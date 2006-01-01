Алла Петриченко

Автор NJ з 2023
Позиція:
Co-founder
Компанія:
Shop-Express
Соцмережі:
Facebook Telegram LinkedIn
Інформація про себе
Співзасновниця української платформи для створення Інтернет-магазинів Shop-Express. Експертка у сфері інтернет-маркетингу та електронної комерції.
Свіжі матеріали

Бізнес
817 2
Інтернет-магазин для сервісного бізнесу: як продавати товари і послуги на одному сайті
Бізнес
3768 6
Штучний інтелект для інтернет-магазинів: що може робити і чи варто його використовувати?
