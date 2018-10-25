Всем привет. Я SEO-специалист Netpeak в отделе по работе с крупными проектами. Масштабные проекты — это всегда большие объемы данных, много анализа и исследований, которые отнимают много времени, поэтому без автоматизации тут не обойтись. Вообще в работе очень сильно помогает софт ребят из Netpeak Software , за это им отдельное большое спасибо.

В этой рубрике (если зайдет, конечно), я буду демонстрировать свои небольшие скрипты, полезные функции и фишки Google Apps Script. В конце каждого поста будет бонус — небольшой скрипт.

Так как это первый пост, думаю, нужно написать о языке и ограничениях.

Google Apps Script — это скриптовый язык, основан на JavaScript. Почти все базовые функции работают, то есть для решения большинства проблем можно смело гуглить решение на Java Script .

Скрипт работает в сервисах:

Google Docs. Google Sheets. Google Slides. Google Forms.

Ограничения описаны в документации Google.

Какой уровень владения языками программирования должен быть, чтобы понимать и самостоятельно писать скрипт? Ответ простой: любой, главное желание, терпение и смекалка =)

Я буду приводить примеры скриптов с подробными комментариями, чтобы было понятно.

Сразу скажу: я не программист и отдельно какие-то курсы не проходил. Возможно, где-то в коде откровенные «велосипеды». Буду рад, если в комментариях вы мне укажете на них.

Ну что, погнали)

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Как создать скрипт Google Apps Script для Google Sheets

По традиции, выводим надпись «Hello world»:

1. Заходим в таблицу.

2. Переходим во вкладку «Инструменты» — «Редактор скриптов».

3. Мы видим рабочую область, где и нужно писать скрипты.

4. Вставляем код:

var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // Создаем объект и присваиваем свойства таблиц https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet-appvar sheetOne = doc.getSheetByName('Пост 1'); // Переменной sheetOne присваиваем адрес вкладки с названием "Пост 1"function helloWorld() { sheetOne.getRange(1,1).setValue("Hello world"); // во вкладку "Пост 1" в адрес ячейки 1:1 вставляем текст "Hello world"}

5. Запускаем нашу функцию:

6. Сохраняем проект и проходим этап авторизации.

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:

7. Радуемся:

Разбор кода скрипта в Google Apps Script

var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

В этой строке мы создаем объект класса SpreadsheetApp, чтобы в дальнейшем мы могли использовать различные методы этого класса.

var sheetOne = doc.getSheetByName('Пост 1')

В этой строке грубо говоря мы присваиваем переменной sheetOne так называемый адрес вкладки, которая называется Пост 1. Это упрощает работу с таблицами.

sheetOne.getRange(1,1).setValue("Hello world");

В этой строке мы выводим надпись "Hello world" в ячейку A1 на вкладке «Пост 1». Тут нужно разобраться подробно:

sheetOne — как мы описали выше, это «ссылка» на нашу вкладку «Пост 1». .getRange(1,1) — это метод, который указывает, что мы будем работать с ячейкой, которая имеет адрес: колонка 1 (A) и столбец 1. .setValue("Hello world") — это метод, который записывает то, что в скобках. В нашем случае это "Hello world".

Структура самой функции:

function [название функции](параметры) {[тело функции]}

Бонус: как спарсить тег Title и метатег Description

Скрипт можно получить по ссылке. Обязательно делаем копию.

Инструкция:

1. В колонке А Вставляем наши URL.

2. Запускаем скрипт.

3. Забираем результаты.

Какие сайты скрипт не сможет спарсить:

SPA-сайты . Если кодировка сайта не “utf-8” или “windows-1251”. Нерабочие сайты. Не забываем об ограничениях. Сайты с нестандартной структурой.

Вывод

Google Apps Script помогает бесплатно автоматизировать много ручной работы, например:

Автоматически выгружать различные показатели в Google Analytics и настроить оповещение через электронную почту, если данный показатель изменился на какой-то процент. Выгружать данные по количеству кликов и показов из сервиса Google Search Console и также оповещать об изменениях. Мониторить изменения на сайте (наличие новых страниц, изменения в метатегах, коды ответа сервера и так далее).

Конечно, в скриптовом языке Google Apps Script есть много других полезных проверок и расчетов. Их я продемонстрирую в следующих статьях.

Если хотите поделиться своими фишками или задать вопросы, добро пожаловать в комментарии.