Как создать чат-бота для сайта
Чат-боты упрощают процесс покупки продуктов онлайн. Netflix, Adidas, British Airways и другие крупные компании уже внедрили ботов в свои маркетинговые системы. Так ли это эффективно и как установить чат-бота — об этом в новом посте.
Что такое чат-бот
Вы этого не замечаете, но боты повсюду.
Чат-бот для сайта — это программа, которая заменяет оператора колл-центра с помощью заранее прописанных ответов на вопросы пользователей. Бот — может следовать запрограммированным инструкциям, а может самообучаться.
При правильном проектировании и применении боты заменяю живых сотрудников и оптимизируют работу с клиентом. Давайте разберемся, где и как мы можем применить чат-ботов:
Компании, использующие чат-ботов для различных целей
Зачем бизнесу чат-бот
Любому бизнесу нужно несколько эффективных инструментов, ведь только комплексный подход дает результат. Чат-бот не поможет конверсии взлететь до небес или осчастливить всех клиентов. Но при правильном подходе он сыграет значительную роль в путешествии клиента (customer journey).
Зачем нужен чат-бот:
- Лояльность клиента. Коммуникация — важная часть взаимодействия с клиентов. Правильно настроенный бот может расположить доверие клиента к компании.
- Сокращение штата. Чат-бот — выгодное вложение, которое позволяет экономить на операторах колл-центра. Некоторые крупные компании совсем отказались от живого общения с клиентами.
- Качество общения. Даже если клиент недоволен и раздражен, бот продолжает выполнять свою функцию, вежливо отвечая на вопросы.
- Замена звонкам. Большинство клиентов привыкли общаться в чате и все реже выбирают звонки.
- Быстрое предоставление информации. Никто не любит, когда из заставляют ждать. Боту не нужно время на раздумывание и поиск информации — он уже все знает.
Какому бизнесу нужны чат-боты
B2C-компании — идеальная среда обитания чат-ботов. Товары и услуги, которые требуют предоставление дополнительной информации о себе, должны предоставлять возможность общения с поддержкой.
Это может быть продажа онлайн-продуктов, техники и гаджетов, банковские продукты, аренда авто и недвижимости, медицинские услуги и так далее.
Какому бизнесу не нужны чат-боты
Чат-бот не нужен B2B-компаниям, где клиенты хорошо разбираются в товаре. Если они захотят уточнить характеристики товара, боту не хватит умений разобраться в вопросе. В этом сегменте лучше оставить возможность пообщаться по телефону.
Не подходит чат-бот B2C-компаниям с несложными товарами и услугами. Это продукты, о которых клиенты обычно не спрашивают, потому что все и так ясно. Например, товары для дома, одежда и обувь, услуги салонов красоты.
Какие бывают чат-боты
Ботов создают с разными целями и для разных клиентов, поэтому они делятся на типы, например, по назначению:
- для оформления заказов;
- для предоставления информации о продукте.
По функциональности:
- ограниченные. Они отвечают на точные запросы и ограничиваются набором ответов на самые распространенные вопросы;
- саморазвивающиеся. Эти боты бывают настолько реалистичными, что диалог с ними сложно отличить от обычного общения. Умеют проводить анализ диалога, чтобы совершенствоваться в каждой последующей беседе.
Как создать и установить чат-бот на свой сайт
Как создать чат-бота? Нанимайте специалистов. Это обойдется дороже, но не так времязатратно. Перед началом создания чат-бота следует прописать алгоритм:
- Проектирование. На начальном этапе прорабатывается интерфейс приложения и система ответов. Создаются все возможные вопросы и ответы на них. Важно «очеловечить» бота, чтобы его ответы были максимально похожими на человеческие.
- API. После проектирования бот совмещается с другими программами, базой данных сайта, CRM-системы компании и так далее.
- Разработка. Далее пишется сама программа, подключается к API и мессенджерам, выставляются нужные настройки. Нужно настроить чат-бот для бизнеса, в котором он будет применяться.
- Запуск и аналитика. После запуска ведется аналитика и вносятся правки, если это необходимо.
Каким должен быть бот
- Минимум кликов и сообщений. Пользователь должен получать быстрые и информативные ответы. Не нужно загружать его лишними вопросами. Бот должен быть вежливым и заботливым.
- Быть полезным. Бот должен отвечать на вопросы, ответы на которые не представлены на сайте.
- Предлагать следующий шаг. Не заставляйте пользователя думать — предлагайте практические решения (перейти на страницу, кликнуть на кнопку) и давайте советы.
- Всегда отвечать. Чат-бот должен моментально реагировать на вопросы и решать проблемы. Даже если он не понимает вопрос или не знает ответ, бот должен предложить решение этой проблеме и оставаться вежливым.
- Персонализировать. Не давайте сухих ответов. Добавляйте забавные ответы и свои изюминки вашему боту.
Сервисы для создания чат-ботов
Создание чат-бота для сайта — популярная услуга, поэтому софт для этого уже есть. Можно сделать это самостоятельно с нуля или воспользоваться программой. Например, взять плагин CMS или специальные отдельные сервисы. Перечислим самые популярные:
Установить чат-бот очень просто, если следовать инструкциям, которые даются на сайте разработчика.
Плагин CMS
WordPress – Collect.chat, IBM Watson Assistant, Acobot Lead Generation AI Chatbot (полный список)
Joomla – Webemus Cliengo ChatBotDrupal – Drupal Chatbot, Acobot AI Live Chat (Free Chatbot), Chatbot Builder
Бесплатный бот бывает только в мышеловке. Вы можете взять пробные версии на указанных сервисах и посмотреть, как ваш клиент будет взаимодействовать с ботом. Но пробные и любые другие бесплатные версии обычно содержат ограниченный функционал и не покажут всех преимуществ инструмента.
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