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Генерируем прорывные идеи по Люку Уильямсу
Катерина Коламбет
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В качестве эпиграфа процитирую Сета Година: «Ежедневно появляются новые отрасли (а старые исчезают). Революция идет полным ходом, и целое поколение желает все изменить. Вот вам подсказка: это поколение уже не будет слегка подретушированной копией предыдущего».

Генерируем прорывные идеи по Люку Уильямсу.

Многие компании сознательно отказываются от инноваций в пользу инкрементальных изменений (минимальных улучшений, постепенно ведущих к повышению качества). Они не хотят выпускать новые продукты, которые будут конкурировать с их старыми, но таким образом загоняют себя в угол. Часто компании совершают прорыв потому, что не имеют другого выхода.

Инновации лежат не только в сфере технологий. Важно иметь прорывное мышление — о таком подходе к бизнесу и написана книга Люка Уильмса «Переворот» (которую нам после учебы в Британке привез старший дизайнер Андрей Елисеев). Итак, оказывается прорывному мышлению учат не на программах MBA, а на творческих факультетах. Получается, что креатив и деловая логика существуют в параллельных реальностях и редко пересекаются, а в результате страдают и то, и другое.

В бизнес-школах обучают анализу, а не тому, как устанавливать устойчивые эмоциональные связи; креативщиков учат создавать такие связи, но не объясняют, как их использовать в коммерческих целях. Вам нужно овладеть и тем, и другим — аналитической жесткостью и интуитивной гибкостью креатива.

Пять этапов прорывного мышления

  1. Выдвижение прорывной гипотезы (начните неправильно, чтобы прийти к правильному результату).
  2. Определение прорывной рыночной возможности (ищите наименее очевидное решение).
  3. Формулирование нескольких прорывных идей (чем неожиданнее, тем меньше конкурентов).
  4. Предложение на их основе единого прорывного решения (новаторство ради новаторства — бесполезное расходование ресурсов).
  5. Продажа прорывного предложения, то есть достижения договоренности с инвесторами — в компании или за ее пределами — о вложении в него денег (об очевидном упоминайте вскользь, на необычном заостряйте внимание).

Продажа прорывного предложения, то есть достижения договоренности с инвесторами — в компании или за ее пределами — о вложении в него денег

 Приступаем к работе. Для начала отвечаем на 3 вопроса:

  1. Где вы хотите совершить прорыв? Мыслите широко: «Как совершить прорыв в туристической отрасли?», а не «Как нам увеличить цены на гостиничные номера?».
  2. Каковы в этой отрасли стереотипы? Тут нужно провести небольшое исследование: погуглите про конкурентов и выпишите стереотипы, решения, которым слепо следуют все игроки рынка. Разделите стереотипы на 3 группы: касающиеся продуктов, связанные с взаимодействием и ценовые стереотипы.
  3. Какую прорывную гипотезу вы выдвигаете? Возьмите какой-нибудь стереотип и попробуйте его перевернуть.

Ваша задача — предложить 3 прорывные гипотезы для вашей рыночной ситуации: одну — чтобы перевернуть традиционные представления, другую — чтобы опровергнуть, а третью — чтобы изменить привычные пропорции.

Это очень напоминает методику «плюс/минус/интересно», которая часто используется в диджитал агентствах. Суть ее в том, чтобы предложить как можно более смелую идею, которая может пошатнуть рынок, и развить ее до максимума, чтобы посмотреть, что будет.

Прорыв ради прорыва ничего кроме раздражения не вызовет, поэтому нужно не забывать о людях, вовлеченных в процесс, и об их нуждах. Выиграют ли они, если осуществить вашу прорывную идею в жизнь? Нужно погрузиться в жизнь ваших клиентов и посмотреть на ситуацию их глазами. Подумайте о реальном мире, в котором вы хотите апробировать свою гипотезу: кто в нем живет? какие у этих людей потребности? какая мотивация? На этом этапе идеи превращаются в рыночные возможности. Именно незначительные и, на первый взгляд, не нуждающиеся в улучшениях аспекты могут оказаться самыми плодотворными в плане инноваций. Обычно это неприятные мелочи, которые долгое время мешают, но на них не обращают внимания. А игнорируют их именно потому, что они не меняются.

Если где-то возникает напряжение, значит, на этом рынке существует пробел. Выявив пробел, вы сможете его заполнить — это ваша рыночная возможность.

Сначала вы будете циклиться на очевидном и это нормально. Но если вы продолжите, то велика вероятность что вы просто хотите укрепить свое представление о чем-либо, а не перевернуть его. Если видеть только очевидное, проникновение в суть не произойдет.

Из чего состоят идеи

Наибольшую выгоду принесет идея, которую невозможно разделить на компоненты: продукт, услугу и информацию. iPhone — устройство, услуга (iTunes & AppStore) и сетевая информация (беспроводной интернет и разные сторонние сервисы).

Свежесть идеи проверяется тем, сколько насмешек она вызывает. Идея, не вызывающая насмешек, наверняка избитая.

Для превращения прорывной идеи в практичное решение воспользуйтесь помощью и отзывами конечных потребителей. Проблемы возникают тогда, когда образ продукта в голове клиентов отличается от образа, созданного вами.

После того как идея была выбрана или, что более вероятно, скомпонована из трех, пришел черед прототипа. Ценность прототипов не столько в самих моделях, сколько в тех действиях (разговорах, спорах, сотрудничестве), которые они порождают. Прототип делает идею осязаемой, конкретной. Но делайте прототип-набросок, а не прототип-идеал. Именно набросок вызовет желание много чего поправить, в то время как условно «идеал» останется без доработок.

Идеальная презентация должна уложиться в 9 минут. У вас должно быть 9 интересных, вовлекающих слайдов, вызывающих эмоции и вовлекающих в то, о чем вы говорите. В книге подробно описаны все этапы разработки прорывной идеи, а также структура презентации.

Даже если вы не возьмете на вооружение все методики, однозначно вам приглянется хоть что-то. Например, часть про презентации — по моему скромному мнению, бесценна. В общем, советую книгу к прочтению — она в отличие от многих американских книг практически без воды и «подсластителей».

Кстати, в своем выступлении на TEDx Люк Уильямс дал несколько интересных советов о том, что нужно делать со своими идеями, чтобы добиться высокого КПД.

О необходимости мыслить по-новому при создании IT-проектов читайте в рецензии на книгу «Гибкое управление IT-проектами. Руководство для настоящих самураев», а о том, как эффективно формировать отношения с коллегами, клиентами и конкурентами — в посте «Эмоциональный интеллект в бизнесе» Дэниела Гоулмана.

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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