиск в сети» в Facebook, результаты выдачи коррелируются с выдачей Bing. Поэтому здесь лучше всего работают принципы SEO-оптимизации Bing. Интересно, сколько людей кликает по кнопке «web results»? Итак, основное:

Результаты поиска коррелируют с Bing. Находится все, что находит Bing. Незначительное влияние персонализации. Никаких вертикалей, просто голый поиск (обычно Bing предлагает 4 вертикали поиска: Региональный, Покупки, Здоровье и Путешествия) Нет строгой корреляции с теми рекламными объявлениями, которые мы видим, вводя тот же самый запрос в Bing.

Adult фильтр. Никакого секса за пределами FB!

Кстати, в web-поиске Facebook есть Adult фильтр. Мы тронуты. Попробуйте поискать лексическую «клубничку», и результаты поиска Bing вас обломают. Уверены, 420 миллионов пользователей Facebook не ищут «приключений» за границами сети FB. Видимо, есть какая-то техническая причина сотрудничества с Bing, который лишь сортирует контент FB. К этому мы вернемся в следующем посте. Попробуйте ввести свои любимые нецензурные запросы в поиске соц. сети. Облом? На самом деле этот фильтр – чистая ирония и лицемерие. Учитывая то, что у рекламодателей есть замечательная возможность нацелиться на более «личностные» потребности пользователей в самом FB.

Проще говоря, Facebook позволяет рекламодателям виртуозно играть на низменных чувствах пользователей, делая «секс вне FB» недоступным для юзеров.

Пять способов попадания в выдачу на Facebook

1. Массовые приглашения, насыщенные ключевыми словами. Все просто до невозможности! Создайте событие с нужным ключевиком в заголовке, и заставьте кого-нибудь рассылать их с утра до ночи. Можете даже скопипастить туда e-mail адреса, когда будете приглашать участников. Более того, пользователю необязательно принимать приглашение и переходить на страничку мероприятия – оно автоматом попадет в поле подсказок. Спам как он есть.

2. Реклама в Facebook. Персонализация. Это не совсем бесплатно, зато для определенных приложений сработает в самый раз. Создайте яркие и привлекательные объявления, с системой оплаты за клик (в расчете на зарегистрированных пользователей FB), которые приведут людей на ту страницу, которую вы хотите прорекламировать. Пользователи будут нажимать «like», комментировать, уходить со страницы – это уже не суть важно: их активность будет засчитываться.

Как только пользователи начнут вводить ключевые слова в поле поиска, они сразу заметят ваше объявление в поле подсказок.

3. Группы/Приложения с большим количеством участников/фанов: размещайте ключевые слова в тексте контента. По вполне понятным причинам, мы не занимаемся ключевым спамом в раскрутке коммерческих страничек наших клиентов, но если бы и занимались, выглядело бы это так:

4. Странички сообществ: пользователи с большим количеством друзей должны размещать ключевые слова в статусах. Создайте вирусный статус и попробуйте вставить в него ключевое слово, по которому хотите раскрутить страничку. Напишите что-нибудь, что зацепит большинство людей, к примеру: «От выброса нефти погибло около секстиллиона маленьких пеликанчиков. Пицца. Пицца. Пицца. Перешли это своим друзьям если не хочешь, чтобы чудные птички вымерли навсегда». Чем дальше распространится вирусное сообщение, тем больше людей поддержат его, поставив в статус.

5. Вставляйте географические наименования в названия мероприятия. В силу того, что поисковая выдача событий работает кое-как, придется вставлять в начало названия мероприятия название вашего города или региона.

6. Создайте аккаунт и назовите его «Аватар Аватаров», а потом зафрендите всех на Facebook. Шутка. Будущее SEO социальной сети Facebook, как искусство достучаться до нужной аудитории хоть и не за горами, но все же пока остается в будущем. Сейчас поисковый движок FB недоработан, его легко обмануть. Иногда даже легче найти людей с помощью Google. А ведь это основное преимущество поиска FB! Искренне надеемся, что наш пост послужит началом долгого и продуктивного диалога по поводу поисковой выдачи в Facebook. Перевод оригинальной статьи с aimclearblog.com