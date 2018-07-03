Как создать чат-бота для сайта

Чат-боты упрощают процесс покупки продуктов онлайн. Netflix, Adidas, British Airways и другие крупные компании уже внедрили ботов в свои маркетинговые системы. Так ли это эффективно и как установить чат-бота — об этом в новом посте.

Что такое чат-бот

Вы этого не замечаете, но боты повсюду.

Чат-бот для сайта — это программа, которая заменяет оператора колл-центра с помощью заранее прописанных ответов на вопросы пользователей. Бот — может следовать запрограммированным инструкциям, а может самообучаться.

При правильном проектировании и применении боты заменяю живых сотрудников и оптимизируют работу с клиентом. Давайте разберемся, где и как мы можем применить чат-ботов:

Компании, использующие чат-ботов для различных целей

Зачем бизнесу чат-бот

Любому бизнесу нужно несколько эффективных инструментов, ведь только комплексный подход дает результат. Чат-бот не поможет конверсии взлететь до небес или осчастливить всех клиентов. Но при правильном подходе он сыграет значительную роль в путешествии клиента (customer journey).

Зачем нужен чат-бот:

Лояльность клиента. Коммуникация — важная часть взаимодействия с клиентов. Правильно настроенный бот может расположить доверие клиента к компании. Сокращение штата. Чат-бот — выгодное вложение, которое позволяет экономить на операторах колл-центра. Некоторые крупные компании совсем отказались от живого общения с клиентами. Качество общения. Даже если клиент недоволен и раздражен, бот продолжает выполнять свою функцию, вежливо отвечая на вопросы. Замена звонкам. Большинство клиентов привыкли общаться в чате и все реже выбирают звонки. Быстрое предоставление информации. Никто не любит, когда из заставляют ждать. Боту не нужно время на раздумывание и поиск информации — он уже все знает.

Какому бизнесу нужны чат-боты

B2C-компании — идеальная среда обитания чат-ботов. Товары и услуги, которые требуют предоставление дополнительной информации о себе, должны предоставлять возможность общения с поддержкой.

Это может быть продажа онлайн-продуктов, техники и гаджетов, банковские продукты, аренда авто и недвижимости, медицинские услуги и так далее.

Какому бизнесу не нужны чат-боты

Чат-бот не нужен B2B-компаниям, где клиенты хорошо разбираются в товаре. Если они захотят уточнить характеристики товара, боту не хватит умений разобраться в вопросе. В этом сегменте лучше оставить возможность пообщаться по телефону.

Не подходит чат-бот B2C-компаниям с несложными товарами и услугами. Это продукты, о которых клиенты обычно не спрашивают, потому что все и так ясно. Например, товары для дома, одежда и обувь, услуги салонов красоты.

Какие бывают чат-боты

Ботов создают с разными целями и для разных клиентов, поэтому они делятся на типы, например, по назначению:

для оформления заказов;

для предоставления информации о продукте.

По функциональности:

ограниченные . Они отвечают на точные запросы и ограничиваются набором ответов на самые распространенные вопросы;

. Они отвечают на точные запросы и ограничиваются набором ответов на самые распространенные вопросы; саморазвивающиеся. Эти боты бывают настолько реалистичными, что диалог с ними сложно отличить от обычного общения. Умеют проводить анализ диалога, чтобы совершенствоваться в каждой последующей беседе.

Как создать и установить чат-бот на свой сайт

Как создать чат-бота? Нанимайте специалистов. Это обойдется дороже, но не так времязатратно. Перед началом создания чат-бота следует прописать алгоритм:

Проектирование. На начальном этапе прорабатывается интерфейс приложения и система ответов. Создаются все возможные вопросы и ответы на них. Важно «очеловечить» бота, чтобы его ответы были максимально похожими на человеческие. API. После проектирования бот совмещается с другими программами, базой данных сайта, CRM-системы компании и так далее. Разработка. Далее пишется сама программа, подключается к API и мессенджерам, выставляются нужные настройки. Нужно настроить чат-бот для бизнеса, в котором он будет применяться. Запуск и аналитика. После запуска ведется аналитика и вносятся правки, если это необходимо.

Каким должен быть бот

Минимум кликов и сообщений . Пользователь должен получать быстрые и информативные ответы. Не нужно загружать его лишними вопросами. Бот должен быть вежливым и заботливым.

. Пользователь должен получать быстрые и информативные ответы. Не нужно загружать его лишними вопросами. Бот должен быть вежливым и заботливым. Быть полезным . Бот должен отвечать на вопросы, ответы на которые не представлены на сайте.

. Бот должен отвечать на вопросы, ответы на которые не представлены на сайте. Предлагать следующий шаг . Не заставляйте пользователя думать — предлагайте практические решения (перейти на страницу, кликнуть на кнопку) и давайте советы.

. Не заставляйте пользователя думать — предлагайте практические решения (перейти на страницу, кликнуть на кнопку) и давайте советы. Всегда отвечать . Чат-бот должен моментально реагировать на вопросы и решать проблемы. Даже если он не понимает вопрос или не знает ответ, бот должен предложить решение этой проблеме и оставаться вежливым.

. Чат-бот должен моментально реагировать на вопросы и решать проблемы. Даже если он не понимает вопрос или не знает ответ, бот должен предложить решение этой проблеме и оставаться вежливым. Персонализировать. Не давайте сухих ответов. Добавляйте забавные ответы и свои изюминки вашему боту.

Сервисы для создания чат-ботов

Создание чат-бота для сайта — популярная услуга, поэтому софт для этого уже есть. Можно сделать это самостоятельно с нуля или воспользоваться программой. Например, взять плагин CMS или специальные отдельные сервисы. Перечислим самые популярные:

Установить чат-бот очень просто, если следовать инструкциям, которые даются на сайте разработчика.

Плагин CMS

WordPress – Collect.chat, IBM Watson Assistant, Acobot Lead Generation AI Chatbot (полный список)

Joomla – Webemus Cliengo ChatBotDrupal – Drupal Chatbot, Acobot AI Live Chat (Free Chatbot), Chatbot Builder

Бесплатный бот бывает только в мышеловке. Вы можете взять пробные версии на указанных сервисах и посмотреть, как ваш клиент будет взаимодействовать с ботом. Но пробные и любые другие бесплатные версии обычно содержат ограниченный функционал и не покажут всех преимуществ инструмента.