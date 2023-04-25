Штучний інтелект для інтернет-магазинів: що може робити і чи варто його використовувати?

Штучний інтелект для інтернет-магазинів: що може робити і чи варто його використовувати?

Інструменти на базі штучного інтелекту (ШІ) однозначно підкорюють світ. Їх вже активно використовують у різних сферах бізнесу. Але яка вигода може бути для власників інтернет-магазинів? Ми створили перелік деяких з існуючих програм, які можна використовувати для оптимізації, просування та автоматизації процесів в електронній комерції.

Чи варто взагалі інтернет-магазину зв’язуватися зі штучним інтелектом?

Не будемо поглиблюватись в теорії про повстання машин :) Але якщо раціонально розглядати переваги і недоліки ШІ на даному етапі та з точки зору електронної комерції, використання цих інструментів може бути дуже корисним для власників інтернет-магазинів.

Переваги:

Персоналізація. ШІ допомагає оптимізувати інтернет-магазин під індивідуальні потреби клієнта, що збільшує лояльність та примножує конверсію. Ефективний інструмент маркетингу. Штучний інтелект може аналізувати дані та виявляти тенденції, щоб визначити, яка маркетингова стратегія є більш ефективною для вашого інтернет-магазину. Автоматизація. ШІ може взяти на себе багато рутинних процесів, зекономивши час та зусилля, що вкладаються в ручну роботу.

Недоліки:

Вартість. Багато продуктів можуть бути дорогими або стати такими з часом, що буде не дуже приємно для невеликих інтернет-магазинів з обмеженим бюджетом. Складність впровадження. Часто компаніям необхідні вузькопрофільні спеціалісти зі знаннями та досвідом роботи зі штучним інтелектом, щоб коректно інтегрувати ШІ-технології. Але зараз таких спеціалістів на ринку мало. Можливість помилок. Зараз штучний інтелект не є досконалим і час від часу помиляється, що може призвести до утворення недостовірних даних або неправильних дій. Тому його робота має контролюватися та перевірятися людиною.

А тепер давайте детальніше поговоримо, в чому ШІ може бути корисним. І про які саме сервіси йде мова.

Чат-бот та віртуальний помічник

Системи чат-ботів та віртуальних помічників — такі як Chatbotkit — дозволяють автоматизувати комунікацію з клієнтами інтернет-магазину. Завдяки штучному інтелекту відповіді на будь-які питання будуть максимально зрозумілими, розгорнутими і точними, а головне — отримані моментально, без залучення менеджерів. Вартість використання саме Chatbotkit — $25 на місяць.

Чат-бот допоможе вирішити проблеми з замовленням, зробити вибір між товарами або знайти потрібні продукти в каталозі. Це може забезпечити відвідувачам більш персоналізований досвід покупок та збільшити продажі інтернет-магазину.

Аналіз поведінки аудиторії

ШІ використовується для аналізу дій відвідувачів сайту. Це допомогає власникам інтернет-магазинів зрозуміти, як покращити свої продажі та привернути увагу нових клієнтів. Для цього програма вивчає історії покупок, запитів і дій на сайті, взаємодію з рекламою і комунікації з клієнтською службою. Дані обробляються та стають основою для точного прогнозування покупок, налаштування персоналізованих рекомендацій для відвідувачів та покращення сервісу.

У вивченні патернів поведінки аудиторії вам допоможе Granify — це «розумний» інструмент для електронної комерції. Головна «фішка» Granify — автоматично надсилати персоналізовані рекомендації та пропозиції користувачам, які покинули кошик. Має безкоштовний тестовий період, далі вартість встановлюється у форматі комісійних від додаткового прибутку, отриманого завдяки цьому сервісу.

SEO-оптимізація

Українська платформа зі створення брендових інтернет-магазинів Shop-Express розробила безкоштовний SEO-механізм на основі ChatGPT — популярного чат-бота зі штучним інтелектом. Він дозволяє автоматично створювати метатеги (Title і Description), які добре сприймає Google.

ШІ може автоматично генерувати якісні метатеги під час збереження сторінки (картки товару, статті блогу тощо). Метатеги виходять коректними, тому що штучний інтелект використовує всю наявну інформацію: назву товару, короткий опис, картинку і т. д. Водночас метатеги генеруються одразу з потрібною кількістю символів та виходять різноманітними, на відміну від шаблонних генераторів метатегів.

Опція безкоштовна для всіх користувачів платформи Shop-Express.

Генерація текстового контенту

CreativAI — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає копірайтерам та власникам інтернет-магазинів створювати різноманітні креативи: заголовки, слогани, описи товарів, рекламні тексти або публікації для соціальних мереж. CreativAI пропонує пакети від $1 на місяць.

Article Fiesta створює унікальні та SEO-оптимізовані описи товарів, а також автоматично проставляє внутрішні посилання в тексті. Сервіс пропонує різні пакети вартістю від $20 на місяць.

Створення візуального креативу

Генерація візуалу — найширша сфера можливостей штучного інтелекту. За допомогою різноманітних програм ви можете швидко отримати:;

готові візуальні концепції, макети банерів (StockImg AI, від $19/місяць);

картинку за текстовим запитом (Stable Diffusion, безкоштовно);

відредаговану або навіть згенеровану з нуля фотографію в один клік (Lucidpic, безкоштовно).

Окремо зазначимо платформу SolidGrids, яка дозволяє створювати зображення товару за лічені секунди, заощаджуючи власний час та ресурси. ШІ автоматично замінить фон, обріже фото за потрібними параметрами та підвищить якість. Є безкоштовний період користування, а далі — від $75/місяць.

Оптимізація цін

ШІ використовують для автоматичної оптимізації цін на товари в залежності від попиту та конкуренції на ринку. Так, інструмент Prisync допомагає власникам інтернет-магазинів бути в курсі цінової динаміки на ринку, оптимізувати свою цінову стратегію та відстежувати дії конкурентів. Вартість — від $99/місяць.

Автоматизація та оптимізація email-розсилки

ШІ вже активно використовується для автоматизації маркетингових кампаній, таких як електронні розсилки. Наприклад, Mails.ai (від $24/міс, є безкоштовна версія) на базі ШІ може автоматично створювати листи, збирати контакти, прогнозувати оптимальний час для їх відправлення, допомагаючи власникам інтернет-магазинів підвищити відсоток відкриття листів та взаємодію з розсилками.

Тож використання ШІ може суттєво оптимізувати роботу інтернет-магазину, збільшити кількість продажів, знизити витрати та здобути лояльність клієнтів. Але багато якісних інструментів працюють лише за платною підпискою, тож враховуйте витрати та час на впровадження та управління ШІ. Також ви маєте враховувати особливості використання цієї технології: вона досі потребує контролю людини і є лише допомогою, а не заміною всього персоналу.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.