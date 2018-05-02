Авторские права на веб-сайт — как защитить свой ресурс

Планируя создавать веб-сайт, вам необходимо позаботиться о его защите от копирования третьими лицами, которые захотят создать аналогичный ресурс и получить от него прибыль. Надежный сайт позволит вести успешную деятельность, защитить плоды собственного труда и результаты работы исполнителей, с которыми вы сотрудничали. Для реализации задумки вам понадобятся авторские права. Они могут распространяться на весь ресурс или на отдельные его компоненты.

Авторские права: какими они бывают

В законе веб-сайты четко не обозначены, как объект авторского права. Но это не значит, что их нельзя защитить от копирования. Список объектов авторского права не ограничивается определенным количеством наименований. Главное требование к итогу интеллектуального труда — соответствие критерию творчества. И если учитывать, что множество сайтов создается в результате творческой деятельности разных специалистов, вполне закономерно, что они охраняются авторским правом. Нужно только знать, что вы можете защитить от копирования.

Авторские права на сайт бывают двух видов:

как на составное произведение. Они охраняют структуру ресурса, подбор материалов, сам контент. Главное, чтобы составляющие были плодом творческой деятельности, а не итогом копирования или автоматической выборки;

на отдельные компоненты. Здесь речь идет о контенте: тексты, фото, видео, схемы, дизайн; скрипты, автоматизирующие определенные процессы.

Планируя оформление авторских прав на сайт, вам стоит знать, что они не распространяются на саму идею. Это значит, что любой, у кого появится такое желание и возможность, сможет создать ресурс, функционирующий в том же направлении, что и ваш. Если аналогичную площадку оформят в другом дизайне, наполнят новым контентом, это будет вполне законно.

Как защитить наполнение сайта и его дизайн

Начнем с самой распространенной проблемы — копирование контента. Чаще всего это касается информационных материалов. Чтобы предотвратить неправомерное применение контента необходимо поставить соответствующий знак: ©.

Копирайт на сайте проинформирует пользователей о защите материалов от копирования, наличии авторского права. Рядом со знаком нужно прописать текст-оповещение подобного содержания: «Копировать какие-либо материалы с ресурса запрещено. Делать это можно только с письменного разрешения правообладателя или со ссылкой на сайт-источник».

Теперь, когда вы знаете, зачем нужен копирайт на сайте, разберитесь с правилами его проставления. Ставить соответствующий знак необходимо в подвале каждой страницы, содержащей уникальный контент. Рядом с ним указывайте имя и фамилию автора, дату создания материала. Не забывайте о тексте, информирующем о запрете копирования. Точно так же защищается информация в социальных сетях. Знаки проставляются под каждым постом.

Вместо текстового предупреждения можно разместить на ресурсе кнопку-баннер, которая оповещает пользователя о наличии авторских прав на материалы и их защиту от копирования. Кнопка перенаправит человека на страницу с информацией об ответственности за нарушение.

Зная, что означает копирайт на сайте, помните, что проставляя такой значок на всех страницах, вы не защищаете контент от копирования, а лишь предупреждаете пользователей о запрете таких действий. Если все же материал украдут, будет сложно доказать в суде свою правоту и восстановить справедливость.

Для более надежной защиты контента и возможности выиграть судебный процесс, вам необходимо:

купить право на пользование материалами, созданными другими лицами. Это может быть лицензионный договор, соглашение об отчуждении исключительного права, документ авторского заказа. Бумаги подтвердят правомерное применение контента даже при условии, что его автором является другой человек. Также вы сможете предъявить их уполномоченным органам, как доказательство;

заключить трудовой договор или оформить передачу прав на служебные произведения. Этот вариант следует рассматривать юридическим лицам, доверяющим разработку контента штатным специалистам.

Заключение договора авторского заказа при пользовании услугами разработчиков дизайна или создателей контента не отнимет много времени. Взамен вы получите гарантии, что авторы не предъявят прав на предметы своего труда. Последовательность действий выглядит так:

составляете договор авторского заказа или лицензионного документа. Здесь будьте готовы заплатить юристу за помощь в подготовке документа. Примерная цена 10-15 долларов;

заказчик и автор подписывают бумаги при покупке материала или проекта.

Относительно дизайна интернет-ресурса ситуация обстоит точно так же. Вам необходимо поставить внизу страницы знак ©, указать, кем и когда разработано оформление. Это проинформирует пользователей о защите элементов дизайна от копирования.

Также вы можете получить патент на промышленный образец, дополнительно защищая веб-дизайн площадки. Изображение — основной инструмент, который показывает масштабы защиты. На нем можно отразить только ключевые особенности ресурса, которые вы считаете оригинальными. Обычно как промышленный образец патентуют пространственную организацию и общую структуру сайта, расположение основных компонентов и тематических зон, меню с элементами навигации.

Дополнительно для снижения риска неправомерного применения материалов ресурса, вам следует предпринять следующие меры:

заказать нотариальный осмотр сайта;

провести депонирование материалов ресурса до того, как разместите их в сети;

провести госрегистрацию скриптов программной оболочки сайта, как программ для ЭВМ (электронно-вычислительных машин);

выполнить государственную регистрацию базы данных, если она предусмотрена на электронной площадке и охраняется авторским правом.

Так вы сможете подтвердить авторские права на дизайн сайта и его контент, при необходимости легко защитите их.

Как поставить копирайт: ©

Выше мы говорили о том, что самый простой и обязательный способ предупреждения пользователей о наличии авторских прав на дизайн и контент ресурса — значок ©. При этом рядом обязательно нужно указать данные об авторе, дату создания материала. И помните, что прежде всего необходимо позаботиться о правильном оформлении, исключить вероятные ошибки.

Примеры (как надо):

© А. А. Петров, 2005;

© Петров А. А., 2005-2010;

© ООО «Творческая мастерская», 2007-2015;

© Оформление сайта. ООО «Творческая мастерская», 2007;

© Петров А. А., перевод на русский язык, 2005.

Важно соблюдать четкую последовательность размещения данных, правильно расставлять знаки препинания. Чтобы лучше понимать, как составить подпись, рассмотрите варианты с ошибками:

© 2015;

© А. А. Петров, 2005 г.;

2008 © А. А. Петров;

(с) Петров А. А., 2000-2015;

© 2006, Петров В. В.;

© ООО «Творческая мастерская», 2000-2015;

Copyright © 1995-2015 «Творческая мастерская»;

© Творческая мастерская 2000-2015;

© xxxNiCkNaMexxx.

Ошибки: неправильная последовательность данных, указание «г.», точка в конце, неверное написание названия организации, отсутствие знака копирайта.

Разместить сам знак легко. У символа © десятичный код 169 в Unicode, шестнадцатеричный — 00A9.

Чтобы вставить знак в тело web-страницы, можно применить:

©

&xa9;

©

В Операционной системе Windows — удерживая клавишу Alt, наберите на клавиатуре: «0169». Потом отпустите кнопку Alt. Набирать нужно на клавишах, расположенных справа. Верхний цифровой ряд клавиатуры для этого не подойдет.

Регистрация прав на сайт

Если вас интересует, как зарегистрировать авторские права на сайт в комплексе, а не на отдельные материалы, для воплощения задумки понадобится сделать следующее:

подготовить заявку на регистрацию. Приложить необходимые документы. Если вы хотите выполнить регистрацию авторских прав на сайт, как целый ресурс, понадобится приложить исходный код портала. Дополнительно попросят инструкцию к его применению. Если проект разрабатывали сторонние лица под заказ, не забудьте включить в пакет документов договор об авторских правах на сайт, его передает исполнитель, а также соглашение подряда;

оплатить государственную пошлину за оказание услуги;

подать документы и квитанцию об уплате пошлины в государственную службу интеллектуальной собственности;

после получения письма, подтверждающего оформление авторского права, оплатить пошлину за выдачу свидетельства. Останется получить документ.

Теперь у вас есть защита авторских прав на сайт. Документ имеет юридическую силу.

Регистрация домена как товарного знака

Рассмотрим процесс регистрации домена как товарного знака. Речь идет не о привычной процедуре регистрации доменного имени, а о предупреждении использования сторонними лицами похожего наименования. Чтобы зарегистрировать права на домен, как товарный знак, вам необходимо:

проверить доменное имя на схожесть с зарегистрированными товарными знаками в вашей области деятельности. Это можно сделать с помощью специализированных онлайн-сервисов или патентного поверенного сайта. Услуга обойдется примерно в $230-250;

подайте заявление на регистрацию товарного знака в уполномоченную службу. Вам придется заплатить госпошлину за регистрацию самой заявки — примерно $42 и госпошлину за экспертизу обозначения в размере $180;

заберите свидетельство о регистрации. Тут также предусмотрена государственная пошлина в размере $251-252. Регистрировать товарный знак разрешено на имя физического и юридического лица. В первом случае деятельность должна быть оформлена как ИП.

Теперь вы будете полностью уверены в защите доменного имени. И если случится спорная ситуация, легко докажете собственную правоту в судебном органе. Больше не нужно думать, как защитить авторские права на сайт, ведь все возможные меры приняты.

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Заключение лицензионного соглашения с пользователями

Еще один способ защиты — заключение лицензионного соглашения с пользователем. Оно подтверждает согласие человека с правилами применения материалов и продуктов, представленных на веб-страницах. Составлять документ должен опытный юрист, знающий тонкости, присутствующие в данной области.

Вам останется выложить электронный вариант на страницах своего портала, предложить пользователям ознакомиться с правилами и ячейку для подтверждения согласия с ними. Вы получаете дополнительную защиту от непредвиденных ситуаций, связанных с неправомерными действиями третьих лиц.

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Запомнить

Для защиты дизайна и контента сайта обязательно используйте авторские права. Заказывая оформление, заключайте договор о предоставлении услуг и передаче прав на результат труда. Наполняя страницы контентом, ставьте значок копирайта, водяные знаки, предупреждайте пользователей о запрете копирования. Чтобы исключить использование доменного имени третьими лицами, оформите его как торговую марку.