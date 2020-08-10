Спецпроект в блоге Netpeak

Что стоит знать о спецпроекте

Материал выпущен при поддержке героя спецпроекта и подготовлен редакцией блога:

мы не публикуем платные рекламные тексты «не глядя»;

мы не публикуем готовые материалы;

каждый спецпроект редакция блога создает совместно с героем в зависимости от потребностей бизнеса.

Это значит, что перед публикацией редакция тщательно проверяет репутацию компании рекламодателя и начинает подготовку спецпроекта только в случае, если от него будет польза читателям блога.

Прежде всего, мы ищем героев спецпроектов, которые созвучны Netpeak по миссии и принципам ведения бизнеса.

Как заказать спецпроект

Если вас заинтересовали условия публикации и стоимость — напишите письмо нашему редактору Неле Серебро на n.serebro@netpeak.net.