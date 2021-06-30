Фишки, тенденции, WOW-реклама. Что советуют спикеры 8Р

Чуть больше недели осталось до конференции 8Р. Ивент соберет 40 спикеров из топовых компаний, готовых делиться своими знаниями. Вообще-то они делают это уже. Мы попросили рассказать о самых запоминающихся кейсах онлайн-продвижения за прошедший год, интересных фишках и тенденциях. Ответы получили абсолютно разные. Спойлер: что касается раздражающей рекламы, даже противоречивые. Но все одинаково интересные.

Николай Скоропадский

руководитель PPC-агентства Penguin-team

О фишках РРС. Внедрение чат-ботов

Хорошо настроенный чат-бот освобождает команду от рутинных задач и позволяет сосредоточиться на стратегических. Он помогает в обслуживании клиентов и решении типичных вопросов. Обычно для получения какой-либо информации людям приходится шерстить сайт или обращаться в службу поддержки. С чат-ботом все проще и быстрее. Иногда это может стать решающим фактором при принятии решения о покупке.

В сочетании с РРС чат-боты — отличнейшая возможность сконвертировать пользователя. Компания продумывает оффер, создает под него скрипт для чат-бота, настраивает рекламу с целью лидогенерации, чат-бот доводит пользователя до целевого действия.

Использование видеомаркетинга для лидогенерации

К 2022 году видеотрафик будет составлять 82%. А если учесть, что 86% пользователей хотят больше видеоконтента, не использовать его — грех. Причем компании могут генерировать ролики не только для соцсетей, сайта или YouTube, но и включать их в рекламу.

(ист. Wyzowl)

Последние пару лет появились сервисы, с которыми создавать ролики можно без помощи профессионалов. Это позволяет РРС-специалисту запускать много рекламных кампаний на YouTube не только для брендовых целей, но и для лидогенерации. Именно об этом я буду рассказывать на 8Р.

В зависимости от целей можно показывать:

ответы на самые частые вопросы от потенциальных клиентов;

применение товаров в реальной жизни;

отзывы от клиентов и полученные результаты;

закулисье — как делается продукт, как товары готовятся к отправке, как вы работаете;

развлекательный контент.

Тестирование через Google Optimize для оптимизации конверсии

Сосредоточение внимания на пользовательском опыте клиентов в связке с оптимизацией коэффициента конверсии — еще одна тенденция, которую нельзя игнорировать. Если вы не предоставите людям хороший цифровой опыт, они уйдут к конкуренту.

Мы в работе используем Google Optimize. Инструмент супер-user-friendly, позволяет делать тесты, которые существенно увеличивают эффективность трафика, попадающего на сайт.

По сути, это клиентоориентированный подход. Вместо того, чтобы догадываться или на свое усмотрение внедрять какие-то штуки, мы смотрим на отклик клиента:

Как вам картинка? А если так?

А как такой дизайн?

А если такой СТА?

Подобный подход полезно внедрять во все бизнес-процессы. Даже в контекстную рекламу. Можно тестировать и анализировать, какие тексты, заголовки, выгоды, офферы, посылы, призывы к действию работают лучше, а какие только тянут деньги.

Людмила Кривко

оwner SI1ICON

Работа — дома, рост — у Clubhouse, а реклама — в TikTok

Очень запомнилась рекламная кампания Apple. Длинное видео о сумасшествии при работе дома и попытках организовать команду. Но это лучшая Pandemic-Era реклама, на мой взгляд.

Конечно же, появление Clubhouse. И их супер быстрый рост на вирусном маркетинге и игре с «ограниченностью» предложения.

И продолжает удивлять TikTok как рекламная площадка, своим стабильно быстрым ростом.

В целом распределение каналов трафика, по данным STMforum, выглядит так:

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Алексей Лях

co-owner в newage.agency

Сегментируй и автоматизируй

Расскажу про тренды последних лет, которые больше нельзя игнорировать. Итак, изменения, которые обязательно внедрить в 2021 году.

Сегментация KPI

Воронка продаж начинается с момента, когда человек впервые узнает о бренде или даже о продукте.

Наша цель как маркетологов — провести его по воронке see-think-do-care от первого знакомства до постоянных покупок. На разных этапах этой воронки мы ждем от пользователей разных целевых действий, поэтому еще на этапе стратегии нужно закладывать разные KPI.

При продвижении на холодную аудиторию важно, чтобы как можно больше людей узнали о существовании бренда, и здесь можно ориентироваться просто на медийные метрики. А при работе с горячей уже нужно использовать максимально узкие механизмы выявления заинтересованных потребителей, чтобы закрыть конверсию.

Сегментация аудитории

Рекламодатели уже поняли, что к разным аудиториям нужно обращаться с разными месседжами, а не показывать один и тот же ролик, условно говоря, кошатнику и собачнику.

Теперь пора выходить на следующий уровень: сегментировать тех, кто видел вашу рекламу и создавать разные сценарии коммуникации в зависимости от их реакции. Например:

человек посмотрел ролик, давайте покажем ему другой;

человек не досмотрел ролик, давайте покажем его снова;

человек был на сайте и где-то кликнул, давайте покажем ему вот этот баннер.

Современные технологии позволяют автоматизировать этот процесс.

Используйте технологии

Это сэкономит ваши ресурсы и даст больше возможностей масштабироваться. Ручной труд замедляет любое производство, digital — не исключение.

Представим, что мы продаем футболки с кастомными принтами — годом и днем рождения клиентов. На аудиторию 15-25 лет надо сделать 10 креативов и для них по 5 ресайзов — 50 изображений. У сильного дизайнера на это уйдет 16-24 часа работы. Но если мы возьмем Google Studio, в ней можно сделать мастер-баннер и задать параметры его изменения. И на такой запуск уже достаточно 2-3 часов работы.

Это не только сэкономит время на производстве креативов, но даст больше вариаций и облегчит заведение кампании в разы.

Игорь Финашкин

основатель и креативный директор IAMIDEA

Превратить недостатки в невероятные достоинства

Наверное, стоит начать с каноничного. Прекрасная кампания о заплесневелом бургере. Burger King отказалась от красителей, консервантов и ароматизаторов в Whooper. И чтобы показать натуральность своих продуктов, они продемонстрировали, как эти продукты портятся — покрываются плесенью.

Это очень классный способ превратить, казалось бы, недостатки в невероятные достоинства. Идея супер-простая, но взрывная. Именно поэтому об этой кампании писали СМИ по всему миру.

Я просто не представляю, что было бы еще недавно, если бы маркетолог пришел и сказал: «Ребята, а давайте покажем, как наш бургер гниет». В лучшем случае его бы назвали сумасшедшим, в худшем — уволили.

Но есть люди, которым плевать на все условности. Это баловство, это вызов, это смело, это то, что я обожаю.

И еще про смелость

У нашего агентства тоже есть кейс «про смелость». Это кампания для Uklon, мы ее назвали «Ну і видаляй». Она как бы разрешила людям удалить приложение после того, как они используют все бесплатные поездки или промокоды.

Стратегия этой службы такси «Твій рух — твої правила», и мы решили поддержать тех, кто хочет таким образом «кинуть систему». Кампания в итоге дала +70% новых клиентов по отношению к прошлому году.

Как использовать данные

Еще один кейс я увидел на «Каннских львах». Он про использование данных. В министерстве туризма Теннесси увидели проблему: родители часто сталкиваются с недовольными детьми на отдыхе. Читают отзывы в интернете, приезжают в парк развлечений или заповедник, реальность оказывается совсем другой. Детям становится скучно, и они хотят домой. Весь отдых — насмарку.

Поэтому в Теннесси разработали трекер смеха. Они поняли, что это будет самая честная оценка — детям хорошо там, где они смеются. С помощью специальных устройств создали карту мест, где дети смеются, и мест, где этого не происходит. А все данные публиковали на сайтах, где мамы и папы обычно ищут варианты семейного отдыха.

Мне как родителю это очень близко. Ну и нельзя не отметить, что это крутая кампания, совместившая в себе и идею, и технологичность, и креатив.

Другой пример эффективного использования данных — кейс Airbnb. Проанализировав данные, они поняли, что 6% их пользователей и сдают, и арендуют жилье. Причем, арендуют такое же жилье, в котором живут или хотели бы жить.

В итоге, у них появляется новый слоган — «Путешествуй домой».

Задача рекламы — не понравиться, а запомниться. И немного больше выделиться из общего информационного шума.

Если вы вызвали эмоцию, и человек скажет «это был странный ролик», вы победили. Потому что о вашем ролике говорят.

Дмитрий Клюшник

глава департамента SEO iProspect Ukraine

Мои покупки не были продиктованы рекламой — антикейсы

Так уж получилось, что все покупки, которые я делал за прошедшие 12 месяцев, не были продиктованы рекламой. Немного повлияли друзья в Instagram, немного Covid, немного факт, что кое-какие вещи давно уже пора было обновить. Например, велосипед. При этом ни одной рекламы велосипедов не увидел почему-то. В общем, на ум приходит реклама, которую я заметил, но она оказалась ужасно раздражающей. И даже заставила отказаться от продукта.

Реклама от bodo, где парень и девушка дерутся на шпагах и едят в ресторане. Настолько задолбала, что я отказался от bodo и теперь пользуюсь сервисом Go-Go.

Реклама всех-всех-всех казино от наших украинских «звезд». Перестал после этого смотреть «Лигу смеха» и другие передачи, где могли встречаться Горбунов или Полякова.

Реклама Moneyveo от Киевстонера. Просто бесила. Его не смотрю и микрокредиты не беру, но искренне надеюсь, что количество его подписчиков сократилось в пару раз.

Из приятного на десерт — мне понравилась реклама «Моржо» в шоу «Телебачення Торонто». Даже купил себе на пробу. Хороший пломбир, хотя я больше люблю эскимо.

Это лишь тизер. Главное о тенденциях интернет-маркетинга — на самой летней конференции 8Р уже 9 июля.