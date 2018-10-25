SEO

Google Apps Script: полезные функции и фишки для SEO (часть первая)
Анатолий Бондаренко
36604 102 13
1540452599
8

Всем привет. Я SEO-специалист Netpeak в отделе по работе с крупными проектами. Масштабные проекты — это всегда большие объемы данных, много анализа и исследований, которые отнимают много времени, поэтому без автоматизации тут не обойтись. Вообще в работе очень сильно помогает софт ребят из Netpeak Software, за это им отдельное большое спасибо.

В этой рубрике (если зайдет, конечно), я буду демонстрировать свои небольшие скрипты, полезные функции и фишки Google Apps Script. В конце каждого поста будет бонус — небольшой скрипт.

Так как это первый пост, думаю, нужно написать о языке и ограничениях.

Google Apps Script — это скриптовый язык, основан на JavaScript. Почти все базовые функции работают, то есть для решения большинства проблем можно смело гуглить решение на Java Script .

Скрипт работает в сервисах:

  1. Google Docs.
  2. Google Sheets.
  3. Google Slides.
  4. Google Forms.

Ограничения описаны в документации Google.

Какой уровень владения языками программирования должен быть, чтобы понимать и самостоятельно писать скрипт? Ответ простой: любой, главное желание, терпение и смекалка =)

Я буду приводить примеры скриптов с подробными комментариями, чтобы было понятно.

Сразу скажу: я не программист и отдельно какие-то курсы не проходил. Возможно, где-то в коде откровенные «велосипеды». Буду рад, если в комментариях вы мне укажете на них.

Ну что, погнали)

Истории бизнеса и полезные фишки

Как создать скрипт Google Apps Script для Google Sheets

По традиции, выводим надпись «Hello world»:

1. Заходим в таблицу.

2. Переходим во вкладку «Инструменты» — «Редактор скриптов».

Как создать скрипт Google Apps Script для Google Sheets

3. Мы видим рабочую область, где и нужно писать скрипты.

Рабочая область для создания скрипта Google Apps Script для Google Sheets

4. Вставляем код:

var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // Создаем объект и присваиваем свойства таблиц https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet-appvar sheetOne = doc.getSheetByName('Пост 1'); // Переменной sheetOne присваиваем адрес вкладки с названием "Пост 1"function helloWorld() { sheetOne.getRange(1,1).setValue("Hello world"); // во вкладку "Пост 1" в адрес ячейки 1:1 вставляем текст "Hello world"}

5. Запускаем нашу функцию:

Как запустить функцию для скрипта Google Apps Script в Google Sheets

6. Сохраняем проект и проходим этап авторизации.

Шаг 1:Авторизация в Google Apps Script шаг 1

Шаг 2:

Авторизация в Google Apps Script шаг 2

Шаг 3:

Авторизация в Google Apps Script шаг 3

Шаг 4:

Авторизация в Google Apps Script шаг 4

Шаг 5:

Авторизация в Google Apps Script шаг 5

7. Радуемся:

Уроки по Google Apps Script в Google Sheets Netpeak

Разбор кода скрипта в Google Apps Script

  • var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

В этой строке мы создаем объект класса SpreadsheetApp, чтобы в дальнейшем мы могли использовать различные методы этого класса.

  • var sheetOne = doc.getSheetByName('Пост 1')

В этой строке грубо говоря мы присваиваем переменной sheetOne так называемый адрес вкладки, которая называется Пост 1. Это упрощает работу с таблицами.

  • sheetOne.getRange(1,1).setValue("Hello world");

В этой строке мы выводим надпись "Hello world" в ячейку A1 на вкладке «Пост 1». Тут нужно разобраться подробно:

    1. sheetOne — как мы описали выше, это «ссылка» на нашу вкладку «Пост 1».
    2. .getRange(1,1) — это метод, который указывает, что мы будем работать с ячейкой, которая имеет адрес: колонка 1 (A) и столбец 1.
    3. .setValue("Hello world") — это метод, который записывает то, что в скобках. В нашем случае это "Hello world".
  • Структура самой функции:
    function [название функции](параметры) {[тело функции]}

Бонус: как спарсить тег Title и метатег Description

Скрипт можно получить по ссылке. Обязательно делаем копию.

Инструкция:

1. В колонке А Вставляем наши URL.

Вставляем URL для Google Apps Script

2. Запускаем скрипт.

Запуск скрипта Google Apps Script

3. Забираем результаты.

Как запустить скрипт Google Apps Script

Какие сайты скрипт не сможет спарсить:

  1. SPA-сайты.

  2. Если кодировка сайта не “utf-8” или “windows-1251”.
  3. Нерабочие сайты.
  4. Не забываем об ограничениях.
  5. Сайты с нестандартной структурой.

Вывод

Google Apps Script помогает бесплатно автоматизировать много ручной работы, например:

  1. Автоматически выгружать различные показатели в Google Analytics и настроить оповещение через электронную почту, если данный показатель изменился на какой-то процент.
  2. Выгружать данные по количеству кликов и показов из сервиса Google Search Console и также оповещать об изменениях.
  3. Мониторить изменения на сайте (наличие новых страниц, изменения в метатегах, коды ответа сервера и так далее).

Конечно, в скриптовом языке Google Apps Script есть много других полезных проверок и расчетов. Их я продемонстрирую в следующих статьях.

Если хотите поделиться своими фишками или задать вопросы, добро пожаловать в комментарии.

102
45
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
автоматизация SEO Google Search Console seo анализ текста SPA-сайты
Анатолий Бондаренко

С SEO познакомился в 2015 году.
Работал и обучался в компании Palmira Studio.
C августа 2015 года работаю SEO-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.
Сертификация: Google Analytics, Google AdWords по направлениям «поисковая и мобильная реклама».

Больше постов

Комментарии (13)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok