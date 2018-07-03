Бизнес
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Как создать чат-бота для сайта
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Егор Самусенко

Чат-боты упрощают процесс покупки продуктов онлайн. Netflix, Adidas, British Airways и другие крупные компании уже внедрили ботов в свои маркетинговые системы. Так ли это эффективно и как установить чат-бота — об этом в новом посте.

Что такое чат-бот

Вы этого не замечаете, но боты повсюду. 

Чат-бот для сайта — это программа, которая заменяет оператора колл-центра с помощью заранее прописанных ответов на вопросы пользователей. Бот — может следовать запрограммированным инструкциям, а может самообучаться. 

При правильном проектировании и применении боты заменяю живых сотрудников и оптимизируют работу с клиентом. Давайте разберемся, где и как мы можем применить чат-ботов:

Давайте разберемся, где и как мы можем применить чат-ботов

Компании, использующие чат-ботов для различных целей

Зачем бизнесу чат-бот

Любому бизнесу нужно несколько эффективных инструментов, ведь только комплексный подход дает результат. Чат-бот не поможет конверсии взлететь до небес или осчастливить всех клиентов. Но при правильном подходе он сыграет значительную роль в путешествии клиента (customer journey). 

Зачем нужен чат-бот:

  1. Лояльность клиента. Коммуникация — важная часть взаимодействия с клиентов. Правильно настроенный бот может расположить доверие клиента к компании.
  2. Сокращение штата. Чат-бот — выгодное вложение, которое позволяет экономить на операторах колл-центра. Некоторые крупные компании совсем отказались от живого общения с клиентами.
  3. Качество общения. Даже если клиент недоволен и раздражен, бот продолжает выполнять свою функцию, вежливо отвечая на вопросы. 
  4. Замена звонкам. Большинство клиентов привыкли общаться в чате и все реже выбирают звонки.
  5. Быстрое предоставление информации. Никто не любит, когда из заставляют ждать. Боту не нужно время на раздумывание и поиск информации — он уже все знает.

Какому бизнесу нужны чат-боты

B2C-компании — идеальная среда обитания чат-ботов. Товары и услуги, которые требуют предоставление дополнительной информации о себе, должны предоставлять возможность общения с поддержкой.

Это может быть продажа онлайн-продуктов, техники и гаджетов, банковские продукты, аренда авто и недвижимости, медицинские услуги и так далее.

Это может быть продажа онлайн-продуктов, техники и гаджетов, банковские продукты, аренда авто и недвижимости, медицинские услуги и так далее

Какому бизнесу не нужны чат-боты

Чат-бот не нужен B2B-компаниям, где клиенты хорошо разбираются в товаре. Если они захотят уточнить характеристики товара, боту не хватит умений разобраться в вопросе. В этом сегменте лучше оставить возможность пообщаться по телефону.

Не подходит чат-бот B2C-компаниям с несложными товарами и услугами. Это продукты, о которых клиенты обычно не спрашивают, потому что все и так ясно. Например, товары для дома, одежда и обувь, услуги салонов красоты.

Какие бывают чат-боты

Ботов создают с разными целями и для разных клиентов, поэтому они делятся на типы, например, по назначению:

  • для оформления заказов;
  • для предоставления информации о продукте.

По функциональности:

  • ограниченные. Они отвечают на точные запросы и ограничиваются набором ответов на самые распространенные вопросы;
  • саморазвивающиеся. Эти боты бывают настолько реалистичными, что диалог с ними сложно отличить от обычного общения. Умеют проводить анализ диалога, чтобы совершенствоваться в каждой последующей беседе.

Как создать и установить чат-бот на свой сайт

Как создать чат-бота? Нанимайте специалистов. Это обойдется дороже, но не так времязатратно. Перед началом создания чат-бота следует прописать алгоритм:

  1. Проектирование. На начальном этапе прорабатывается интерфейс приложения и система ответов. Создаются все возможные вопросы и ответы на них. Важно «очеловечить» бота, чтобы его ответы были максимально похожими на человеческие.
  2. API. После проектирования бот совмещается с другими программами, базой данных сайта, CRM-системы компании и так далее.
  3. Разработка. Далее пишется сама программа, подключается к API и мессенджерам, выставляются нужные настройки. Нужно настроить чат-бот для бизнеса, в котором он будет применяться.
  4. Запуск и аналитика. После запуска ведется аналитика и вносятся правки, если это необходимо.

Каким должен быть бот

  • Минимум кликов и сообщений. Пользователь должен получать быстрые и информативные ответы. Не нужно загружать его лишними вопросами. Бот должен быть вежливым и заботливым.
  • Быть полезным. Бот должен отвечать на вопросы, ответы на которые не представлены на сайте. 
  • Предлагать следующий шаг. Не заставляйте пользователя думать — предлагайте практические решения (перейти на страницу, кликнуть на кнопку) и давайте советы.
  • Всегда отвечать. Чат-бот должен моментально реагировать на вопросы и решать проблемы. Даже если он не понимает вопрос или не знает ответ, бот должен предложить решение этой проблеме и оставаться вежливым.
  • Персонализировать. Не давайте сухих ответов. Добавляйте забавные ответы и свои изюминки вашему боту.

Добавляйте забавные ответы и свои изюминки вашему боту

Сервисы для создания чат-ботов

Создание чат-бота для сайта — популярная услуга, поэтому софт для этого уже есть. Можно сделать это самостоятельно с нуля или воспользоваться программой. Например, взять плагин CMS или специальные отдельные сервисы. Перечислим самые популярные: 

Установить чат-бот очень просто, если следовать инструкциям, которые даются на сайте разработчика. 

Плагин CMS

WordPress – Collect.chat, IBM Watson Assistant, Acobot Lead Generation AI Chatbot (полный список)

Joomla – Webemus Cliengo ChatBotDrupal – Drupal Chatbot, Acobot AI Live Chat (Free Chatbot), Chatbot Builder

Плагин CMS

Бесплатный бот бывает только в мышеловке. Вы можете взять пробные версии на указанных сервисах и посмотреть, как ваш клиент будет взаимодействовать с ботом. Но пробные и любые другие бесплатные версии обычно содержат ограниченный функционал и не покажут всех преимуществ инструмента.

Егор Самусенко

Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменять сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.

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