Как бесплатно защитить книгу от копирования — инструкция для писателей

На рынке полиграфии комплексный кризис: бумага дорожает, команды издательств стареют, книжные закрываются. В онлайне тоже несладко: рукопись могут скопировать для бесплатного распространения или, того хуже, присвоить чужие авторские права. Что делать, чтобы защитить свой труд, но при этом не тратить деньги на покупку сертификатов или время на изучение принципов работы GitHub?

Недавно ко мне с таким вопросом обратилась знакомая. Я прошерстил довольно много разных методов защиты данных, которые не требуют специальных знаний, и составил этот алгоритм. С его помощью вы можете защитить свою рукопись от многих посредственных пиратов. Конечно, смышленые копипастеры раскусят эту защиту, но для их нейтрализации есть другие способы, которые потребуют небольших инвестиций.

Как защитить рукопись бесплатно

Скачать LibreOffice. Открыть монографию в Libre Office Writer. Выбрать «Файл» — «Экспорт в PDF»:

В «параметрах PDF» перейти в настройки безопасности и установить пароль для ограничения прав, чтобы никто не мог копировать, менять или распечатывать документ:

Выбрать «Не разрешено» напротив пунктов «Печать» и «Изменения», а также убрать галочки напротив пунктов «Разрешить копирование содержимого», «Использовать специальные возможности для текста»:

Установите пароль для открытия документа — он должен отличаться от пароля-разрешения на изменение свойств документа.

После отправки рукописи на сайт, надо будет настроить автоматическую отправку пароля всем, кто заполнит форму для скачивания книги. Чтобы усилить защиту, периодически надо менять этот пароль, перезаливать PDF на сервер и высылать новый пароль всем читателям в базе.

Теперь все смогут скачивать к себе книгу и читать, но никто не сможет её распечатать и продать, скопировать её содержимое, изменить его, поставить в документ своё авторство.

Пробуем обойти защиту

При открытии PDF рукопись полностью защищена от копирования вручную, печати и даже от программ по распознаванию текста:

При открытии файла в LibreOffice система требует ввести пароль для изменения файла.

При попытке сконвертировать файл с помощью специальных сервисов (например, SmallPDF) система выдаст ошибку:

Эту защиту без пароля невозможно обойти:

Мы подошли к главной уязвимости метода. Если у пользователя есть пароль для открытия документа (а вы выслали его при заполнении профиля), то он сможет его ввести и обойти защиту на конвертацию файла. Регулярная смена пароля может быть мерой предосторожности, но это усложнит доступ читателя к рукописи, да и пирату достаточно скопировать рукопись однажды.

Поэтому лучше заплатить, а защитить авторские права онлайн можно и за $0,1.

Как защитить права на книгу: платные методы

Первый метод — создать свою цифровую подпись, сохранить её на свой компьютер и добавить подпись в издание. Все сервисы по созданию цифровых подписей платные, например за Adobe Acrobat надо будет платить $13 в месяц. Здесь суперчеткая инструкция от Adobe по созданию цифровой подписи.

Если вам эта инструкция кажется слишком длинной, можно защитить рукопись в два клика с помощью блокчейн-сервисов. Например, Proof of Existence предоставляет вам уникальные права на владение рукописью под защитой биткоин-блокчейна за 0.00025 BTC (около $11), а Emernotar предлагает защитить свою книгу всего за $0,1.

Здесь тоже есть нюансы, допустим, с официальным признанием блокчейн-сетей во всех странах мира. Но без обращения к юристам это самые быстрые методы защиты своей книги онлайн, да и после регистрации официальных прав на рукопись они совсем не лишние.

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