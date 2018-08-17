Интересные Telegram-каналы о бизнесе

Мессенджер Telegram для бизнеса используют часто — молодые бизнесмены ищут на каналах вдохновение для развития собственного дела, а специалисты делятся своим опытом. Это полезно для обеих сторон: можно реализовать самые невероятные идеи и в перспективе поднять общий уровень экономики. Потребитель также получает свою долю — новые предприниматели предложат интересные услуги или товары, аналогов которым пока нет.

Чем полезны Телеграм-каналы о бизнесе?

Телеграм изначально задумывался, как приложение для обмена текстовыми или голосовыми сообщениями, но после появления каналов его функционал значительно расширился. Польза от такой трансформации заключается в следующем:

специалисты из разных областей могут делиться своим опытом;

никаких ограничений в выражении мыслей — можно обсуждать любую тему и в любых выражениях, даже матерных;

можно самостоятельно контролировать поток информации, отписавшись от канала или настроив push-уведомления;

информация подается таким образом, что пропустить полезную новость невозможно;

сам Телеграм-канал может стать неплохим бизнесом;

на канале можно продвигать собственный бренд или услуги, предлагать новинки продуктов.

Telegram каналы о бизнесе отлично подойдут молодым бизнесменам, которым пока недостает знаний и опыта для ведения собственного дела. Хотя продвинутые бизнесмены также используют этот способ получить новые знания и идеи.

Телеграм — многофункциональная площадка, которая открывает перед пользователями новые грани саморазвития, пиара и творчества. К тому же здесь можно получить дополнительную прибыль благодаря рекламе.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Какие бывают каналы о бизнесе

Телеграм-каналы могут ограничиваться только фантазией своих создателей, поэтому в сети существует множество разнообразных сервисов. Но самая распространенная классификация — по типу. Согласно ей, выделяют следующие виды контента:

Тематические каналы. Предлагают полезную информацию по определенной теме. Главный недостаток: наличие рекламы и относительно однотипный контент. Количество информации в нем гораздо больше, чем в авторских каналах, но она не всегда полезна или интересна. Авторские. Поток информации здесь меньше, но вся она несет практическую ценность. В таких каналах происходит активное взаимодействие с аудиторией. Это полезно, если нужно что-то спросить, уточнить или предложить/выбрать другую тему.

Особенность, которая делает авторские каналы более интересными и полезными, чем тематические. На авторских каналах важно не количество постов, а их качество. Согласитесь, это уместно, когда рассматривается бизнес-тематика.

Но как тематические, так и авторские Telegram бизнес-каналы могут представлять ценность. Если нужно получить как можно больше полезной информации и рассмотреть проблему со всех сторон, желательно использовать оба формата.

Направление Телеграм-каналов

Существует не одна сотня каналов, которые, для удобства пользователей, классифицируют по темам. Люди, которые заинтересованы в том, чтобы получить представление о бизнесе, могут перейти в каналы в категории «Бизнес и стартапы». На них множество информации:

новости из мира бизнеса;

разнообразные идеи и стартапы;

подборки тематических книг;

интервью с ведущими предпринимателями;

кейсы и тому подобное.

Но существуют и другие категории каналов, которые способны привлечь внимание человека, заинтересованного бизнес-направлением.

1. Технологии. Что публикуют? Новости науки, материалы о гаджетах, обзоры тематических книг и статей. Здесь можно найти авторские статьи о безопасности в сети, черных рынках, теневом интернете и тому подобное.

2. Новости. Это топ-каналы СМИ, которые освещают последние интересные для общественности новости.

3. Криптовалюта. Учитывая популярность криптовалютного рынка и его перспективность для бизнеса, быть в курсе происходящего — задача каждого уважающего себя бизнесмена. Blockchain технологии позволят значительно продвинуться в бизнесе. Главное разобраться, как этим пользоваться.

4. Лингвистика. В бизнесе явно не помешает знание нескольких иностранных языков , особенно, если планируется выход на зарубежный рынок. Не помешает подтянуть и уровень владения своим родным языком. Так можно стать более уверенным в общении, что расположит бизнес-партнеров и поможет завоевать их доверие.

5. Политика и экономика. Политические фигуры и экономические деятели также не прочь вести собственные блоги. А для бизнеса не лишнее находиться в курсе экономических и политических событий, трендов.

Можно выбирать не только строго связанные с бизнесом каналы, но и те, которые просто нравятся. Из них тоже можно почерпнуть массу полезной информации.

Как выбрать популярный Телеграм-канал?

Количество Telegram-каналов настолько велико, что выбрать действительно полезный непросто. Для поиска качественного контента следует обратить внимание на следующие параметры:

1. Тематика. Реальный миллионер не будет публиковать на канате темы вроде «Как заработать миллион?». Обычно подобные каналы — пустышки, их цель собрать большую аудиторию и периодически показывать ей низкосортную рекламу, а не предоставить действительно полезную информацию.

2. Аудитория. Важно выбирать каналы, на которые подписаны топовые бизнесмены и люди, которые знают свое дело. Только они могут дать действительно ценный совет, ведь знают «кухню» изнутри.

3. Количество просмотров. Выбирайте каналы с большим количеством просмотров постов. Но учтите, что просмотры могут быть накручены. Это легко понять, если на всех публикациях сравнительно одинаковое число просмотров.

4. Польза. Важно, чтобы на канале была актуальная информация , которая способна помочь пользователям здесь и сейчас. При этом проблема должна быть расписана подробно и подталкивать к решению, описывать это решение.

5. Популярность. Обратите внимание на каналы, о которых говорят, за обновлениями в которых следят в бизнес-кругах. На таких ресурсах и состоявшиеся специалисты могут найти какие-то лайфхаки для работы, и новички отыщут практически применимую информацию.

Естественно, найти хорошие Telegram каналы о бизнесе можно случайно, но гораздо больше шансов отыскать что-то стоящее, ориентируясь на эти критерии.

Лучшие Телеграм-каналы о бизнесе

Многие крутые предложения о сотрудничестве, продвижению бизнеса публикуются на популярных каналах. Чтобы знать, на каких именно площадках размещена данная информация, можно посмотреть на рейтинг популярных каналов.

Бизнес Идеи 2.0

В этом канале более сотни тысяч участников. Публикуются бизнес-идеи, ценная для бизнеса информация, а также данные о маркетинге и саморазвитии. Канал — один из трех пабликов «Сеть Каналов 2.0». Он посвящен исключительно идеям и указаниям с вложениями — читатели могут сразу подсчитать окупаемость каждой, ее потенциальную прибыль.

Новые публикации появляются практически ежедневно. Охватывают разнообразные отрасли:

торговля;

производство;

сфера услуг.

Каждый пользователь найдет то, что искал.

Книги на миллион

У этого канала солидная аудитория подписчиков — более 150 тысяч человек. Здесь пишут о книгах, которые могут помочь вести бизнес таким образом, чтобы максимально быстро получать прибыль. Паблик называют одним из самых читаемых, поэтому желательно не пропускать его публикации. Возможно, получится отыскать что-то для себя: развития, роста и масштабирования бизнеса.

Баблишко

Еще один читаемый канал, с аудиторией более 150 тысяч участников. Главная тема — теневая экономика, знать подноготную которой помогает выжить и не прогореть, развивать свое дело успешно, обходить подводные камни. Например, здесь обсуждаются:

банковские махинации;

теневые схемы налоговой;

распиливание средств между чиновниками;

разные схемы махинаций, которые не позволяют честному бизнесу выйти на высокий уровень.

Весь материал далек от классической банальщины, которую тоннами публикуют на других каналах. Помимо перечисленного, на «Баблишко» много авторских лонгридов. Основные темы, которые пользуются успехом, связаны с криптовалютой и ее аналитикой. Также есть актуальные бизнес-новости. Владельцам интернет-бизнеса пригодятся советы по кибербезопасности и тому подобное

Витрина стартапов

Главная фишка Телеграм-канала — наличие готовых для реализации бизнес-идей. Они касаются практически всех областей жизни: от «Как сделать бизнес на роботизированных аквариумных рыбках» до «Разработка уникального средства от похмелья». Чтобы идею было проще найти, все посты разделены на категории:

#статья полезные материалы;

#план бизнес-планы с расчетом вложений, окупаемости и чистого профита;

#идея простые концепции стартапов, но в них нет расчетов цены реализации и возможного профита.

Среди множества, мягко говоря, странных идей, можно найти действительно стоящие.

AVENUE. Бизнес Лента

Канал пока не сильно раскручен, но в нем 26 тысяч участников. Его считают одним из самых полезных среди тех, что посвящены теме бизнеса и стартапов в Телеграм. Специализация — публикация актуальных новостей бизнес-области. Они поступают ежедневно.

Бизнес Идеи

Канал с аудиторией около 50 тысяч подписчиков. Основная масса публикаций Telegram бизнес-идеи. Другой опубликованный материал — дайджест новостей, полезные видеоролики, интересные факты и тому подобное. Полезная страница для всех, кто планирует начинать свое дело и ищет вдохновения.

О Бизнесе

На канале около 57 тысяч подписчиков. Весь контент поделен на три основные пункты:

последние новости;

что почитать;

что посмотреть.

Каждая рубрика обновляется ежедневно.

Нетворкинг для предпринимателей

Паблик для молодых бизнесменов. Часто пишут о том, как налаживать деловые связи. Например, как построить коммуникацию с точки зрения психологии, какие правила нетворкинга использовать, чтобы установить деловые связи. Также советы от опытных бизнесменов, как найти общий язык, даже если партнер, клиент или другой участник деловых взаимоотношений не идет на контакт.

Современный бизнес

Полезный сервис с более чем 32 тысячами участников. Основной контент — переводы с иностранных языков полезных бизнес-материалов. Очень удобный ресурс для бизнесменов, которые не могут назвать себя полиглотами.

Бизнес.com

На канале более 55 тысяч участников. Здесь ежедневно публикуются полезные новости бизнеса. Также можно найти много интересных советов от профессионалов в определенной бизнес-среде.

Хотите увеличить число подписчиков своего телеграм-канала — обращайтесь в агентство Netpeak:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939499483","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Найти клиентов

в Telegram

Запомнить