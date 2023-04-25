Искусственный интеллект для интернет-магазинов: что может делать и стоит ли его использовать?
Инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) однозначно покоряют мир. Их уже активно используют в разных сферах бизнеса. Но какая выгода может быть для владельцев интернет-магазинов? Мы создали список некоторых из существующих программ, которые можно использовать для оптимизации, продвижения и автоматизации процессов в электронной коммерции.
Стоит ли интернет-магазину связываться с искусственным интеллектом?
Не будем углубляться в теории восстания машин :) Но если рационально рассматривать преимущества и недостатки ИИ на данном этапе и с точки зрения электронной коммерции, использование этих инструментов может быть очень полезным для владельцев интернет-магазинов.
Достоинства:
- Персонализация. ИИ помогает оптимизировать интернет-магазин под индивидуальные потребности клиента, что увеличивает лояльность и умножает конверсию.
- Эффективный инструмент маркетинга. Искусственный интеллект может анализировать данные и выявлять тенденции, чтобы определить, какая маркетинговая стратегия более эффективна для вашего интернет-магазина.
- Автоматизация. ИИ может взять на себя много рутинных процессов, сэкономив время и усилия, вкладываемые в ручную работу.
Недостатки:
- Стоимость. Многие продукты могут быть дорогими или стать такими с течением времени, что будет не очень приятно для небольших интернет-магазинов с ограниченным бюджетом.
- Сложность применения. Часто компаниям необходимы узкопрофильные специалисты со знаниями и опытом работы с искусственным интеллектом, чтобы корректно интегрировать ИИ-технологии. Сейчас таких специалистов на рынке мало.
- Возможность ошибок. На данный момент искусственный интеллект не совершенен и время от времени ошибается, что может привести к образованию недостоверных данных или неправильных действий. Поэтому его работа должна контролироваться и проверяться человеком.
А теперь давайте поподробнее, какие сервисы на основе ИИ и для чего можно использовать.
Чат-бот и виртуальный помощник
Системы чат-ботов и виртуальных помощников — такие как Chatbotkit — позволяют автоматизировать коммуникацию с клиентами интернет-магазина. Благодаря искусственному интеллекту ответы на любые вопросы будут максимально понятны, развернуты и точны, а главное — получены моментально, без привлечения менеджеров. Стоимость использования Chatbotkit — $25 в месяц.
Чат-бот поможет решить проблемы с заказом, сделать выбор между товарами или найти нужные продукты в каталоге. Это может обеспечить посетителям более персонализированный опыт покупок и увеличить продажи интернет-магазина.
Анализ поведения аудитории
ИИ используется для анализа действий посетителей сайта. Что помогает владельцам интернет-магазинов понять, как улучшить свои продажи и привлечь новых клиентов. Для этого программа изучает историю покупок, запросов и любых других действий на сайте, взаимодействие с рекламой и коммуникации с клиентской службой. Полученные данные становятся основой для точного прогнозирования покупок, настройки персонализированных рекомендаций для посетителей и улучшения сервиса.
В изучении паттернов поведения аудитории вам поможет Granify — «умный» инструмент для электронной коммерции. Главная «фишка» Granify — автоматически отправлять персонализированные рекомендации и предложения пользователям, покинувшим корзину. Есть бесплатный тестовый период, а далее стоимость устанавливается в комиссионном формате от дополнительной прибыли, полученной благодаря этому сервису.
SEO-оптимизация
Украинская платформа по созданию брендовых интернет-магазинов Shop-Express разработала бесплатный SEO-механизм на основе ChatGPT — популярного чат-бота с искусственным интеллектом. Он позволяет автоматически создавать метатеги (Title и Description), хорошо воспринимаемые Google.
ИИ может автоматически генерировать качественные метатеги при сохранении страницы (карточки товара, статьи блога и прочего). Метатеги получаются корректными, потому что искусственный интеллект использует всю имеющуюся информацию о товаре, в том числе название, краткое описание и картинки. Кроме того, метатеги генерируются сразу с нужным количеством символов и получаются разнообразными, в отличие от шаблонных генераторов метатегов.
Опция бесплатна для всех пользователей платформы Shop-Express.
Генерация текстового контента
CreativAI — платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает копирайтерам и владельцам интернет-магазинов создавать разнообразные креативы: заголовки, слоганы, описания товаров, рекламные тексты или публикации для социальных сетей. CreativAI предлагает пакеты от $1 в месяц.
Article Fiesta создает уникальные и SEO оптимизированные описания товаров, а также автоматически проставляет внутренние ссылки в тексте. Сервис предлагает разные пакеты стоимостью от $20 в месяц.
Создание визуального креатива
Генерация визуала — наиболее широкая сфера возможностей искусственного интеллекта. С помощью различных приложений вы можете быстро получить:
- готовые визуальные концепции, макеты баннеров (StockImg AI, от $19/месяц);
- картинку по текстовому запросу (Stable Diffusion, бесплатно);
- отредактированную или даже сгенерированную с нуля фотографию в один клик (Lucidpic, бесплатно).
Отдельно отметим платформу SolidGrids, которая позволяет создавать изображения товара в считанные секунды, экономя ваше время и ресурсы. ИИ автоматически заменит фон, обрежет фото по нужным параметрам и повысит качество. Есть бесплатный период пользования, а дальше — от $75/месяц.
Оптимизация цен
ИИ используют для автоматической оптимизации цен на товары в зависимости от спроса и конкуренции на рынке. Инструмент Prisync помогает владельцам интернет-магазинов быть в курсе ценовой динамики на рынке, оптимизировать свою ценовую стратегию и отслеживать действия конкурентов. Стоимость — от $99/месяц.
Автоматизация и оптимизация email-рассылки
ИИ уже активно используется для автоматизации маркетинговых кампаний, таких как электронные рассылки. Например, Mails.ai (от $24/мес, есть бесплатная версия) на базе ИИ может автоматически создавать письма, собирать контакты, прогнозировать оптимальное время для их отправки, помогая владельцам интернет-магазинов повысить процент открытия писем и взаимодействие с рассылками.
Таким образом, использование ИИ может существенно оптимизировать работу интернет-магазина, увеличить количество продаж, снизить затраты и повысить лояльность клиентов. Но многие качественные инструменты работают только по платной подписке, поэтому учитывайте затраты и время на внедрение и управление ИИ. Также вы должны учитывать особенности использования этой технологии: она до сих пор нуждается в контроле человека и является лишь подмогой в работе, а не заменой всего персонала.
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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