В течении пяти лет 20 специалистов под руководством Джима Коллинза тщательно анализировали 28 компаний, 11 из которых достигли выдающихся результатов, некоторые — достигли, но не преуспели в долгосрочной перспективе, а другие и вовсе остались посредственными или к настоящему моменту перестали существовать.

Отбор проходил среди 1435 хороших компаний. Команда Коллинза анализировала сорокалетний рубеж деятельности компаний.

Несколькими годами ранее автор уже проводил подобное исследование — тогда предметом изучения группы экспертов в течении 6 лет были компании, которые достигли долгосрочного успеха — книга получила название «Построенные навечно». Самыми молодыми компаниями в исследовании стали — Wal-Mart и Sony, основанные в 1945 году. Старейшие же — Procter & Gamble (1837), American Express (1850), Johnson&Johnson (1886), Citicorp (1812) и GE (1892). Примечательно, что новое исследование Коллинза «От хорошего к великому» — не продолжение, а наоборот — предисловием к «Построенным навечно». Именно эта книга Коллинза — «От хорошему к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет...» раскрывает в полной мере ответ на вопрос: как создать компанию, которая будет демонстрировать выдающиеся результаты в долгосрочной перспективе. Выдающиеся результаты в широком смысле — это не только финансовые показатели, хотя именно динамика роста стоимости акций выделяет великие компании из массы посредственных. Но богатство — это следствие. Следствие чего? Об этом и написана эта книга. Сразу оговорка: для того, чтобы исключить везение как фактор, для оценки динамики роста стоимости акций компаний был выбран пятнадцатилетний «контрольный срок». Стоит отметить, что исследовательская группа не пыталась изначально доказать или опровергнуть какую-либо точку зрения — только лишь последовательное изучение и анализ показателей деятельности компаний позволил разработать концепцию. Для объективного анализа были выбраны компании не из IT-сектора, а также других динамично развивающихся отраслей. Также вы удивитесь, но это не Coca-Cola, не McDonald's Corp, не Nike и не десяток других хорошо известных компаний.

Шпаргалка:

Abbott — химико-фармацевтическая корпорация. (1888)

Circuit City — сеть супермаркетов электроники. (1949)

сеть супермаркетов электроники. (1949) Fannie Мае — разговорное название Федеральной национальной ипотечной ассоциации США. (1968)

разговорное название Федеральной национальной ипотечной ассоциации США. (1968) Gillette — производитель аксессуаров для бритья. (1895)

производитель аксессуаров для бритья. (1895) Kimberly-Clark — производитель продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. (1872)

производитель продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. (1872) Kroger — американская сеть супермаркетов. (1883)

американская сеть супермаркетов. (1883) Nucor — производитель стали. (1940)

производитель стали. (1940) Philip Morris — один из лидеров мирового рынка продуктов питания и табачных изделий. (1847)

один из лидеров мирового рынка продуктов питания и табачных изделий. (1847) Pitney Bowes — лидер в области производства оборудования для изготовления почтовой корреспонденции, ныне производит системы бизнес-анализа и программного обеспечения для обработки географических и топографических данных и управления корпоративной информации. (1920)

лидер в области производства оборудования для изготовления почтовой корреспонденции, ныне производит системы бизнес-анализа и программного обеспечения для обработки географических и топографических данных и управления корпоративной информации. (1920) Walgreens — вторая крупнейшая аптечная сеть в США. (1901)

вторая крупнейшая аптечная сеть в США. (1901) Wells Fargo — компания, предоставляющая диверсифицированные финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. (1852)

В скобках указан год основания компании, но это не влияет на исследование Коллинза — просто информация для вас. Вы узнаете о законе Пакарда (одного из основателей компании Hewlett-Packard), парадоксе Стокдейла, о принципах правления самых выдающихся руководителей в истории. Авторскую концепцию Коллинза можно описать четырьмя словами: три круга «концепции ежа». Для тех, кто всё схватывает на лету, показываю схему:

Какие факторы — решающие в становлении великой компании? Харизматичный руководитель? Сильная команда специалистов? Стратегия? Известные управленцы на ключевых постах? Технологии? Революционные реструктуризации? Слияния и поглощения?

Всё это имеет свою степень влияния, но с некоторыми оговорками. И это хорошо видно на примерах развития компаний прямого сравнения (так и оставшихся заурядными) и компаний, которые достигли успех, но быстро его потеряли.

Некоторые цитаты:

Чтобы добиться выдающихся результатов, необходимо выйти за пределы «проклятия компетентности».

У всех компаний есть своя культура, некоторые отличаются дисциплиной, но немногие обладают культурой дисциплины. Когда у вас работают дисциплинированные люди, вам не нужна иерархия. Когда у вас дисциплинированное мышление, вам не нужна бюрократия. Когда у вас дисциплинированные действия, вам не нужен избыточный контроль. Вера в то, что всё — от лидеров сродни вере в то, что всё — от Бога, а именно это тормозило развитие научного представления о мире в Средние века. Можно стать великим бизнесменом, но при этом не создать великую компанию. Единственный способ помочь людям, которые добиваются исключительных результатов — это не отягощать их людьми, которые на это не способны. Если вы чувствуете, что у кого-то возникает острая потребность в вашем непосредственном руководстве, это означает, что вы совершили ошибку при найме. Каждая минута, потраченная на подбор соответствующего специалиста, стоит недель вашего времени в будущем. Борясь с проблемами, вы можете достигнуть хороших результатов, но добиться выдающихся результатов сумеете, только реализуя все свои возможности. Пытаться мотивировать людей — пустая трата времени. Задача бюрократии — компенсировать отсутствие компетентности и дисциплины. Список того, что надо прекратить делать, важнее списка того, что нужно сделать.

Про технологии

Посредственные результаты — это прежде всего следствие плохого руководства, а не плохой технологии. Технологии — акселератор, а не причина. Второй (третий, четвертый) одерживает верх над первооткрывателем — эта тенденция прослеживается в истории технологического и экономического развития. Если вам когда-нибудь придет в голову, что технология является ключом к успеху, вспомните войну во Вьетнаме. На самом деле, бездумная ставка на технологии — это пассив, а не актив.

Про слияния и поглощения

Питер Друкер как-то заметил, что стремление к слияниям и поглощениям определяется не экономической целесообразностью, а верой в то, что гораздо интереснее провести день, обдумывая сделку, чем заниматься настоящей работой. Две посредственности, соединенные вместе, никогда не станут одной великой компанией.

Про идеологию

Для действительно великой компании прибыль и поток денежных средств становится как кровь и вода для здорового организма: они абсолютно необходимы для жизнедеятельности, но они не являются сутью жизни. Не существует «правильной» системы ценностей. Основные ценности существенны, но, кажется, не важно, какими именно будут эти ценности.

Чтобы стать великой, компании не обязательно лелеять клиентов (Sony этого не делает) или уважать индивидуальность (Disney этого не делает), брать качеством (Wal-Mart этого не делает) или социальной ответственностью (Ford этого не делает).

Сохранение ключевой идеологии является главной чертой великих компаний, выдержавших испытание временем. Кстати, статья про Дарвина Смита написана по материалам книги «Good to Great».

Оценка: 10 из 10 за уникальное исследование, подачу информации и разрушение стереотипов.