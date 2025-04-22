Інтернет-магазин для сервісного бізнесу: як продавати товари і послуги на одному сайті

Інтернет-магазин для сервісного бізнесу: як продавати товари і послуги на одному сайті

Салони краси, кав’ярні, турагентства чи спортивні клуби — всі бізнеси, які пропонують послуги, можуть успішно просувати їх через власний корпоративний сайт. Достатньо налаштувати потрібний заклик до дії: «Отримати консультацію», «Забронювати», «Замовити проєкт» тощо. Клієнт залишає заявку на сайті і чекає підтвердження від менеджера.

Але що робити, якщо бізнес зацікавлений продавати ще й супутні товари? Наприклад, власник автомайстерні хоче продавати запчастини, а дизайнер інтер’єру — ексклюзивні меблі. Чи потрібно для цього створювати окремий інтернет-магазин?

З досвіду клієнтів платформи Shop-Express, для продажу товарів і послуг вже існують зручні рішення.

Окремий інтернет-магазин на субдомені

Салони краси часто додають до асортименту професійну косметику, яку використовують в роботі та можуть рекомендувати своїм клієнтам. Такий підхід — ознака гарного сервісу та турботи про клієнта.

Найбільший салон краси в Україні HAIRHOUSE відкрив окремий інтернет-магазин на субдомені:

основний сайт — hairhouse.com.ua;

субдомен — store.hairhouse.com.ua.

По кліку на розділ «Магазин» в меню відбувається плавний перехід, який користувач навіть не помічає.

Інтеграція товарів на сайт послуг

Інший варіант — додати повноцінну функціональність інтернет-магазину до свого корпоративного сайту. Наприклад, анестезіологічна компанія SleepSolutionGroup має в меню розділ з послугами — ліцензування, монтаж анестезіологічного та реанімаційного обладнання, каталог обладнання на продаж.

Так само на сайті SPARKLING BOATS можна і забронювати яхту для відпочинку, і зайти в каталог товарів, щоб придбати головні убори, одяг, окуляри та інші аксесуари для мореплавства.

Та головне питання: чи надає платформа, на якій створено сайт, можливість додати необхідну функціональність інтернет-магазину? На самописному сайті або відкритій CMS для цієї задачі потрібні години роботи програмістів. Якщо сайт створено на платформі, яка не спеціалізується на електронній комерції, налаштування всіх необхідних інструментів для продажу товарів може виявитись неможливим.

Проте гнучкі e-commerce платформи, як-от Shop-Express, дають змогу в кілька кліків додати до корпоративного сайту картки товарів, підключити платіжні системи та служби доставки.

Інтегрувавши каталог товарів на сайт, сервісний бізнес надає своїм клієнтам можливість зробити все в одному місці: і замовити послугу, і придбати необхідні товари. Це сприяє росту лояльністі та збільшує продажі бізнесу. Алла Петриченко, співзасновниця платформи Shop-Express.

Інструменти автоматизації продажів товарів та послуг

Найголовніше завдання — максимально спростити та організувати прийом заявок на послуги та замовлення товарів. Розгляну рішення, які допомагають сервісному бізнесу працювати ефективніше та залучати більше клієнтів завдяки сайту.

CRM-система

CRM — це інструмент для керування взаємодією з клієнтами. Коли клієнт автомайстерні, наприклад, записався на перевірку авто та замовив запчастини, всі дані автоматично передаються в CRM-систему, що значно скорочує час обробки запитів. Головне — все в одному місці та завжди під рукою.

Завдяки інтеграції CRM ви зможете:

зберігати заявки в єдиній базі автоматично;

контролювати історію звернень клієнтів і статуси замовлень;

налаштовувати сповіщення про замовлення;

вести детальну аналітику та покращувати сервіс.

В нашу CRM потрапляють як записи до салону, так і замовлення косметики з інтернет-магазину. Потім всі ці заявки опрацьовує адміністратор салону, що дуже зручно. Сергій, засновник салону HAIRHOUSE.

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Чат-бот в Telegram

Коли заявки від клієнтів приходять на Google-пошту, це незручно — менеджери не одразу помічають нові листи. Проте якщо підключити до сайту Telegram-бот, менеджери отримуватимуть у месенджері сповіщення про дії клієнтів на сайті. Це дає змогу оперативно обробляти замовлення, пропонувати персоналізовані знижки та надавати індивідуальні консультації безпосередньо в месенджері.

Онлайн-форми для заявок

Вбудовані форми заявок на сайті роблять процес продажу товарів та послуг швидшим і зручнішим. Вони дають змогу налаштувати різні варіанти збору інформації залежно від потреб.

Наприклад, готелі використовують форму бронювання, де клієнт одразу вказує дати, кількість гостей та побажання. Дизайнери — заявку на проєкт із можливістю залишити опис задачі та площу приміщення. Для продажу товарів налаштовується проста форма, де клієнт у кілька кліків вводить дані для доставки, обирає спосіб оплати й оформлює замовлення.

Головне у налаштуванні онлайн-форм заявок — максимальна простота і відсутність зайвих кроків. Чим простіше залишити заявку, тим швидше клієнт зважиться на покупку.





Висновки

Готелі, студії дизайну, спортклуби чи інші сервісні бізнеси мають можливість додати товари до своїх послуг, тим самим збільшуючи прихильність клієнтів та надаючи додатковий сервіс. Найшвидший та найпростіший спосіб — інтегрувати каталог у вже наявний сайт. Але це можливо тільки за умови, якщо платформа, на якій створено сайт, технічно це дозволяє. Іншим методом створення інтернет-магазину є додавання до меню сайту на субдомені. Окрім самої сторінки з товарами, важливо підключити сайт до CRM-системи та інших інструментів автоматизації. Це дає змогу оперативно опрацьовувати замовлення, зберігати історію звернень та покращувати взаємодію з клієнтами. Додатково варто налаштувати онлайн-форми — прості, інтуїтивні та адаптовані до конкретних послуг або товарів. Чат-бот у Telegram допомагає не проґавити жодну заявку, надає змогу швидко відповідати на звернення та підтримувати прямий контакт з клієнтом. Комбінація цих рішень дозволяє сервісному бізнесу продавати більше, автоматизувати процеси й забезпечити кращий користувацький досвід.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.