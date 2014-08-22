Генерируем прорывные идеи по Люку Уильямсу.

В качестве эпиграфа процитирую Сета Година: «Ежедневно появляются новые отрасли (а старые исчезают). Революция идет полным ходом, и целое поколение желает все изменить. Вот вам подсказка: это поколение уже не будет слегка подретушированной копией предыдущего».

Многие компании сознательно отказываются от инноваций в пользу инкрементальных изменений (минимальных улучшений, постепенно ведущих к повышению качества). Они не хотят выпускать новые продукты, которые будут конкурировать с их старыми, но таким образом загоняют себя в угол. Часто компании совершают прорыв потому, что не имеют другого выхода.

Инновации лежат не только в сфере технологий. Важно иметь прорывное мышление — о таком подходе к бизнесу и написана книга Люка Уильмса «Переворот» (которую нам после учебы в Британке привез старший дизайнер Андрей Елисеев). Итак, оказывается прорывному мышлению учат не на программах MBA, а на творческих факультетах. Получается, что креатив и деловая логика существуют в параллельных реальностях и редко пересекаются, а в результате страдают и то, и другое.

В бизнес-школах обучают анализу, а не тому, как устанавливать устойчивые эмоциональные связи; креативщиков учат создавать такие связи, но не объясняют, как их использовать в коммерческих целях. Вам нужно овладеть и тем, и другим — аналитической жесткостью и интуитивной гибкостью креатива.

Пять этапов прорывного мышления

Выдвижение прорывной гипотезы (начните неправильно, чтобы прийти к правильному результату). Определение прорывной рыночной возможности (ищите наименее очевидное решение). Формулирование нескольких прорывных идей (чем неожиданнее, тем меньше конкурентов). Предложение на их основе единого прорывного решения (новаторство ради новаторства — бесполезное расходование ресурсов). Продажа прорывного предложения, то есть достижения договоренности с инвесторами — в компании или за ее пределами — о вложении в него денег (об очевидном упоминайте вскользь, на необычном заостряйте внимание).

Приступаем к работе. Для начала отвечаем на 3 вопроса:

Где вы хотите совершить прорыв? Мыслите широко: «Как совершить прорыв в туристической отрасли?», а не «Как нам увеличить цены на гостиничные номера?». Каковы в этой отрасли стереотипы? Тут нужно провести небольшое исследование: погуглите про конкурентов и выпишите стереотипы, решения, которым слепо следуют все игроки рынка. Разделите стереотипы на 3 группы: касающиеся продуктов, связанные с взаимодействием и ценовые стереотипы. Какую прорывную гипотезу вы выдвигаете? Возьмите какой-нибудь стереотип и попробуйте его перевернуть.

Ваша задача — предложить 3 прорывные гипотезы для вашей рыночной ситуации: одну — чтобы перевернуть традиционные представления, другую — чтобы опровергнуть, а третью — чтобы изменить привычные пропорции.

Это очень напоминает методику «плюс/минус/интересно», которая часто используется в диджитал агентствах. Суть ее в том, чтобы предложить как можно более смелую идею, которая может пошатнуть рынок, и развить ее до максимума, чтобы посмотреть, что будет.

Прорыв ради прорыва ничего кроме раздражения не вызовет, поэтому нужно не забывать о людях, вовлеченных в процесс, и об их нуждах. Выиграют ли они, если осуществить вашу прорывную идею в жизнь? Нужно погрузиться в жизнь ваших клиентов и посмотреть на ситуацию их глазами. Подумайте о реальном мире, в котором вы хотите апробировать свою гипотезу: кто в нем живет? какие у этих людей потребности? какая мотивация? На этом этапе идеи превращаются в рыночные возможности. Именно незначительные и, на первый взгляд, не нуждающиеся в улучшениях аспекты могут оказаться самыми плодотворными в плане инноваций. Обычно это неприятные мелочи, которые долгое время мешают, но на них не обращают внимания. А игнорируют их именно потому, что они не меняются.

Если где-то возникает напряжение, значит, на этом рынке существует пробел. Выявив пробел, вы сможете его заполнить — это ваша рыночная возможность.

Сначала вы будете циклиться на очевидном и это нормально. Но если вы продолжите, то велика вероятность что вы просто хотите укрепить свое представление о чем-либо, а не перевернуть его. Если видеть только очевидное, проникновение в суть не произойдет.

Наибольшую выгоду принесет идея, которую невозможно разделить на компоненты: продукт, услугу и информацию. iPhone — устройство, услуга (iTunes & AppStore) и сетевая информация (беспроводной интернет и разные сторонние сервисы).

Свежесть идеи проверяется тем, сколько насмешек она вызывает. Идея, не вызывающая насмешек, наверняка избитая.

Для превращения прорывной идеи в практичное решение воспользуйтесь помощью и отзывами конечных потребителей. Проблемы возникают тогда, когда образ продукта в голове клиентов отличается от образа, созданного вами.

После того как идея была выбрана или, что более вероятно, скомпонована из трех, пришел черед прототипа. Ценность прототипов не столько в самих моделях, сколько в тех действиях (разговорах, спорах, сотрудничестве), которые они порождают. Прототип делает идею осязаемой, конкретной. Но делайте прототип-набросок, а не прототип-идеал. Именно набросок вызовет желание много чего поправить, в то время как условно «идеал» останется без доработок.

Идеальная презентация должна уложиться в 9 минут. У вас должно быть 9 интересных, вовлекающих слайдов, вызывающих эмоции и вовлекающих в то, о чем вы говорите. В книге подробно описаны все этапы разработки прорывной идеи, а также структура презентации.

Даже если вы не возьмете на вооружение все методики, однозначно вам приглянется хоть что-то. Например, часть про презентации — по моему скромному мнению, бесценна. В общем, советую книгу к прочтению — она в отличие от многих американских книг практически без воды и «подсластителей».

Кстати, в своем выступлении на TEDx Люк Уильямс дал несколько интересных советов о том, что нужно делать со своими идеями, чтобы добиться высокого КПД.

О необходимости мыслить по-новому при создании IT-проектов читайте в рецензии на книгу «Гибкое управление IT-проектами. Руководство для настоящих самураев», а о том, как эффективно формировать отношения с коллегами, клиентами и конкурентами — в посте «Эмоциональный интеллект в бизнесе» Дэниела Гоулмана.